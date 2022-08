От «Ведьмака» до Marvel: 9 крутых игр, в которые никто не верил

В современный век интернета каждый скриншот или трейлер разбирается до мельчайших деталей. Разработчики не скупятся на подробности, из-за чего игроки точно знают, чего именно ждать от той или иной новинки. Но даже в наше время случаются неожиданные прорывы — когда после релиза игра оказывается важным хитом.

Мы собрали восемь самых ярких случаев игр, в успех которых никто не верил.

«Стражи Галактики» от Telltale – такой провал, что про них вообще никто не вспоминает

«Стражи Галактики»

Разработчик: Eidos Montreal

Издатель: Square Enix

Дата выхода: 26 октября 2021 года

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One

Самый свежий пример. После громкого фиаско «Мстителей» боссы Square Enix будто бы заранее разочаровалось в «Стражах Галактики». Издатель бросил проект на произвол судьбы, даже не удосужившись хоть как-то рекламировать его. Ситуация была настолько патовой, что даже после выхода многие имели неверное представление о приключении.

Даже в индустрии многие долгое время были уверены, что «Стражи Галактики» — вариация провальных «Мстителей».

«Стражи Галактики»

И только после выхода стало понятно, что перед нами вообще-то старомодная линейная игра с колоссальной ставкой на повествование, харизматичных персонажей и просто красивый мир. Единственным серьёзным недостатком для многих стали сражения — боевая система оказалась на любителя.

Однако продажам это не помогло — «Стражи» показали слабые результаты, а сарафанное радио не помогло общей ситуации. Уже через несколько месяцев игра попала в подписку Xbox Game Pass, а вскоре после этого — в PS Plus Extra.

В Square Enix к этому моменту настолько разочаровались в своих западных студиях, что за копейки продали их конгломерату Embracer Group.

Among Us

Разработчик: Innersloth

Издатель: Innersloth

Дата выхода: 15 июня 2018 года

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android

Сейчас про Among Us немного подзабыли, но не так давно о ней трубили на каждом шагу, а онлайн превышал даже мастодонтов индустрии вроде GTA Online. Дорога к феноменальному успеху заняла пару лет.

После своего дебюта в 2018 году на смартфонах и Steam игра не снискала успеха и прозябала в небытии. Главная ошибка крылась в неопытности студии Innersloth – команда из трёх человек банально не знала, как продвигать собственное творение в массы.

Among Us

Но к чести разработчиков – они не забросили развитие проекта, а продолжили усердно работать над ним, пока в 2020 году игре внезапно не повезло. Сначала в Steam предложили внушительную скидку вместе с баннером на главной странице, а потом прогремела пандемия коронавируса и популярные стримеры случайно наткнулись на Among Us. А за ними пришла и огромная аудитория обычных игроков.

В итоге Among Us с замкнутым пространством и фокусом на коммуникации быстро всем понравилась. До внезапного успеха в Innersloth планировали выпустить и Among Us 2, но решили отказаться от этих планов в пользу развития оригинала. Пик популярности Among Us, кажется, уже прошёл, но игру продолжают расширять, а немало людей всё ещё отлично проводят в ней время.

Fall Guys

Разработчик: Mediatonic

Издатель: Epic Games

Дата выхода: 4 августа 2020 года

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch

К 2020 году казалось, что жанр королевской битвы окончательно всем надоел и подвинуть корифеев PUBG, Call of Duty: Warzone, Apex Legends и Fortnite уже не получится. Но разработчикам из студии Mediatonic удалось освежить приевшуюся формулу батл-рояля и мгновенно заинтересовать миллионы игроков.

Здесь было всё нужное: свежий взгляд на жанр, необычный визуальный стиль и, что самое важное, совсем другой игровой процесс. В отличие от мастодонтов королевской битвы, тут не надо уничтожать своих противников. Цель — как раз выполнить определённые условия: пройти полосу препятствий, выиграть волейбольный матч, продержаться в воздухе и тому подобное.

Fall Guys

Успеху помог и бесплатный запуск для подписчиков PS Plus, косвенно благодаря чему за первые дни в Steam удалось продать более 2 млн копий, а трансляции ломились от миллионов зрителей. Феноменальные цифры в несколько раз перекрыли самые оптимистичные ожидания издателя Devolver Digital.

Со временем желейные человечки начали пропадать из инфополя, однако в 2021 году разработчиков купила Epic Games, которая целый год готовила масштабный перезапуск королевской битвы. Он случился в июне 2022 года, когда Fall Guys стала бесплатной и, вдобавок к PS4 и ПК, вышла на PS5, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch.

