Русские рвутся к победе! Стали известны все 30 участников The International 2022 по Dota 2

Региональные квалификации к The International 2022 по Dota 2 завершены. Теперь мы знаем все 30 команд, которые примут участие в главном киберспортивном событии года — остальным пора делать работу над ошибками и готовиться к следующему сезону.

Лучшие коллективы мира уже через несколько недель встретятся в Сингапуре, чтобы разыграть титул чемпиона и огромный призовой фонд (сейчас он составляет $ 11,5 млн и продолжает расти). Сегодня же мы подведём итоги отбора и попробуем тезисно объяснить, чего ждать от победителей квалификаций в финальной части The International.

О системе турнира

В групповом этапе The International в этом году сыграет рекордное количество команд — 20. Первая дюжина определилась по результатам сезона, ещё шесть участников — это победители региональных отборочных.

Последние два слота на TI11 разыграют призёры прошедших квалификаций, по два от каждого региона (вторые и третьи места). Для этого они прибудут в Сингапур за неделю до старта основных событий и примут участие в предварительной стадии — Last Chance Qualifier.

Среди тех, кто уже попал на The International 2022, две российские команды — Team Spirit и BetBoom Team, а также признанные лидеры сезона: PSG.LGD, OG, beastcoast и многие другие. С полным списком можно ознакомиться в нашем материале.

На этом турнире выступит как минимум 13 игроков из России: наравне с Перу это наибольшее представительство среди всех стран. Кроме того, через Last Chance на TI11 могу отобраться ещё семь игроков из РФ, выступающих за NAVI и Virtus.pro

Фото: Flickr

СНГ — Virtus.pro опять мимо инвайта

Напрямую в групповой этап: BetBoom Team.

Last Chance Qualifier: Outsiders (Virtus.pro), NAVI.

Одна из главных сенсаций произошла в русскоязычной квалификации. Казалось, Virtus.pro, потерявшая прямой инвайт на TI11 из-за странной ошибки, не встретит достойных соперников… но в финале «мишки» неожиданно проиграли BetBoom со счётом 0:3. Как это могло произойти — все вокруг гадают до сих пор.

Теперь второй командой от нашего региона на The International будет именно пятёрка Никиты Daxak Кузьмина. Специалисты считают, что у BetBoom есть перспективы, но к главному турниру года коллективу нужно расширить пул стратегий. Сейчас команда показывает яркую агрессивную игру, и против многих соперников это работает — но на большой дистанции этого может быть мало.

Virtus.pro, в свою очередь, будет одним из фаворитов Last Chance, если сможет справиться с волнением. В одной из самых молодых команд мира есть прекрасные исполнители, но в решающие моменты «мишкам» не хватает уверенности и опыта — за три недели это каким-то образом надо исправить.

Как и ожидалось, в Сингапур также отправится Natus Vincere, хотя One Move и Nemiga на отборочных показали себя немногим хуже. Многие сходятся во мнении, что у «рождённых побеждать» слишком много проблем, поэтому перспективы NAVI даже на предварительной стадии весьма туманны.

Никита Daxak Кузьмин Фото: ESL

Европа — легенды уходят в тень

Напрямую в групповой этап: Entity Gaming.

Last Chance Qualifier: Team Secret, Team Liquid.

В соседнем регионе на TI11 вышла команда Дмитрия Fishman Полищука. Молодые парни, среди которых россияне Pure и Kataomi`, за год превратились из ноунеймов в лучших игроков региона. Entity за весь турнир не проиграла ни карты и теперь выглядит едва ли не фаворитом чемпионата мира.

Клемент Puppey Иванов ещё сохраняет шансы сыграть на одиннадцатом подряд The International — правда, форма Team Secret оставляет сомнения, что европейский коллектив сможет обойти других участников Last Chance. У Team Liquid как будто даже больше шансов, хотя тоже была масса ошибок против конкурентов низкого уровня.

