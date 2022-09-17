«Форсаж 10» оскандалился ещё до выхода на экран. Франшиза тотально деградировала

Режиссёр ушёл сразу после начала съёмок, фанаты устроили акцию протеста. Не зря Дуэйн «Скала» Джонсон бросил эту киносерию.

Боевик «Форсаж 10» должен выйти на экраны 19 мая 2023 года. Производственный бюджет картины составит колоссальные $ 300 млн – пятый результат в истории кинематографа. К сожалению, нет никаких оснований рассчитывать, что эти средства будут потрачены с умом и зрителям представят качественный продукт.

«Форсаж 10» оскандалился ещё до выхода на экран

Джастин Лин покинул пост режиссёра «Форсажа 10» ещё 27 апреля – через неделю после старта съёмок. NY Daily News сообщил, что это случилось из-за конфликта Лина с исполнителем главной роли Вином Дизелем. Утверждается, что Дизель постоянно опаздывал на съёмочную площадку, не учил свои реплики и не поддерживал должную физическую форму.

Лин «никогда не видел ничего подобного». Джастин предпочёл отказаться от гонорара $ 10–20 млн, лишь бы не работать в такой обстановке.

Простой производственного процесса во время поиска нового режиссёра обходился студии Universal в сумму до $ 1 млн в день. К счастью, длилось это недолго. 2 мая Луи Летерье утвердили в качестве постановщика новой части «Форсажа 10». Летерье известен как режиссёр «Перевозчика», «Невероятного Халка» и «Иллюзии обмана». Не самый плохой вариант с учётом экстренных обстоятельств, но вряд ли Летерье что-то кардинально поменяет в стилистике франшизы.

Луи Летерье — новый режиссёр «Форсажа 10» Фото: Jon Kopaloff/Getty Images

Одной сменой режиссёра скандалы вокруг «Форсажа 10» не ограничились. В конце лета в Лос-Анджелесе проходили акции протеста против съёмок фильма из-за гонок в районе Анджелино Хайтс, где находится дом Доминика Торетто. Жителям района приходится иметь дело с постоянным шумом и небезопасными условиями для жизни. Имитация аварий, аэрофотосъёмка, применение дымовых эффектов доставляют людям большой дискомфорт.

Кроме того, жители района обвинили Universal в «смертельной эпидемии уличных гонок», которую пропагандируют их фильмы. В первых частях съёмки в обычном жилом районе были спокойными и относительно терпимыми, но совсем иная ситуация во время производства блокбастера с бюджетом $ 300 млн.

«Форсаж» стал одной из наиболее прибыльных франшиз Universal — общие сборы киносерии в мировом прокате составляют $ 5,9 млрд. Отличный результат, однако, начиная с восьмой части, создатели совсем перестали заботиться о сценарии. «Форсаж» потерял свою идентичность и скатился на уровень примитивного попкорн муви. Экшен стал фантастическим, по сравнению с ним даже индийское кино выглядит образцом реализма. Чего стоит только полёт на автомобилях в космос в «Форсаже 9» или откровенно бредовая езда по льду на севере России с устранением ядерной угрозы всему человечеству в восьмой части.

Герои «Форсажа 9» летят в космос

Вин Дизель (Доминик Торетто), Мишель Родригес (Летти Ортис), Тадж Гибсон (Роман Пирс), Лудакрис (Тедж Паркер) и Джордана Брюстер (Миа Торретто) вернутся к хорошо знакомым ролям. Также состоится камбэк Шарлиз Терон в роли кибертеррористки Сайфер, Хеллен Миррен снова предстанет в образе Магдалины Шоу. Джейсон Момоа («Аквамен»), Алан Ричсон («Джек Ричер»), Даниэла Мелшиор («Отряд самоубийц») и Бри Ларсон («Капитан Марвел») — самые именитые новички каста.

Проблема в том, что любой актёрский состав не спасёт франшизу от тотальной деградации. Первая и пятая части «Форсажа» считаются лучшими в киносерии. Они кардинально отличаются по стилю. Вышедший в 2001 году дебютный «Форсаж» — простой фильм об уличных гонщиках. Скорее криминальный триллер, а не боевик. Следующие три части были примерно такими же.