Epic Games активно готовилась к событию: закупала рекламу, договаривалась с партнёрами и даже проводила в Fortnite и Rocket League тематические события с наградами для всех игроков. Всё это помогло привлечь колоссальную аудиторию, установив новый для Fall Guys рекорд.

Batman: Arkham Asylum

Разработчик: Rocksteady

Издатель: Eidos (позже WB Games)

Дата выхода: 25 августа 2009 года

Платформы: ПК, PS3, Xbox 360 (позже PS4 и Xbox One)

Долгое время игры про супергероев считались чем-то недостойным внимания, создаваемым исключительно ради наживы в преддверии выхода большого фильма. Поэтому от студии Rocksteady, которая взялась делать новую игру про Бэтмена, никто ничего серьёзного не ожидал. Оно и немудрено, ведь за плечами британцев была лишь проходная Urban Chaos: Riot Response.

Оттого релиз Batman: Arkham Asylum произвёл столь мощный эффект разорвавшейся бомбы.

Batman: Arkham Asylum

Мрачный стиль, крутой сеттинг, харизматичные враги, великолепный Джокер, множество гаджетов, сбалансированный геймплей, свежая боевая система и ставка на скрытное прохождение — всё это позволило Batman: Arkham Asylum громко заявить о себе.

С каждой следующей частью заложенные в оригинал идеи и концепции получали должное развитие, а не просто топтались на месте. Даже Arkham Origins от других разработчиков про ранние годы Тёмного рыцаря удалась — она в большинстве своём задействовала фундамент Arkham City, но делала это предельно удачно.

Minecraft

Разработчик: Mojang

Издатель: Microsoft

Дата выхода: 11 ноября 2011 года

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android

Вряд ли обычный европейский программист Маркус Перссон рассчитывал на то, что создаст одну из самых влиятельных, успешных и узнаваемых игр в истории. В феноменальный успех Minecraft верилось с большим трудом.

Minecraft

Казалось бы, кто во времена Call of Duty, Dota 2 и других хитов заинтересуется строительством из пиксельных кубиков? Все инвесторы, к которым разработчики обращались за финансированием, ожидаемо отказывались от затеи. Что иронично, среди них была и Microsoft, которая признает ошибку спустя несколько лет после громкого успеха.

Minecraft изначально создавалась как приятное хобби, но им смогли проникнуться сотни миллионов людей по всему миру. За это стоит поблагодарить общую простоту, очарование визуального стиля и широчайшие возможности для творческой реализации.

Minecraft вышла 11 ноября 2011 года, а уже 10 сентября 2014 года Microsoft купила бренд и его разработчиков за $ 2,5 млрд. Для того времени это колоссальная сумма — одна из крупнейших для индустрии на тот момент.

Спустя 10 лет Minecraft продолжает активно развиваться: Mojang постоянно выпускает крупные обновления, а Microsoft старательно развивает бренд в других направлениях — готовит с Warner Bros. полнометражный мультфильм и делает игры в других жанрах:

диаблоид Minecraft: Dungeons;

экшен-стратегию Minecraft: Legends;

эпизодическую Minecraft: Story Mode.

Warframe

Разработчик: Digital Extremes

Издатель: Digital Extremes

Дата выхода: 25 марта 2013 года

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch

На пути к релизу авторам Warframe из Digital Extremes пришлось пережить много неприятностей. Идея проекта зародилась ещё в начале нулевых, но тогда разработка быстро заглохла и команда перепрофилировалась в «наёмников» для Epic Games и других издателей. И только в 2012-м студия вернулась к попытке создать что-то оригинальное.

Вот только желание выпустить «самую мощную условно-бесплатную игру» была встречена в штыки. Инвесторы, издатели и прочие потенциальные спонсоры повально отказывались поддерживать разработку. Критики говорили, что Warframe обречена на провал из-за невыразительного сеттинга, а сама студия банально не потянет поддержку такой махины. Даже симпатичную графику указывали в качестве недостатка — поддерживать такой высокий уровень будет ну слишком сложно.

Warframe

Все неудачи не сломили дух Digital Extremes — в студии решили самостоятельно взяться за выпуск. Это накладывало свои ограничения, из-за которых компания несколько раз была на грани закрытия, но после долгожданного запуска Warframe дела начали выправляться.