Второй год подряд «Инт» пропустит легенда мировой сцены Куро KuroKy Салехи Тахасоми. Вместе с не менее великими GH, Miracle, Suma1L и MinD_ContRoL он остаётся за бортом праздника «Доты»: символично, что в матче на вылет Nigma Galaxy уступила именно Secret, команде старого друга Куро.

Хуже, чем Nigma, чувствует себя разве что Alliance. Некогда топовый тэг переживает не лучшие времена и вылетел уже в первом раунде от стака англоязычных стримеров — что будет дальше с клубом, который девять лет назад выиграл The International, пока покрыто тайной.

Джонатан Loda Берг Фото: SLTV

Китай — почти без сюрпризов

Напрямую в групповой этап: Royal Never Give Up.

Last Chance Qualifier: Xtreme Gaming, Vici Gaming.

Дистанция между фаворитами и всеми остальными командами Поднебесной оказалась слишком велика. RNG и Xtreme проигрывали карты только друг другу, а главной интригой стала борьба за третье место, которую в итоге выиграла Vici. Для кого-то её победа над iG стала хоть каким-то сюрпризом, пусть и очень небольшим.

Что касается перспектив, то коллективы из Китая традиционно будут фаворитами. Royal Never Give Up со звёздным мидером Лю Somnus Яо уже записывают в претенденты на чемпионство, а Xtreme (Paparazi, Pyw и Dy) считается сильнейшим участником Last Chance.

Vici в этом плане немного выделяется, при этом не в лучшую сторону. Игровая форма керри выглядит спорно, как и решение пересадить опытного Чжоу Yang Хаянга на роль капитана и саппорта. Так или иначе, недооценивать пятёрку из Китая никто не будет, но реальных шансов попасть на The International у неё не так много.

Фото: Flickr

Азия — чемпионы не помогли

Напрямую в групповой этап: Talon Esports.

Last Chance Qualifier: Polaris Esports, T1.

Неожиданных результатов SEA-регион фанатам киберспорта так и не подарил. Зато выдал единственный интересный финал, в котором Talon таки опередила Polaris и вышла на TI11 напрямую. Там команда 23savage будет крепким середнячком, но не более.

В то же время финалист отборов в Азии смотрится претендентом на один из двух слотов в Last Chance. Polaris показала хорошую игру (немногим слабее Talon) и ряд интересных стратегий, способных удивить соперников из других регионов.

T1, пригласившая победителей прошлых The International Топиаса Topson Таавитсайнена и Анатана ana Фама, закономерно испытала большие проблемы — парни пропустили весь сезон и попросту не успели набрать форму. Пройти в Last Chance «на ободах» коллективу всё же удалось, но в Сингапуре придётся уповать только на магию бывших чемпионов из OG.

Топиас Topson Таавитскайнен Фото: Flickr

Америка — фабрика «тёмных лошадок»

Напрямую в групповой этап: Soniqs + Hokori.

Last Chance Qualifier: nouns, Wildcard + Infamous, Tempest.

Оба дивизиона Америки (Северной и Южной) вновь показали низкий уровень игры. Среди шести команд выделяется разве что Soniqs, имеющая неплохой опыт на международных турнирах. Остальные заметно слабее и выглядят безнадежными аусайдерами как в группе TI11, так и на Last Chance. Смотреть на матчи после Китая и СНГ, признаемся, было очень скучно.

Ивент в SA-регионе традиционно сопровождали скандалы — игрок команды-фаворита придумывал расистские названия курьеру, у претендента на призы невовремя отключили интернет (Tempest была вынуждена отказаться от борьбы) и так далее. За всеми этими новостями, странными для профессионального киберспорта, совершенно потерялась сама игра.

Фото: Flickr

Теперь команды по Dota 2 уходят на небольшую паузу, чтобы подготовиться к финальному турниру года. Его предварит Last Chance Qualifier в Сингапуре, которая начнётся уже 8 октября — до The International 2022 остаётся совсем немного.