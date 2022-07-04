Как выгодно покупать PS Plus и игры на PlayStation в России

В целом есть два пути: попроще и подороже или посложнее и подешевле.

Покупать игры напрямую в России уже давно перестало быть хоть сколько-нибудь логичным по многим причинам, тогда как в других странах цены благодаря укреплению рубля оказались очень выгодными для россиян. Сегодня мы расскажем, как эффективнее всего экономить при покупке игр для PS4 и PS5.

В общем-то, способа два: один — попроще и подороже, другой — посложнее и выгоднее. В обоих случаях придётся создавать новую учётную запись, но весь купленный контент без проблем будет запускаться на родном русском.

Попроще (США, Британия, Польша)

Тут никакой науки не потребуется: создаём учётную запись в США, Британии или Польше, тут уж что вам больше по душе. Цены примерно одинаковые, однако в Америке они всё же чуть пониже. Для примера, цены The Quarry (цены при прямой конвертации в рубли):

США — $ 70 (3850 рублей)

Британия — £ 65 (4350 рублей)

Польша — 339 злотых (4150 рублей).

Modern Warfare 2, кстати, продаётся за те же $ 70

В европейских регионах цены в целом повыше, но там куда больше шансов получить перевод на русский язык, если он существует. В американских версиях его могут попросту вырезать для экономии места. Плюс стоит учитывать, что карты оплаты (а именно они потребуются) для США встречаются куда чаще, от того они и поближе к реальному курсу.

Давайте посчитаем, сколько придётся заплатить при покупке той же The Quarry через карты оплаты. Цены для карточек пополнения берём с Plati.ru.

США — 4399 рублей (покупка семи карт оплаты по $ 10).

Британия — 4800 рублей (покупка карт на £ 60 и £ 5).

Польша — 4975 рублей (покупка карт на 200 и две по 70 злотых).

Страница карточек PSN на «Плати.ру»

Тут ещё важно понимать, что цены меняются практически в реальном времени. Если курс опустился, то и цены пойдут на спад. Ну и наоборот. Аналогичным способом можно приобрести и новую подписку PS Plus.

Посложнее и куда дешевле (Турция)

В Турции же всё одновременно проще и сложнее. Многие россияне за прошедшие месяцы успели обзавестись банковскими картами Visa, что позволяет им практически напрямую закупаться играми в турецком магазине. Если вы один из таких счастливчиков — поздравляем, вам нужно лишь привязать свою карту и оплачивать игры.

Местная валюта за прошедший год очень сильно ослабла, однако компании до сих пор не проводили никакого пересмотра цен, поэтому покупать в Турции сейчас невероятно выгодно. К примеру, предзаказ Call of Duty: Modern Warfare 2 обойдётся в 700 лир — с прямой конвертацией это около 2300 рублей.

MW2 в Турции

Но существует проблема: турецких карт оплаты Sony не выпускает, поэтому для покупки нужно либо заиметь свою банковскую карту именно турецкого региона, либо пользоваться услугами продавцов на сером рынке — их без проблем можно найти на том же «Авито» используя ключевые слова вроде «PS4 в Турции».

Так можно покупать не только игры, но и новую подписку PS Plus — её самая дорогая версия с учётом всех комиссий продавцов обойдётся примерно в 2300 рублей (в России, кстати, цену планировали поставить в 6050 рублей). При покупке напрямую по курсу — 1550 рублей. Да, за год самой дорогой подписки.

460 лир за полную подписку

Какой главный минус покупки через посредников? В общем-то, он один — придётся поделиться данными профиля для входа в учётную запись. В качестве меры безопасности можно создать абсолютно пустой профиль и отдать данные от него, чтобы проверить продавца на вшивость. Мы в редакции уже покупали игры подобным образом и не столкнулись с проблемами, но вот пара важных советов:

обращайте внимание на рейтинг продавца, сколько у него отзывов и как давно этот профиль активен;

когда будете давать данные от аккаунта, поменяйте пароль, а после оплаты — ещё раз поменяйте пароль.

Выглядит доверительно: максимальный рейтинг, много отзывов, 10 лет на площадке

Как играть на своём аккаунте из России?

Всё очень просто. На PS5 в настройках выбираем Пользователи и учётные записи -> Другое и Общий доступ к консоли и автономная игра. Нажимаем включить. Теперь все игры с этой учётной записи будут без проблем запускаться в любом аккаунте.

На PS4 способ аналогичный: Настройки -> Управление учётной записью -> Активировать как основную PlayStation 4.