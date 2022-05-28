Косплей: красавицы из Genshin Impact, Hellblade, Star Wars, MGS 5 и «Ведьмака»

Мы возвращаемся к вам с очередной подборкой топового косплея. В этот раз постарались собрать нетривиальные образы: тут и прекрасная Молчунья из Metal Gear Solid 5, и сногсшибательная Сенуа из Hellblade, и невероятный образ Леи Соло из «Звёздных войн».

Genshin Impact

Классные образы по Genshin Impact выходят так часто, что иногда мы просто не успеваем их публиковать. В этот раз нас порадовала Ксана Станкевич и её величественная аристократка Нин Гуан. Запечатлела красоту Саша Райт.

«Ведьмак»

Мы повидали столько различных Йеннифэр, что казалось, будто её образ уже совсем приелся. Однако персонаж в исполнении Анны Шаховской обрёл второе дыхание — не каждый день встретишь настолько чувственный косплей. Фото: Андрей Модей.

Star Wars

Прямо сейчас проходит фестиваль Star Wars Celebration — настоящий праздник для фанатов «Звёздных войн». А 27 мая стартовал сериал «Оби-Ван Кеноби» с Юэном Макгрегором в главной роли. В честь этого вспомним тёплый косплей Леи Соло от Леры Химеры. Перед такой девушкой, как говорится, ни один Харрисон Форд не устоит. За фото благодарим Фёклу Баклажанову.

Hellblade

Кажется, это один из самых суровых и необычных образов, которые мы публиковали. Невероятный косплей от April Fool на безумную Сенуа в антуражном сеттинге Исландии. Образ отдаёт какой-то невероятной энергией, за что спасибо Василию Морозову. Фил, ну когда там уже вторая часть?

Metal Gear Solid 5

В своё время Молчунья из MGS 5 была частой гостьей различных фестивалей косплея. Затем игру как будто забыли, однако Лада Люмос решила исправить это упущение. Всё-таки речь идёт об одном из самых красивых образов игровой индустрии от гениального Хидео Кодзимы. Фото: Кира Митенкова.