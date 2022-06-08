Начали 3-й сезон «Пацанов». Фирменный шарм и мозги на стенах остались!

На днях состоялась премьера третьего сезона «Пацанов» — сериала про команду обычных людей, которые борются против корпоративных супергероев, злоупотребляющих своими суперспособностями. Мы посмотрели три первых эпизода и делимся впечатлениями о том, каким получилось долгожданное продолжение.

В этом материале множество спойлеров прошлых сезонов «Пацанов». Настоятельно рекомендуем сперва посмотреть все доступные серии и только потом вернуться к нашей статье.

Старое доброе насилие

События третьего сезона стартуют через год после жуткой бойни в зале суда. Хьюи работает в Бюро по делам супергероев, даже не зная о том, что его начальница — та самая злодейка, способная взрывать головы и другие части тела одним усилием воли.

Вместе они легальным способом отлавливают опасных людей со сверхспособностями, пользуясь услугами Бутчера и его банды. Конечно, без летальных исходов (почти всегда) не обходится, однако работа ведомства даёт свои плоды: число супергеройских преступлений за последний год снизилось на 60%. Казалось бы, вот она, идиллия. Бутчер заботится о своём сыне Райане, Марвин наконец вернулся к своей дочке, чего он желал последние годы. У остальных персонажей образовалась некая стабильность, однако она не могла длиться вечно.

Герои узнают, что советские учёные изобрели некое оружие, которое уничтожило Солдатика — бессмертного супергероя из самой популярной команды сверхлюдей 80-х. Бутчер тут же загорается идеей найти это оружие, чтобы покончить с Хоумлендером раз и навсегда. Как никогда кстати приходится и экспериментальная сыворотка, дающая обычным людям суперспособности на ближайшие 24 часа.

Тем временем в «Семёрке» тоже не всё в порядке. После романа с Грозой у Хоумлендера сильно упал рейтинг, и теперь он вынужден прислушиваться к мнению Старлайт и главы Vaught Стэна Эдгара. В какой-то момент он понимает, что так больше нельзя, и становится самим собой — мерзким и крайне жестоким человеком без каких-либо человеческих принципов. И теперь управу на него сможет найти лишь наша любимая банда во главе с Бутчером.

Улыбка Хоумлендера до добра не доведёт

О том, что создатели «Пацанов» не пошли на поводу у современных трендов, зрители узнают в первые же минуты нового сезона. Авторы придумали настолько пошлую сцену с местным Человеком-муравьём, что их фантазии можно лишь позавидовать. А уже в следующих эпизодах сценаристы показали несколько ужасно мерзких моментов, на которые нынче вряд ли решится кто-то другой.

Помимо нескольких запоминающихся сцен, сюжет в первых трёх сериях как будто бы вовсе не двигается с места. Сценаристы аккуратно вводят новых персонажей, рассказывают о прошлой команде супергероев, но всё это можно было уместить в 60 минут, а не в три часа. Кажется, будто авторы вновь пришли к той точке, в которой были в первом сезоне: события повторяются вплоть до отношений героев с их близкими.

При этом сериал всё ещё далеко впереди других супергеройских картин в плане актёрской игры и броских диалогов: Бутчер ещё никогда так стильно не посылал людей куда подальше. А блистательный Джанкарло Эспазито просто идеально вписывается в происходящие с Хоумлендером события, ставя сильнейшее создание в мире на место своим вкрадчивым голосом.

Следить за персонажем Джанкарло Эспазито — одно удовольствие

Жаль, что оценить Дженсена Эклза в роли Солдатика пока толком не вышло — он появляется всего лишь в нескольких небольших сценах. Будем надеяться, что в следующих сериях создатели смогут выстрелить из расставленных ружей и грамотно используют наработанные конфликты персонажей.

В целом «Пацаны» всё ещё остаются гротескной сатирой на современный мир. Авторы продолжают мастерски сочетать невероятно пошлые моменты, абсурдные ситуации и по-настоящему напряжённые эпизоды. В мире, где киностудии боятся сказать лишнее слово, создатели «Пацанов» издеваются над всеми подряд и делают это в своём стиле: с кучей мата, крови и разврата. За это и любим.