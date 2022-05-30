Четвёртый сезон «Очень странных дел» — лучший во всём сериале, без преувеличений

Если до этого вы каким-то образом обходили шоу стороной, то теперь у вас нет оправданий.

27 мая состоялась премьера 4-го сезона «Очень странных дел» — самого дорогого и важного шоу Netflix и невероятного популярного сериала в России. Мы посмотрели вышедшие семь серий и делимся предварительными впечатлениями от сезона — впереди ещё два эпизода, они появятся 1 июля.

В материале содержатся спойлеры из прошлых сезонов и официальных трейлеров четвёртого, которыми Netflix делился задолго до премьеры. Если не хотите знать ничего о шоу, то закройте материал и вернитесь после просмотра, поделитесь мнением в комментариях.

Взрослые герои, новые проблемы

События четвёртого сезона стартуют через полгода после эпичной битвы за кинотеатр «Старкорт». Компашка лучших друзей разошлась по разным частям Америки. Уилл и Эл переехали в Калифорнию, где у них проблемы с адаптацией в новой школе. Над девочкой издеваются одноклассники, а парень так и не смог найти себе новых друзей, поэтому вынужден приглядывать за сводной сестрой.

У Эл новой имя — Оди. В оригинале её назвали Джейн

Дома в Хоукинсе Майк и Дастин вступают в D&D-клуб, которым заведует 30-летний неудачник Эдди со своими взрослыми друзьями. Лукас пытается избавиться от клейма «лузера», поэтому идёт в школьную команду по баскетболу и постепенно отдаляется от старых друзей.

А на другом конце планеты старина Хопер попал в плен к советским солдатам и всеми силами пытается выбраться из тюрьмы где-то на Камчатке. Он хитроумным способом призывает на помощь Джойс и Мюррея, от которых теперь зависит его жизнь.

Эти несколько абзацев вступления шоураннеры братья Дафферы уложили в 75 минут первого эпизода — с таким медленным темпом повествования фанаты «Очень странных дел» ещё не сталкивались. Пролог вышел каким-то уж слишком длинным и неторопливым, однако так кажется лишь на первый взгляд. События постепенно перейдут на невероятно масштабный уровень, так что скучать не придётся.

Настоящий злодей с щепоткой Silent Hill 2

Уже в конце вступительного эпизода сценаристы демонстрируют злодея — гуманоидного монстра из другого мира, который жестоким образом убивает травмированных школьников Хоукинса. Интересно, что в его случае авторы как будто бы подсмотрели структуру у Silent Hill 2.

Как и в игре, монстр в «Очень странных делах» вторгается в разум особенно несчастных людей, которые винят себя в травматичных событиях прошлого. Сперва жертвы начинают видеть старинные настенные часы там, где их не должно быть, а позже впадают в настоящий транс, в котором монстр убивает их с особой жестокостью.

Если раньше сериал изредка обращался к хоррорам, то тут семейный просмотр реально может накрываться: многие сцены получились по-настоящему пугающими. Учитывая всё это, за смелость создателей остаётся только похвалить.

Учёные быстро понимают, что к чему, и решают обратиться к своей последней надежде — Эл, которая в конце прошлого сезона потеряла свои способности. У доктора Бреннера есть идея, как именно их можно вернуть — и девочка добровольно возвращается к ужасным процедурам, о которых она так старалась забыть. Её ветка вышла на удивление цельной: мы узнали очень многое о прошлом Эл и получили ответы на некоторые вопросы, которые у нас были ещё с первого сезона.

В Хоукинсе братва из Дастина, Лукаса, Макс, Стива, Нэнси и Стива начинает собственное расследование и решают назвать монстра Векной — так зовут мощную колдунью из вселенной Dungeons & Dragons. Друзьям удаётся докопаться до страшной истины, но какой ценой? Ценой невероятных эмоциональных потрясений и мозговыносящих сюжетных поворотов.

Неудачной сейчас выглядит лишь ветка Уилла, Джонатана и Майка. Сценаристы уделяют им меньше всего времени, а конечная цель их путешествия выглядит напрасной. Однако именно с участием этой троицы вышла самая необычная сцена в духе «Джона Уика». И я не шучу.

Наверняка в финале и они ещё сыграют свою важную роль. Однако по прошествии семи эпизодов кажется, будто авторы просто не придумали, что делать с этими персонажами, поэтому отправили их в большое путешествие до последних эпизодов.

Четвёртый сезон — лучший?

Братья Дафферы ещё во времена первых сезонов заявляли, что основным источником вдохновения для них стали фильмы 80-х, однако в какой-то мере «Очень странные дела» были эдаким набором штампов. Так вот, четвёртый сезон обвинить в этом не получится.

Шоураннеры сняли настоящее кино: каждая серия щеголяет множеством отличных операторских решений, а необычный монтаж иногда сносит крышу. «Странные дела» ещё никогда не был настолько взрослым произведением, затрагивающим столько подростковых проблем. Тут и издевательства в школе, и нелюбовь в семье, и трудности принятия себя, и многое, многое другое.

Пускай вас не пугает длительность эпизодов — хронометраж каждой серии превышает 60 минут — дополнительное время сценаристы потратили на проработку каждого персонажа. Поэтому даже новички смотрятся в шоу очень уместно, а тот самый 30-летний неудачник Эдди, пожалуй, открытие всего сериала, коим была Робин в прошлом сезоне.

Эдди

При этом четвёртую серию можно назвать лучшей во всём сериале. Напряжение доходит до какого-то запредельного уровня, а развязка вызывает невероятный эмоциональный всплеск, после которого хочется пойти отдышаться. Кажется, именно ради таких сцен и существует кино.

Впереди нас ждёт ещё два очень длинных эпизода. Однако уже сейчас я готов с уверенностью заявить, что четвёртый сезон в очередной раз повышает планку сериала — с интересным злодеем, атмосферой ужаса, кучей забавных шуток, множеством открытий и неожиданных поворотов.

Ещё после премьеры второго сезона бытует мнение, что сериал нужно было закрыть после окончания первого. Мол, история там вполне законченная, а вселенная сериала недостаточно глубока для создания продолжений. Так вот — четвёртый сезон удачно отвечает на всю подобную критику, развивая собственную мифологию и выстраивая плацдарм для чего-то невероятно эпичного для грядущего финала.

1 июля нас ждёт развязка — два длинных эпизода (финальная серия и вовсе будет длиться около 2,5 часов). Будем надеяться, что братья Дафферы не подведут и представят финал, который сумеет связать воедино сразу несколько сюжетных веток. После премьеры мы выпустим ещё один материал со спойлерами, где обсудим хитросплетения сериала, сюжетные повороты и, возможно, ответим на некоторые неочевидные вопросы.