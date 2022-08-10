Самые увлекательные игры, в которые можно играть бесконечно

В любимых играх можно бесконечно проводить время. Что-то можно пробежать за пару часов и забыть навсегда, а где-то можно потеряться на сотни и тысячи часов.

Сегодня мы как раз поговорим про такие игры. В них можно проводить бесконечно много времени — найти фаворита сможет практически любой желающий. Мы постарались уделить внимание практически любому жанру. Если мы упустили вашу любимую игру, то обязательно сообщите о ней в комментариях.

GTA Online

На чём вышла: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One.

Модель распространения: платная (входит в состав GTA 5 и продаётся отдельно).

Несмотря на то, что в любую GTA можно играть бесконечно — для этого не требуется никакой мультиплеер — мы всё же выделили именно онлайн пятой части. Именно тут Rockstar предлагает безграничные возможности в открытом мире.

GTA Online

Многие ограничиваются лишь прохождением миссий, ограблениями и азартными играми. А кто-то заходит в GTA Online чисто ради того, чтобы просто повеселиться с друзьями: устроить массовую зарубу с полицейскими, поучаствовать в безумных гонках или просто покататься по миру, наслаждаясь атмосферой Лос-Сантоса.

При этом Rockstar продолжает поддерживать проект даже спустя почти 10 лет после выхода оригинальной GTA 5. Игроков радуют новыми миссиями, автомобилями и прочим контентом, из-за чего фанатская база игры только расширяется, а сама игра не покидает чарты продаж.

Особой популярностью в GTA Online пользуются «ролевые сервера». Они доступны только на ПК и отличаются тем, что у каждый игрок на сервере — обычный работяга. Ему нужно ходить на работу, зарабатывать деньги, подниматься по карьерной лестнице и тому подобное.

FIFA

На чём вышла: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch.

Модель распространения: платная.

Отбросим все шутки про конвейер в сторону: серия FIFA — чуть ли не лучший представитель жанра спортивных симуляторов. Да, каждая новая часть выходит ежегодно с небольшими изменениями, а режим Ultimate Team движется в сторону «плати и побеждай», но это всё ещё крайне увлекательные игры с бесконечной реиграбельностью.

EA уже который год развивает франшизу пытаясь угодить всем и каждому. Даже за пределами сетевых баталий футбольный фанат может стать тренером команды или выступить в роли молодой звезды в любом понравившемся клубе. Кто-то предпочитает дворовый футбол — для них придумали режим Volta с небольшими аренами и короткими матчами. Надоело играть одному? Можно отправиться в кооп-сезоны и сыграть с другом за одну команду против двух противников и войти в список лучших игроков рейтинговой таблицы.

FIFA 22

Конечно, своим потенциалом FIFA обязана футболу — самому популярному виду спорта в мире. Впрочем, как показала практика Konami с Pro Evolution Soccer и eFootball, сделать виртуальный футбол не так-то просто.

The Sims

На чём вышла: ПК, PS4, Xbox One.

Модель распространения: платная.

Культовой серии Уилла Райта недавно исполнилось 22 год, но она ни капельки не устарела. Игроки продолжают заводить семьи, добиваться карьерных высот и обустраивать свои дома — речь, конечно же, про The Sims.

EA бесконечно выпускает крупные аддоны для актуальной части: недавно в The Sims 4 заглянули оборотни. Вместе с ними игра становится источников разнообразных ситуаций, которые хочется переживать снова и снова. А для кого-то провести пару часов перед сном в The Sims — настоящий элемент эскапизма, который защищает психику от суровой реальности.

The Sims 4

Так или иначе, это настоящая классика, в которую будут играть многие будущие поколения.

Civilization

На чём вышла: ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android.

Модель распространения: платная.

Культовая серия Сида Мейера не нуждается в представлении: многие из нас до сих пор играют в ту или иную часть франшизы. Придуманная авторами формула в 90-х затягивает в игру с головой, а привычная мысль «ну сейчас ещё один ход и спать» заставляет засиживаться за стратегией днями и ночами.

Причём у каждого фаната своя «Цива»: кто-то больше всего любит пятую, кто-то предпочитает четвёртую, а кто-то и вовсе до сих пор играет в третью. Обилие фракций, механик и множество случайных элементов делают серию такой, какой мы её любим: глубокой и чрезвычайно аддиктивной.

