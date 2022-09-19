Слившему GTA 6 хакеру может быть всего 16 лет

Слитую кучу данных по GTA 6 с охотой обсуждают даже за рамками игровой индустрии. Эту утечку можно без сомнений назвать самой крупной в истории индустрии. Забавно, что стоять за этим всем может 16-летний парень.
По информации администратора хакерского форума под ником pompompurin, за сливом стоит бывший участник группировки Lapsus$. Якобы парень по имени Уайт отправил в чат «Телеграма» доказательство того, что именно он стоит за утечкой, а потом все данные были удалены.
Помимо этого, Уайт подозревается и во взломе Uber. В 2021 году хакера арестовывали из-за связи с Lapsus$, однако потом парня освободили. Также за плечами группы взломы NVIDIA, Samsung и Microsoft, а сам Уайт, похоже, пошёл ещё дальше и слил GTA 6.
Сама Rockstar до сих пор утечку не комментировала, а вот аккаунт хакера, предположительно, Уайта, удалили из «Телеграма».
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