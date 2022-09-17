«Форсаж 10» оскандалился ещё до выхода на экран. Франшиза тотально деградировала

Боевик «Форсаж 10» должен выйти на экраны 19 мая 2023 года. Производственный бюджет картины составит колоссальные $ 300 млн – пятый результат в истории кинематографа. К сожалению, нет никаких оснований рассчитывать, что эти средства будут потрачены с умом и зрителям представят качественный продукт.
«Форсаж 10» оскандалился ещё до выхода на экран
Джастин Лин покинул пост режиссёра «Форсажа 10» ещё 27 апреля – через неделю после старта съёмок. NY Daily News сообщил, что это случилось из-за конфликта Лина с исполнителем главной роли Вином Дизелем. Утверждается, что Дизель постоянно опаздывал на съёмочную площадку, не учил свои реплики и не поддерживал должную физическую форму.
Простой производственного процесса во время поиска нового режиссёра обходился студии Universal в сумму до $ 1 млн в день. К счастью, длилось это недолго. 2 мая Луи Летерье утвердили в качестве постановщика новой части «Форсажа 10». Летерье известен как режиссёр «Перевозчика», «Невероятного Халка» и «Иллюзии обмана». Не самый плохой вариант с учётом экстренных обстоятельств, но вряд ли Летерье что-то кардинально поменяет в стилистике франшизы.
Луи Летерье — новый режиссёр «Форсажа 10»
Фото: Jon Kopaloff/Getty Images
Одной сменой режиссёра скандалы вокруг «Форсажа 10» не ограничились. В конце лета в Лос-Анджелесе проходили акции протеста против съёмок фильма из-за гонок в районе Анджелино Хайтс, где находится дом Доминика Торетто. Жителям района приходится иметь дело с постоянным шумом и небезопасными условиями для жизни. Имитация аварий, аэрофотосъёмка, применение дымовых эффектов доставляют людям большой дискомфорт.
Кроме того, жители района обвинили Universal в «смертельной эпидемии уличных гонок», которую пропагандируют их фильмы. В первых частях съёмки в обычном жилом районе были спокойными и относительно терпимыми, но совсем иная ситуация во время производства блокбастера с бюджетом $ 300 млн.
«Форсаж» стал одной из наиболее прибыльных франшиз Universal — общие сборы киносерии в мировом прокате составляют $ 5,9 млрд. Отличный результат, однако, начиная с восьмой части, создатели совсем перестали заботиться о сценарии. «Форсаж» потерял свою идентичность и скатился на уровень примитивного попкорн муви. Экшен стал фантастическим, по сравнению с ним даже индийское кино выглядит образцом реализма. Чего стоит только полёт на автомобилях в космос в «Форсаже 9» или откровенно бредовая езда по льду на севере России с устранением ядерной угрозы всему человечеству в восьмой части.
Герои «Форсажа 9» летят в космос
Вин Дизель (Доминик Торетто), Мишель Родригес (Летти Ортис), Тадж Гибсон (Роман Пирс), Лудакрис (Тедж Паркер) и Джордана Брюстер (Миа Торретто) вернутся к хорошо знакомым ролям. Также состоится камбэк Шарлиз Терон в роли кибертеррористки Сайфер, Хеллен Миррен снова предстанет в образе Магдалины Шоу. Джейсон Момоа («Аквамен»), Алан Ричсон («Джек Ричер»), Даниэла Мелшиор («Отряд самоубийц») и Бри Ларсон («Капитан Марвел») — самые именитые новички каста.
Проблема в том, что любой актёрский состав не спасёт франшизу от тотальной деградации. Первая и пятая части «Форсажа» считаются лучшими в киносерии. Они кардинально отличаются по стилю. Вышедший в 2001 году дебютный «Форсаж» — простой фильм об уличных гонщиках. Скорее криминальный триллер, а не боевик. Следующие три части были примерно такими же.
«Форсаж 5» изменил тенденцию. Это проект с обилием качественного экшена, но без ухода в откровенную фантастику. Своего рода «11 друзей Оушена» с перестрелками и погонями на дорогих автомобилях. Отлично вписался в каст пятой части Дуэйн «Скала» Джонсон, сыгравший спецагента Люка Хоббса. На экране появились два харизматичных лысых персонажа. Причём Хоббс многим казался симпатичнее Торетто.
