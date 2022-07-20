Одна из самых популярных стримерш на Twitch устала и решила отдохнуть

Стримерша Иман Pokimane Анис вскоре после переезда в Канаду объявила о решении прервать свою творческую деятельность — она прекратит вести эфиры и хочет просто отдохнуть.

По её словам, она уже давно ощущала надобность «перезагрузиться» и выделить время на себя.

Такие перерывы нужны для поддержания здоровья и карьеры как таковой. Я очень рада поддержке, которую вы мне оказывали все эти годы.

Анис не рассказала, когда планирует вернуться к трансляциям. Сама Pokimane — одна из самых популярных ведущих на Twitch. Сейчас у неё больше 9,2 млн подписчиков (на YouTube — 6,6 млн подписчиков). Недавно она рассказывала, как осталась недовольна законом об абортах в США, — из-за этого она и объявила о переезде в Канаду.