Europa Universalis, Hearts of Iron, Stellaris и Crusader Kings

… то есть любые игры Paradox...

На чём вышли: ПК.

Модель распространения: платная.

Проекты шведской компании Paradox достойны вообще отдельной рубрики (кстати, вы в комментариях расскажите, интересно ли вам!). Они сильно отличаются друг от друга, но у них есть кое-что общее: невероятная глубина.

В отличие от многих стратегий, в игры Paradox нельзя начать играть с наскока. Многие геймеры тратят десятки и даже сотни часов, чтобы узнать обо всех мелочах, но сам процесс познания проектов увлекает не на шутку, а партии за одну и ту же страну могут кардинально различаться из-за множества переменных.

Europa Universalis

Многих игроков отпугивает чрезмерная сложность обучения, но поверьте — это того стоит.

The Elder Scrolls V: Skyrim

На чём вышла: вообще на всём, даже на холодильниках!

Модель распространения: платная.

Сколько бы раз мы не покупали «Скайрим», всё приходит к одному и тому же: старту новой игры и началу нового приключения. Казалось бы, это всего лишь одиночное приключение в большом открытом мире, но здесь у Bethesda есть своё преимущество: фанатское сообщество.

Энтузиасты не только дорабатывают игру с помощью модов, но и выпускают полноценные сюжетные дополнения со множеством нового контента. Так что за бесконечность «Скайрима» хочется похвалить именно фанатов — без них Тодд Говард не мог бы продавать нам игру раз за разом.

The Elder Scrolls V: Skyrim

А вы знали, что прошлогодний хит The Forgotten City изначально был модом для Skyrim? Модификация обреза настолько большую популярность и признание, что энтузиасты создали собственную студию и недавно представили миру своё творение.

Minecraft

На чём вышла: ПК, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, iOS, Android.

Модель распространения: платная.

Песочница с бесконечными возможностями — именно такой игру когда-то задумал Маркус Перссон. С тех пор прошло больше 12 лет, а Minecraft продолжает привлекать игроков со всего мира и получать обновления с новыми возможностями.

Творение нынешней Microsoft не только невероятно увлекает и заставляет полностью раскрыть свой творческий потенциал, но и используется для обучения детей в школах. Minecraft — настоящая легенда игровой индустрии с неиссякаемой реиграбельностью.

Minecraft

Dead Cells

На чём вышла: ПК, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, iOS, Android.

Модель распространения: платная.

Dead Cells — единственный представитель жанра roguelike в нашем топе, однако никакой другой больше и не нужен. Именно здесь авторы добавили бездонное число билдов, которыми может воспользоваться одинокий путник, выбираясь из каждый раз случайно созданного лабиринта.

Пожалуй, ни один другой представитель жанра не заставляет экспериментировать с оружием и прокачкой, из-за чего игроки раз за разом отправляются в очередной забег с мыслью «ну сейчас-то я точно доберусь до финального босса».

Dead Cells

Недавно разработчики добавили настройки доступности, так что теперь Dead Cells могут попробовать игроки, которые раньше боялись даже близко подходить.

Dota 2

На чём вышла: ПК.

Модель распространения: бесплатная.

Культовая MOBA известна не только невероятно токсичным сообществом, но и поистине глубоким игровым процессом, благодаря которому всё время появляется желание запустить ещё одну «катку».

В России и странах СНГ о «Доте» слышали, кажется, все. Это не только одна из лучших экшен-стратегий, но и невероятно увлекательная игра, в которой легко можно зависнуть на добрый десяток часов. Что уж тут говорить, многие нынешние игроку в Dota 2 начинали почти 20 лет назад ещё в модификации Defence of the Ancients для Warcraft 3.

Dota 2

Сounter-Strike: Global Offensive

На чём вышла: ПК.

Модель распространения: бесплатная.

Старая-добрая формула CS:GO работает и по сей день: довольно навороченная стрельба, реалистичная физика и максимально сбалансированные карты не дают заскучать геймерам последние 20 лет.

Сетевые шутеры в целом можно назвать настоящим наркотиком игровой индустрии — в них можно рубиться буквально всю свою жизнь. Но именно CS:GO умудряется не изменять себе, развиваться и быть одной из самых популярных игр в мире.

Неважно, стремитесь вы к «Глобалу» или изредка играете по фану с друзьями: «Каэс» навсегда стала символом игровой индустрии и бездной, в которой мы оставили тысячи часов свободного времени.