Вин Дизель (Доминик Торетто) и Дуэйн «Скала» Джонсон в фильме «Форсаж 5»
«Форсаж 5» собрал в прокате рекордные $ 626 млн (предыдущие фильмы в среднем имели сборы чуть более $ 200 млн). Именно с этой части зритель начал воспринимать франшизу как топовый суперблокбастер. «Форсаж 6» ($ 788 млн) снова побил рекорд по сборам, «Форсаж 7» ($ 1,515 млрд) и «Форсаж 8» ($ 1,238 млн) и вовсе пробили миллиардную отметку. В седьмой части к актёрскому составу присоединился Джейсон Стейтем в роли Деккарда Шоу. Это способствовало росту популярности франшизы. Скала и Стейтем затмевали Дизеля на экране. Впоследствии они получили свой отдельный фильм «Форсаж: Хоббс и Шоу».
Вероятно, «Форсаж 10» станет самым провальным в киносерии
Восьмая часть стала поворотной. Шарлиз Терон – актриса, которая совсем не ассоциируется с развлекательным кино. Казалось, что в её лице каст получил отличное дополнение. Однако сыгранная ею кибертеррористка Сайфер — абсолютно неинтересный персонаж.
Именно появление Сайфер привело к скатыванию «Форсажа» в бредовую фантастику. Скала и Стейтем своей харизмой не перекрывали ужасный сценарий. Сборы составили более миллиарда только за счёт былой репутации киносерии. При этом зритель понял, что франшиза идёт не в том направлении.
Шарлиз Терон (Сайфер) в фильме «Форсаж 8»
Ещё раз провести аудиторию не удалось. «Форсаж 9» собрал $ 726 млн – меньше, чем спин-офф «Хоббс и Шоу» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном и Джейсоном Стейтемом ($ 759 млн). Впрочем, тут надо понимать, что «Ф9» всё же вышел в разгар пандемии — даже такие сборы получают далеко не все фильмы.
В девятой части не снимался Скала, Стейтем ненадолго засветился в сцене после титров. Дуэйн ещё во время съёмок восьмого фильма конфликтовал с Дизелем, обвинил Вина в непрофессионализме. Стейтем подобных заявлений не делал, но его возвращение в «Форсаже 10» не подтверждено и вряд ли состоится.
Есть веские основания предполагать, что «Форсаж 10» даже не окупит свой производственный бюджет, поскольку указанные $ 300 млн не учитывают траты на маркетинг — для окупаемости понадобится хотя бы $ 600 млн. Отсутствие Скалы и Стейтема в касте ощутимо скажется на сборах. Ещё болезненнее на них влияет превращение франшизы в абсурдно-фантастический боевик.
Дуэйн Джонсон (Люк Хоббс) и Джейсон Стейтем (Деккард Шоу) в фильме «Форсаж: Хоббс и Шоу»
Возвращение персонажа Терон намекает, что концепция останется прежней. Момоа сыграет «причудливого и андрогинного» злодея. Совсем не привлекательное описание. Скорее всего, получится очередной карикатурный и невзрачный антагонист.
Оскароносная Бри Ларсон вряд ли на что-то кардинально повлияет и наверняка просто затеряется в этом театре абсурда. По слухам, она сыграет сестру Брайана О’Коннора, роль которого исполнял погибший Пол Уокер.
Бри Ларсон
Фото: Noam Galai/Getty Images
Привлечение старых и ранее неизвестных членов семьи является плохой идеей, что доказал девятый фильм с Джоном Сина, представшим на экране в образе брата Доминика Торетто. А ведь в «Форсаже 10» появится ещё и бабушка Доминика Торетто, которую сыграет 90-летняя Рита Морено («Вестсайдская история»).
Рейтинг «Форсажа 9» на Кинопоиске – 5,7, на IMDB – 5,2. Вполне вероятно, «Форсаж 10» аудитория оценит ещё хуже. Франшиза исчерпала себя. Студия старается выжать из неё последние соки в прокате только за счёт громкого имени.
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