Важно понимать, что Warframe долгое время оставалась нишевым хитом — большинство не поняли игру и быстро покинули её, но небольшая база фанатов позволяла команде существовать и постепенно улучшать проект. Постепенно аудитория увеличивалась, в сама игра превзошла даже самые фантастичные ожидания разработчиков. Теперь это огромная платформа с тонной контента.

Warframe, как и No Man's Sky, показывает самое главное — даже с плохим стартом можно взяться за голову и сделать свою игру мечты. Сейчас Warframe – показательный пример игры-сервиса, которая с каждым годом становится только лучше и лучше. И ведь она ещё и бесплатная!

«Ведьмак»

Разработчик: CD Projekt RED

Издатель: CD Projekt (ранее Atari)

Дата выхода: 24 октября 2007 года

Платформы: ПК

В девяностых и нулевых польский геймдев ассоциировался только с дешёвыми поделками и мусорными шутерами. Но сломить представление о Польше смог «Ведьмак» от молодой и неопытной студии CD Projekt RED.

«Ведьмак»

Стоит ли говорить, что в успех предприятия никто не верил — даже сама CD Projekt? Смущали и амбиции команды, и неопытность, и постоянные смены концепции и технологий. Разработчики взяли за основу малоизвестную для США и Европы серию фэнтезийных романов Анджея Сапковского.

Однако поляки смогли! У них получилась достойная ролевая игра, которая понравилась далеко за пределами восточноевропейской страны. Мрачный сеттинг, цепляющая история, аллюзии на реальный мир, продуманная система выбора и последствий — всё это завлекало геймеров на десятки часов. Не отпугивало даже множество технических недоработок, проблем и багов.

В России первый «Ведьмак» поднял огромный ажиотаж, да настолько, что CD Projekt разрешила продажи игры в стране на два дня раньше премьеры в остальном мире. В России игра вышла 24 октября, в Европе — 26 октября, а в США — 30 октября.

А потом успех закрепили два продолжения — «Убийцы королей» и «Дикая Охота».

Fallout

Разработчик: Black Isle Studios

Издатель: Interplay

Дата выхода: 30 сентября 1997 года

Платформы: ПК

Это сейчас Fallout стала популярной, со множеством игр и десятками миллионов фанатов. А 25 лет назад ситуация была совершенно другой: даже руководство мешало созданию ролевого шедевра и неоднократно пыталось его прикрыть.

Fallout

Сначала Fallout считался второстепенным проектом, над которым трудилась небольшая группа энтузиастов. Однако боссы Interplay очень злились, что сотрудники постоянно отвлекались от основной работы. В издательстве считали, что игра получалась слишком мрачной и её депрессивная атмосфера отпугнёт всех.

Ресурсов на производство выделялось так мало, что тестировать уровни и механики приходилось бесплатно по выходным. Хотя такая ситуация для девяностых была в рамках нормы. Несколько попыток расформировать команду Fallout оказались неудачными только благодаря невероятным усилиям самих разработчиков и счастливому стечению обстоятельств.

В таких муках родилась культовая Fallout — ролевая игра про мир после апокалипсиса. Разнообразная, жестокая, сатиричная, продуманная, глубокая и попросту культовая. Другой такой нет (ну, кроме последующего продолжения).

Fallout

Rocket League

Разработчик: Psyonix

Издатель: Epic Games

Дата выхода: 7 июля 2017 года.

Платформы: ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Ситуация футбола на игрушечных машинках очень уж напоминает Fall Guys (причём обе игры в итоге купила себе Epic Games). До релиза Rocket League на неё даже особо никто и не смотрел, но удачная стратегия по запуску аркады в PS Plus дала свои плоды — пока консольщики бесплатно пробовали новинку, через сарафан она набирала продажи в Steam.

Rocket League

Главное отличие, что Rocket League — это вообще-то вторая часть. Да, мало кто знает, но в 2008 году на PS3 вышла Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars. Фактически это та же игра, но тогда она не снискала успеха. Видимо, неудачное время. Благо у Rocket League всё хорошо было с первого дня. Даже слишком хорошо, поскольку аудитория игры первое время оказалась настолько большой, что серверы не справлялись с нагрузкой.

В 2019 году Epic Games объявила о покупке студии Psyonix, а через год Rocket League сделали условно-бесплатной на всех платформах.

А какие игры вам приходят на ум? В кого никто не верил, а на деле оказался прекрасный проект — даже если по итогу он не смог заработать все деньги мира? Обязательно расскажите о своих любимчиках в комментариях!