Что случилось в пятой серии «Дома дракона» — «Красная свадьба» обрекает Рейниру

Хотя ждать того же размаха, как при расправе над Старками, не стоит.

Пятый эпизод «Дома дракона» сильно ждали — уж больно много драмы показали в трейлере. Вряд ли новая серия оправдает ожидания всех зрителей, но зрелище всё равно вышло отменным. Это доказывает оценка в 9.4 балла на IMDb. Но что случилось в пятом эпизоде? Сейчас расскажем!

Что было в прошлых сериях?

Где смотреть пятую серию «Дома дракона»?

Пятая серия под названием «Мы путь осветим» вышла в ночь с 18 на 19 сентября. В России её можно посмотреть на «Амедиатеке», «Окко», «Иви» и «Кинопоиске».

Что случилось в пятой серии?

В начале эпизода мы видим леди Рею Ройс. Это супруга Деймона Таргариена, которую принц ненавидит всей душой. Брат короля давно мечтал расторгнуть брак с наследницей Рунного камня, но король Визерис не давал разрешения. Впрочем, теперь Деймон мечтает стать мужем Рейниры — поэтому переходит к решительным действиям. Он сбрасывает леди Ройс с коня и добивает её камнем.

Деймон готовится убить жену

Тем временем король с дочерью плывут в обитель Корлиса Велариона — там они планируют договориться о браке. Союз Рейниры и Лейнора, сына Корлиса, должен объединить великие дома и укрепить положение правителя.

При встрече Визерис и Веларион спорят о фамилии будущих наследников, но с проблемой быстро разбираются. Сначала детей Рейниры и Лейнора будут именовать Веларионами, но, оказавшись на престоле, они станут Таргариенами.

Достигнув договорённости, Визерис отправляется отдыхать. Ему было плохо ещё в дороге, а во время беседы король заставил всерьёз беспокоиться о своём здоровье.

«Дом дракона»

Расставшись с правителем, Корлис обсуждает с женой адекватность решения. Визерис по-прежнему намерен оставить Рейниру наследницей, но это точно станет причиной гражданской войны. Ни простой народ, ни лорды не готовы видеть на троне женщину. Не погубит ли их сына битва за престол?

А вот у самих Рейниры и Лейнора всё пока в порядке. Они понимают, что этот брак — чистая политика и ждать от союза любви не стоит. Сама Рейнира хочет быть с Кристоном Колем, а Лейнор и вовсе предпочитает мужчин. Поэтому герои договариваются исполнить долг, но не ограничивать друг друга в пристрастиях.

По дороге домой Кристон Коль предлагает Рейнире вместе бежать в Вольные города. Там они смогут сыграть свадьбу и жить счастливо. Однако принцесса отвергает эту идею, ведь в будущем она видит себя на троне.

«Дом дракона»

Королева Алисента Хайтауэр тоже не теряла времени. Недавно Визерис сместил её отца с должности десницы, но перед отъездом Отто донёс до дочери важную мысль. Став королевой, Рейнира решит избавиться от конкурентов — в том числе от Алисенты и её детей. Иначе на троне не усидеть.

Также до Алисенты доходит весть, что по приказу Визериса в покои Рейниры приносили особый чай. Королева понимает, что это напиток для прекращения беременности. Получается, подруга вовсе не невинна и Алисента зря её защищала. Позже дама вызвала к себе Кристона Коля и выяснила, что с принцессой переспал именно гвардеец.

Это становится ещё одной причиной отвернуться от Визериса и Рейниры. Когда королю становится совсем плохо, Алисента демонстративно его не навещает.

Алисента больше не будет милой

Наступает время предсвадебного пира. На него прибывают все важные лорды и даже незваный гость Деймон Таргариен. Увы, праздник не задался: сначала Ланнистер высмеял идею женщины-правительницы, затем королева вызывающе перебила мужа во время речи, а после случился конфликт между Деймоном и кузеном его покойной жены. При этом Таргариен не только скалился на Ройса, но ещё и требовал от него наследство.

Впрочем, это было лишь разминкой. Любовник Лейнора выясняет, что Рейнира крутит роман с Кристоном Колем. Он решает поболтать с гвардейцем, но рыцарь слишком обеспокоен своим положением. В итоге Кристон ввязывается в драку и убивает наглеца. Тогда пир приходится прервать, а самочувствие короля вновь резко ухудшается.

После убийства Кристон пытается покончить с собой, но Алисента его останавливает. Похоже, гвардеец отвернётся от Рейниры и станет новым союзником леди Хайтауэр.

«Дом дракона»

Трагедия не расстроила свадьбу Лейнора и Рейниры, но обрекла их на несчастье. Герои планировали имитировать счастливую жизнь, но потеряли тех, кого на самом деле любили. К тому же во время бракосочетания Визерис теряет сознание и, вероятно, умирает. Учитывая, что в следующей серии события перенесутся на десять лет вперёд, мы вряд ли снова увидим короля.

Впечатления от пятой серии

Пожалуй, пятый эпизод стал самым напряжённым в сериале. Авторам удалось натянуть нерв до предела и заставить зрителя постоянно переживать за героев. Всё-таки король и Рейнира пытались исправить ошибки и укрепить положение, но не добились успеха. Союз Таргариенов и Веларионов могуч, однако отвращение к самой идее о женщине-правителе сильнее.

Предсвадебный пир по традиции закончился трагедией

К тому же врагов стало слишком много. Деймон давно замышляет недоброе — он пытается получить наследство убитой жены и продолжает соблазнять Рейниру. Алисента собирает союзников, чтобы усадить сына на трон. Ланнистер и другие лорды тоже смотрят на Рейниру без дружелюбия.

При этом правление Визериса подошло к концу — он больше не сможет сдержать подданных. Теперь Рейнире придётся справляться с проблемами самой. Но удастся ли?

Конечно, после трейлера зрители ждали от пятой серии более эпичного зрелища. Они мечтали о резне и начале гражданской войны, но пока всё обошлось. Впрочем, даже одной смерти хватило, чтобы уничтожить надежды Рейниры и Лейнора на счастливую жизнь. Последствия пира точно сделают их более озлобленными и жестокими.

В следующем эпизоде актрису Милли Олкок сменит Эмма Д’Арси.

Трейлер шестой серии

Шестой эпизод будет особенным для сериала. Дело в том, что события перенесутся на 10 лет вперёд, а повзрослевших Рейниру и Алисенту сыграют другие актрисы. Посмотреть, как новая правительница справляется с бунтовщиками, удастся уже в ночь с 26 на 27 сентября.