«Форсаж 5» изменил тенденцию. Это проект с обилием качественного экшена, но без ухода в откровенную фантастику. Своего рода «11 друзей Оушена» с перестрелками и погонями на дорогих автомобилях. Отлично вписался в каст пятой части Дуэйн «Скала» Джонсон, сыгравший спецагента Люка Хоббса. На экране появились два харизматичных лысых персонажа. Причём Хоббс многим казался симпатичнее Торетто.

Вин Дизель (Доминик Торетто) и Дуэйн «Скала» Джонсон в фильме «Форсаж 5»

«Форсаж 5» собрал в прокате рекордные $ 626 млн (предыдущие фильмы в среднем имели сборы чуть более $ 200 млн). Именно с этой части зритель начал воспринимать франшизу как топовый суперблокбастер. «Форсаж 6» ($ 788 млн) снова побил рекорд по сборам, «Форсаж 7» ($ 1,515 млрд) и «Форсаж 8» ($ 1,238 млн) и вовсе пробили миллиардную отметку. В седьмой части к актёрскому составу присоединился Джейсон Стейтем в роли Деккарда Шоу. Это способствовало росту популярности франшизы. Скала и Стейтем затмевали Дизеля на экране. Впоследствии они получили свой отдельный фильм «Форсаж: Хоббс и Шоу».

Вероятно, «Форсаж 10» станет самым провальным в киносерии

Восьмая часть стала поворотной. Шарлиз Терон – актриса, которая совсем не ассоциируется с развлекательным кино. Казалось, что в её лице каст получил отличное дополнение. Однако сыгранная ею кибертеррористка Сайфер — абсолютно неинтересный персонаж.

Именно появление Сайфер привело к скатыванию «Форсажа» в бредовую фантастику. Скала и Стейтем своей харизмой не перекрывали ужасный сценарий. Сборы составили более миллиарда только за счёт былой репутации киносерии. При этом зритель понял, что франшиза идёт не в том направлении.

Шарлиз Терон (Сайфер) в фильме «Форсаж 8»

Ещё раз провести аудиторию не удалось. «Форсаж 9» собрал $ 726 млн – меньше, чем спин-офф «Хоббс и Шоу» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном и Джейсоном Стейтемом ($ 759 млн). Впрочем, тут надо понимать, что «Ф9» всё же вышел в разгар пандемии — даже такие сборы получают далеко не все фильмы.

В девятой части не снимался Скала, Стейтем ненадолго засветился в сцене после титров. Дуэйн ещё во время съёмок восьмого фильма конфликтовал с Дизелем, обвинил Вина в непрофессионализме. Стейтем подобных заявлений не делал, но его возвращение в «Форсаже 10» не подтверждено и вряд ли состоится.

Есть веские основания предполагать, что «Форсаж 10» даже не окупит свой производственный бюджет, поскольку указанные $ 300 млн не учитывают траты на маркетинг — для окупаемости понадобится хотя бы $ 600 млн. Отсутствие Скалы и Стейтема в касте ощутимо скажется на сборах. Ещё болезненнее на них влияет превращение франшизы в абсурдно-фантастический боевик.

Дуэйн Джонсон (Люк Хоббс) и Джейсон Стейтем (Деккард Шоу) в фильме «Форсаж: Хоббс и Шоу»

Возвращение персонажа Терон намекает, что концепция останется прежней. Момоа сыграет «причудливого и андрогинного» злодея. Совсем не привлекательное описание. Скорее всего, получится очередной карикатурный и невзрачный антагонист.

Оскароносная Бри Ларсон вряд ли на что-то кардинально повлияет и наверняка просто затеряется в этом театре абсурда. По слухам, она сыграет сестру Брайана О’Коннора, роль которого исполнял погибший Пол Уокер.

Бри Ларсон Фото: Noam Galai/Getty Images

Привлечение старых и ранее неизвестных членов семьи является плохой идеей, что доказал девятый фильм с Джоном Сина, представшим на экране в образе брата Доминика Торетто. А ведь в «Форсаже 10» появится ещё и бабушка Доминика Торетто, которую сыграет 90-летняя Рита Морено («Вестсайдская история»).

Рейтинг «Форсажа 9» на Кинопоиске – 5,7, на IMDB – 5,2. Вполне вероятно, «Форсаж 10» аудитория оценит ещё хуже. Франшиза исчерпала себя. Студия старается выжать из неё последние соки в прокате только за счёт громкого имени.