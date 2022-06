Косплей: шикарные образы из Genshin Impact, The Last of Us, «Пацанов» и World of Warcraft

Очередная неделя позади — мы возвращаемся с нашей традиционной подборкой косплея. Сегодня вас ждут необычный косплей по The Last of Us и Genshin Impact, устрашающий образ Алисы в Стране чудес, примирение эльфиек из World of Warcraft и блестящая Старлайт из «Пацанов».

The Last of Us

9 июня Sony анонсировала ремейк культовой The Last of Us — приключения девочки Элли и контрабандиста Джоэла в полном опасностей мире зомби. Мы решили вспомнить классический образ Илоны Бугаевой, которая идеально перевоплотилась в трудного подростка с непростой судьбой. А ужасающего щелкуна сыграл Александр Вольф.

Genshin Impact

В этот раз косплей по «Геншину» оказался в нашей подборке в честь анонса Zenless Zone Zero — экшен-шутера в новой для разработчиков вселенной. В ведьму-умницу перевоплотилась Саша Костюкевич, а запечатлела её Кира Митенкова.

«Пацаны»

В начале июня стартовал третий сезон «Пацанов» — пожалуй, самого вызывающего супергеройского сериала последних лет. Когда-то Вера Андреева и Alvarez Cosplay сделали шикарный сет со Старлайт и Подводным, так что грех его не вспомнить. За фото спасибо Кристине Бородкиной.

Alice: Madness Returns

В начале 2010-х вышла психоделическая Alice: Madness Returns, рассказывающая историю про ту самую Алису из Страны чудес. Несмотря на то что игре уже много лет, её до сих пор помнят косплееры — например, Анастасия Иванова. В её воплощении Алиса получилась даже безумнее, чем в игре, но так даже лучше. Фото: 412ART.

World of Warcraft

Наташа Кочеткова и Катя Терновских превратились в кровавую и ночную эльфиек соответственно. Казалось бы, они должны были столкнуться лицом к лицу, однако в последний момент решили заключить мирный договор. Получилось в духе последних изменений MMORPG, в которой орки больше не воюют с альянсом, а игрокам теперь нужно читать правила поведения перед первым запуском игры. Красотой поделилась Кира Митенкова.