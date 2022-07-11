Теперь мы знаем всё важное про God of War Ragnarok

В 2018 году вышел мягкий перезапуск God of War. Сюжет рассказывал про постаревшего Кратоса и его сына Атрея, которые вместе путешествовали по просторам скандинавских миров. Игру встретили восторженно, а продажи оказались рекордными. Вопрос о продолжении уже тогда был решен.

Недавно Sony наконец-то раскрыла дату выхода игры, а мы решили собрать всю известную информацию о ней, а также поделиться своими догадками и неочевидными находками в предрелизных материалах.

Дата выхода

God of War: Ragnarok выйдет 9 ноября 2022 года на PS4 ($ 60) и PS5 ($ 70). Как и в случае с недавними Horizon: Forbidden West и Gran Turismo 7, Sony пока не готова распрощаться со 110 млн владельцев консоли предыдущего поколения.

Что же касается выхода в России, то тут хороших новостей нет. Актёры озвучки первой части даже сейчас работают над переводом продолжения, однако сама Sony приостановила деятельность в России и спокойно может не вернуться к началу продаж «Рагнарёка». При этом в свежем трейлере на канале PlayStation есть русские субтитры.

В худшем случае придётся покупать игру в других регионах PS Store или ждать партии дисков из других стран.

Сюжет

God of War: Ragnarok продолжает историю предыдущей части. С момента финала God of War прошло три года. К концу подходит и Фимбулвинтер, трёхлетняя зима, после которой и начнётся местный конец света. Кратос вместе с Атреем отправится в приключение по девяти скандинавским мирам, чтобы попытаться остановить скандинавский апокалипсис и найти ответы на вопросы о происхождении Атрея.

Более криптическое описание зоркие фанаты рассмотрели на стальном кейсе God of War: Ragnarök из коллекционного издания.

Сумерки манят. Медведь и Волк путешествуют по девяти царствам в надежде остановить то, что кажется неизбежным. Их связь будет проверена, но они должны держаться вместе на благо всех.

God of War: Ragnarok — последняя часть в Скандинавии

Кори Барлог, креативный директор God of War, ещё в 2021 году подтвердил, что команда не хочет растягивать цикл разработки и в целом рассказывать одну историю на протяжении долгого времени.

Я думаю, одна из самых важных причин заключается в том, что разработка первой игры заняла пять лет. Вторая игра, я не знаю, сколько времени она займет, но просто предположу, что на это уйдет примерно столько же времени.



А потом вы думаете: «Ау, ещё же третья часть...». Мы говорим о промежутке почти в 15 лет одной истории. И я чувствую, что это слишком долго.

Может возникнуть закономерный вопрос: а куда дальше то? Те, кто играл, помнят, что по лору игры есть и другие известные миры. А сам Барлог говорил, что изначально действие перезапуска 2018 года хотели перенести в Древний Египет, но потом от планов всё же отказались.

Всё же хотелось бы увидеть, как Кратос покоряет египетский пантеон богов и усмиряет Апопа

За God of War: Ragnarok отвечает не Кори Барлог

Кори Барлог подтвердил, что уступил кресло творческого руководителя. Его место занял Эрик Уильямс, который в Sony Santa Monica с 2004 года и принимал участие в разработке каждой части God of War. К тому же в самой студии есть традиция — руководят разработкой каждой итерации франшизы разные креативные директоры.

Игроки смогут посетить уже все девять миров

В God of War: Ragnarok игроки смогут исследовать новые районы миров из предыдущей части, а также наконец посетить ранее недоступные Ванахейм, Свартальфхейм и Асгард. Также обещают обогатить и сами биомы: от зелёных джунглей до запутанных подземных шахт.

Локаций в новой игре будет куда больше

Интересности

Помимо знакомых персонажей, к которым вернулись уже знакомые актеры, появятся и новые.

Тора сыграет Райан Херст («Сыны анархии», «Ходячие мертвецы»), Тюра — Бен Прендергаст (Hades, Apex Legends), а голосом Одина заговорит Ричард Шифф («Парк Юрского периода: Затерянный мир», «Человек из стали»).

Познакомьтесь, это Тор

Исполнитель роли Кратоса сначала не хотел участвовать в разработке сиквела, так как Кори Барлог оставил пост геймдиректора. Однако Барлог убедил его довериться видению Эрика.

Коллекционное издание игры само по себе интересное. К примеру, в нём есть две резные фигурки двойняшек Ванов (странно, что в описании указана только их принадлежность к группе). Какую роль они играют в сюжете — неизвестно.

Также в коллекционке лежит волшебное кольцо Драупнир, которое в скандинавской мифологии выковал Синдри. Кольцо каждую девятую ночь приносило ещё восемь таких же. Если сделать из них пояс и подвязаться им, то можно и вовсе стать бессмертным. Возможно, это как-то будет обыграно.

На стилбуке первой и второй частей рунами описан синопсис игры, где волк (Атрей) и медведь (Кратос) должны держаться вместе. В коллекционном наборе сиквела будут пины не только волка и медведя, но и сокола. Какой персонаж скрыт за ним — загадка. Возможно, это Тюр, скандинавский бог войны, за помощью к которому обращаются Атрей и Кратос в финале геймплейного трейлера.

В конце трейлера с датой выхода показали огромного волка — по всей видимости, это Фенрир. В скандинавской мифологии Фенрир — это сын Локи. А Локи в God of War — это Атрей… Возможно, что, как и в случае с Йормунгандом (который тоже приходится Локи сыном), волк попал сюда не просто так. Всё в тех же скандинавских мифах Фенрир сидел на цепи Глейпинр, а кормил его лишь Тюр. Такая смелость до добра не довела: однажды дикий зверь отгрыз Асу руку.

God of War: Ragnarok выходит 9 ноября на PS4 и PS5. Предварительные заказы стартуют 15 июля.