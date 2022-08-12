У топ-стримеров мира всё очень плохо. Даже Amouranth приходится экстренно менять планы

Самые популярные стримеры США и мира стали меньше зарабатывать. Журналисты The Washington Post взялись изучить положение стримеров в преддверии грядущего кризиса и замедления экономики. Итог оказался неутешительным.

Вот что сказал Мигель Лосада, создающий контент в YouTube, TikTok и Twitch.

Многие создатели контента почувствовали изменения, поскольку доходы заметно снизились.

За последнее время ему отменили четыре из шести рекламных интеграций. С печальной тенденцией столкнулись и другие блогеры. Кроме снижения рекламных доходов, они потеряли и часть денег от платных подписок.

А вот слова SipSipStefen, блогера по Genshin Impact:

Люди уже начинают задумываться о своих расходах и где они могут сэкономить.



Я понимаю, что не все могут позволить себе подписку, особенно в тяжёлые времена, но недавно мне пришлось увеличить рекламу на стриме, чтобы попытаться компенсировать часть потерянных доходов от отсутствия спонсоров и уменьшения платных подписчиков.

SipSipStefen Фото: Twitch SipSipStefen

Об аналогичной проблеме рассказал и Рид Духшер, глава агентства Night — оно работает с одними из самых популярных блогеров вроде MrBeast, HasanAbi и Asmongold. Всем нужно подумать не только об экономии, но и о возможности искать дополнительные способы для доходов.

В общем, всё плохо для тех, кто привык зарабатывать в YouTube, TikTok и Twitch.

Amouranth пришлось экстренно пересматривать планы из-за кризиса

Кейтлин «Amouranth» Сирагуса — самая известная и популярная стримерша на Twitch. Это факт. Весной Amouranth заявила, что летом уйдёт с OnlyFans. Она решила кардинально изменить подход к контенту — сделать его более серьёзным. И даже инвестировала около $ 400 тыс. в новый проект для Twitch, который должен был стать «поворотным в карьере». Однако планы быстро пришлось изменить.

Кейтлин Сирагуса Фото: Соцсети Кейтлин Сирагусы

Ни о каком «поворотном» проекте речь уже не идёт. Как и об уходе с OnlyFans. Более того, Кейтлин отчётливо дала понять, что без сервиса платных подписок на откровенный контент ей пришлось бы очень непросто. Недавно Сирагуса поделились информацией о заработке на OnlyFans — чистый доход на площадке превысил $ 27 млн. Всего девушке задонатили $ 33,76 млн.

Я смогла этого добиться только благодаря команде, которую построила вокруг себя. Каждому Бэтмену нужен свой Альфред.

Платформа для монетизации стала спасением для Amouranth. Доходы на Twitch упали из-за кризиса. Вдобавок там склонны блокировать канал и лишать заработка на рекламе за вызывающее поведение. В этом плане OnlyFans — самая свободная площадка. Благодаря платформе девушка заработала несколько десятков миллионов долларов, и эта цифра с каждым месяцем только растёт, что позволяет ей инвестировать в бизнес и стартапы.

На фоне кризиса Amouranth стали поступать совсем безнравственные варианты заработка. Кейтлин сообщила, что «профессиональный и уважаемый продюсер эротики с 2007 года» предложил ей $ 10 млн за съёмки в фильмах для взрослых.

Кейтлин Сирагуса с подругами Фото: Соцсети Кейтлин Сирагусы

Рэпер Lil B попросил Сирагусу написать «Я люблю Lil B» на ногах и руках, а также сделать фотографии (причём полностью одетой). Однако всё равно предложение оказалось оскорбительным. Amouranth отвергает подобные варианты заработка. Даже OnlyFans всё ещё временное явление для Кейтлин. После кризиса уход с платформы снова будет на повестке. К тому времени больше прибыли станут приносить инвестиции девушки.

Pokimane лишний раз доказала, что Twitch теряет актуальность

Иман «Pokimane» Анис – вторая самая известная стримерша на планете после Amouranth. В июле Анис объявила о перерыве в стриминговой деятельности. Девушка ушла с Twitch на неопределённый срок.

Я чувствую потребность в ментальной перезагрузке и каком-то времени, необходимом для сосредоточения на себе и своей жизни вне сети.



Перерывы необходимы для здоровья и карьеры, и я очень благодарна за поддержку, которую вы оказывали мне на протяжении многих лет. Спасибо, что сейчас я в положении, когда могу позволить себе взять отпуск.

Иман Анис Фото: Соцсети Иман «Pokimane» Анис

Полгода назад ничего не предвещало подобного развития событий — 9 февраля Pokimane продлила контракт с Twitch. Всё шло хорошо, но очень быстро приоритеты изменились. И дело не только в финансовом кризисе.

В июне Иман решила вернуться в Канаду после запрета на аборты в США. В Штатах ей также угрожали насилием неадекватные фанаты. С аналогичной проблемой сталкивается и Amouranth, которая купила огнестрельное оружие и кавказскую овчарку для самозащиты против поклонников-сталкеров.

Самые популярные и узнаваемые стримеры могут спокойно отказаться от работы на платформе. Постепенно подобное начинают делать и менее популярные личности. Вот только их дальнейшая участь менее завидная.

Остальных стримеров ждут ещё более серьёзные проблемы

Хайри Харрис, который на Twitch использует псевдоним KDotDaGawd, в прошлом месяце начал искать подработку, чтобы сводить концы с концами. Рекламный контракт с компанией, производящей оборудование для ПК, был пересмотрен в сторону понижения оклада. Доход Хайри существенно снизился.

Мне всё ещё нужно беспокоиться по поводу того, как обеспечить себя едой на ближайшее время, заправить машину и купить предметы первой необходимости.



Twitch хочет, чтобы я стримил 47 часов в месяц за $ 74. Это безумие, потому что в Огайо на самой плохой работе вы можете заработать как минимум $ 800 в месяц.

Хайри Харрис Фото: Соцсети Хайри Харриса

На платформе, где четверть из 10 000 самых высокооплачиваемых стримеров не получали даже минимальной заработной платы для США, доходы ещё больше упали. Рекламодатели разрывают сделки или снижают оплату. А рядовые пользователи начинают задумываться о своих ежемесячных расходах и ищут способы сэкономить. Донаты стримерам – один из первых вариантов уменьшения трат.

Возвращение к привычному образу жизни после пандемии коронавируса тоже сказывается. В эпоху ковида стримеров стали смотреть намного больше. Люди искали способ занять себя чем-то на изоляции. Теперь такая потребность отпадает.

Вот совет стримера новостей и инсайдера индустрии Зака Басси.

Если у вас есть магазин на Etsy, который приносит небольшой доход, возможно, стоит уделить ему больше времени.



Если у вас есть Patreon, Fanhouse, OnlyFans или что-то ещё, подумайте о том, как попытаться привлечь больше людей в данные сообщества, потому что это принесёт вам больше денег, чем стриминг на Twitch.

Зак Басси Фото: Соцсети Зака Басси

Последствия кризиса задели всех. У топ-стримеров просто снизились доходы. У остальных прибыль может вовсе исчезнуть, а с ней и потребность или мотивация заниматься стримингом. Им придётся выкручиваться и искать альтернативные способы получения дохода, вплоть до перехода на «обычную» работу.

Конечно, рецессия в экономике не будет длиться вечно, однако в ближайшее время отрасль стриминга должна претерпеть серьёзные изменения.