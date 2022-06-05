Превзошла даже знаменитую Amouranth. Самая популярная стримерша Twitch поражает внешностью

Виртуальный персонаж Ironmouse признана самой популярной стримершей на платформе Twitch в первом квартале 2022 года. Об этом сообщил портал Streams Charts в мае. Результат удивляет и знаменует собой новый тренд в сегменте.

На просмотр трансляций виртуальной стримерши зрители потратили 10,7 млн часов. Ironmouse опередила таких знаменитых девушек-видеоблогеров, как:

Amouranth — 8 млн часов просмотров

Fuslie — 5 млн часов просмотров

Pokimane — 5 млн часов просмотров.

Стоит отметить, что на пятом месте рейтинга находится ещё один виртуальный персонаж Shylily (4,2 млн просмотров). Что известно о самых популярных стримершах? Есть ли шанс у реальных девушек снова подняться на первое место?

Ironmouse

Ironmouse — виртуальная YouTube-блогерша и стримерша из Пуэрто-Рико, которая ведёт трансляции с августа 2017 года. Королева демонов – дружелюбный и весёлый персонаж, который сбежал из подземного мира, чтобы завести новых знакомых в реальности и научиться жить как среднестатистический человек.

Ironmouse одержима интернетом, музыкой, наукой и вообще чуть ли не всем вокруг.

Персонаж носит на теле специальные волшебные колокольчики, чтобы сдерживать и контролировать свою силу. Если их когда-нибудь снимут, наступит настоящий хаос. Утверждается, что в таком случае будет раскрыт истинный облик королевы демонов. До тех пор Ironmouse просто хочет веселиться и подружиться с как можно большим числом людей.

Поведение Ironmouse настолько беззаботное и забавное, что нет ни одного стрима, где бы она не рассмешила своих собеседников или партнёров по трансляции. В начале 2020 года персонаж был очень застенчивым и проявлял уверенность только во время стримов в одиночку или с близкими друзьями. Постепенно девушка становилась всё более и более уверенной в себе.

Изначально Ironmouse была независимым стримером, но теперь примкнула к агентству VShojo. В феврале 2022 года она стала первой в мире стримершей, попавшей в десятку самых популярных видеоблогеров на Twitch. Уже в марте получила более 170 тыс. платных подписок одновременно — рекорд среди девушек.

Можно констатировать, что на Twitch появилась новая восходящая звезда. Ironmouse потребовалось несколько лет, чтобы добиться большой славы. Как правило, во время её стримов звучит музыка, в основном громкая и танцевальная. Иногда персонаж обсуждает контент (например, видео от YouTube-канала Dhar Mann) или общается с другими стримерами о покемонах. Она также любит петь японский рок.

В общем, проводить время с Ironmouse на стримах — довольно беззаботное занятие.

Раньше главными звёздами Twitch были Amouranth и Pokimane. По данным TwitchTracker, у Ironmouse больше активных и платных подписчиков, чем у обоих этих стримерш вместе взятых. Хотя неясно, как это влияет на доходы Ironmouse, поскольку данные не учитывают спонсорство или другие источники. Будет любопытно посмотреть на траекторию развития популярности Ironmouse. Не исключено, что разрыв с реальными девушками только увеличится.

Amouranth

Скандальная стримерша Кейтлин «Amouranth» Сирагуса прославилась тем, что во время трансляций лижет микрофоны, купается в бассейне в откровенных нарядах и спит в прямом эфире. Сейчас она хочет слегка сбавить обороты в этом плане. Кейтлин заявила о приостановке выпуска контента для OnlyFans в июне этого года.

Девушка сообщила, что легко может зарабатывать $ 1,5 млн ежемесячно. Кейтлин получает солидные суммы из других источников. Она решила сделать свой образ слегка более серьёзным. Многочисленные инвестиции Кейтлин окупились, теперь можно жить только за их счёт. В марте девушка вложила $ 2 млн в акции компании Activision Blizzard, а также приобрела магазин популярной в США сети 7-Eleven за $ 10 млн.

В мае стримерша купила акции Amazon на $ 1 млн – 500 штук по $ 2100 каждая. Кроме того, Сирагуса вложилась в акции американского медиахолдинга S&P Global, потратив $ 338 тыс. У неё есть акции и других более мелких компаний.

Заранее анонсированный уход Amouranth с OnlyFans в какой-то мере оказал отрицательное влияние на просмотры видео в Twitch, но вряд ли падение на второе место в списке популярных стримерш означает снижение дохода девушки. Вероятно, Кейтлин получает даже больше Ironmouse.

Fuslie

Лесли Энн Фу, более известная как Fuslie — американская стримерша, создатель контента для лайфстайл-бренда и киберспортивной организации 100 Thieves. Лесли начала стримить в феврале 2015 года по рекомендации соседей. Она в основном транслировала League of Legends, некоторое время была стримером профессиональных команд по League of Legends — Immortals и Phoenix1.

Постепенно популярность Fuslie росла, что позволило подписать эксклюзивный контракт с Twitch и 100 Thieves. Лесли не может соперничать по популярности с Amouranth, но всегда остаётся на верхних строчках рейтинга. Сейчас ей также приходится конкурировать с врывающимися в сегмент виртуальными персонажами.

Pokimane

Ещё пару лет назад Имане «Pokimane» Энис была самой популярной стримершей на платформе Twitch. Времена меняются, но и в новых реалиях девушка остаётся на виду. Pokimane транслирует видеоигры, в основном League of Legends и Fortnite.

Американка марокканского происхождения также ведёт несколько каналов на YouTube (Pokimane, Pokimane Too, Pokimane VODS, Poki ASMR и imane), она партнёр и креативный директор брендов Cloak Markiplier и Jacksepticeye. Pokimane постепенно отходит от одного лишь заработка на Twitch, как делают другие популярные стримерши Amouranth и Fuslie.

Shylily

Shylily (также известная как «Lily») — виртуальный персонаж из Нидерландов. Присутствует на Twitch с 29 августа 2015 года. Shylily — гибрид человека и косатки, основанный на мифическом существе Ахлут.

Персонаж со своим уникальным очарованием. Лили — очень жизнерадостная девушка, которая готова общаться на любые темы, в том числе говорить о неприличностях. Этим она и подкупает подписчиков. В данный момент отчётливо заметен тренд на рост популярности виртуальных персонажей, так что в обозримом будущем Shylily вполне может взлететь выше топ-5 рейтинга стримерш.