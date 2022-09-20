Танки, которых мы лишились в World of Tanks

В World of Tanks полно различной техники. Как существовавшей в реальности, так и существовавшей лишь на эскизах. Но помните ли вы машины, которые по каким-либо причинам были удалены разработчиками из игры? Обычно самые имбовые танки нерфят, но оставляют в игре, а нашим сегодняшним героям повезло меньше. О них приходится лишь вспоминать, вот и мы вспомним.

Waffenträger auf E 100

Тип техники: ПТ-САУ

Нация: Германия

Уровень: 10-й

Когда удалили из игры: 24 мая 2016 года

Кого игроки («старички» так точно) знают и по кому некоторые скучают, так это по «Вафле». Именно так по-доброму звали ПТ-САУ с труднопроизносимым названием. У этой махины было два ствола на выбор и барабан на шесть и четыре выстрелов. Одно быстро перезаряжалось, имело небольшой урон, но высокое пробитие. Другое заряжалось дольше, но наносило по 750 урона.

Waffenträger auf E 100

Тащить на этой ПТ мог любой игрок вне зависимости от скилла. За счёт своего имбового орудия на 750 урона «Вафля» могла забрать любой танк с одного барабана. Да ещё и на второй хватало! Не всем игрокам это нравилось. «Всё пропало, Вафля ломает рандом!» — кричали игроки. При этом танк не обладал броней, ваншотился от арты и светился при первом же выстреле.

И ведь не обвинишь разработчиков в том, что они ничего не делали. Напротив, они хоть как-то попытались сохранить «Вафлю» в игре — например, убрали на орудии с 750 уроном два снаряда. Впрочем, волна возмущений не утихла, и тогда танк заменили на Grille 15. Да ещё и дополнительный повод нашёлся — мол, «Вафля» не вписывалась в концепцию историчности. Позже танк всё-таки вернули, но… на китайский сервер. И стали продавать его за 30 000 рублей.

СУ-122-54

Тип техники: ПТ-САУ

Нация: СССР

Уровень: 9-й

Когда удалили из игры: 6 февраля 2018 года

Картонная, но очень резвая и скорострельная ПТ-САУ девятого уровня с очень фановым геймплеем. Данный танк было приятно выкатывать, но успели ли вы на нём поиграть? Если «Вафлю» убирали по причине чрезмерной имбовости и неисторичности, то СУ-122-54 исчезла из игры по непонятным причинам.

Место СУ-122-54 занял Объект 263, переведённый с 10-го уровня на девятый. А топовым танком советской ветки стал Объект 268/4 — нынешний король всех ПТ в современном рандоме.

СУ-122-54

Несмотря на плохие показатели УВН, несмотря на отсутствие брони, танк игрался легко и был к тому же очень красивым. Игроки не теряют надежд ещё раз увидеть СУ-122-54 в игре. Либо в качестве премиумного танка восьмого уровня, но с пониженными характеристиками, либо в качестве танка девятого уровня за боны. А нельзя было изначально оставить его? Вот кому он мешал?

T57

Тип техники: САУ

Нация: США

Уровень: 2-й

Когда удалили из игры: 15 ноября 2015 года

Кому-то помешала даже арта второго уровня, которая хоть и выделялась на своём уровне, но глобально на рандом не влияла. Эта памятная арта в сердцах многих старожилов игры позволяла уничтожать 1–2-й уровни с одного, максимум с двух выстрелов. А благодаря высокой динамике и хорошей броне на этой арте можно было ездить рядом с лёгкими танками и тащить в ПТ-режиме.

Место Т57 заняла T1 HMC

А ещё эта мелкая, но противная артиллерия позволяла таранить любой танчик 2–3-го уровня за счёт своей большой массы. Добавим сюда топовую рацию, как от девятого уровня — и получаем универсальный танк на все случаи жизни, который мог играть как арта, как бронированная ПТ и как таранный броневик.

Т23

Тип техники: средний танк

Нация: США

Уровень: 8-й

Когда удалили из игры: 5 июля 2011 года

Этот средний американский танк очень быстро попал к разработчикам в немилость. Да вы наверняка его даже не запомнили, так как он просуществовал в игре всего лишь на протяжении трёх обновлений. В этом случае будет уместно сказать: был и был. Единственное, чем он запомнился, так это бешеной динамикой, что после медленных СТ казалось бомбой.

Т23

В остальном Т23 напоминал сильно ослабленную версию нынешнего M26 Pershing на восьмом уровне — с более ватной бронёй и пушкой со смешным пробитием в 76 единиц на базовом снаряде. Хотя надо бы напомнить, что тогда было не так много пробивных машин, а восьмёрки балансились в том числе и с пятёрками.

Т18

Тип техники: ПТ-САУ

Нация: США

Уровень: 2-й

Ну как же без ещё одной лютой имбы? Эта ПТ была настоящим терминатором на своём уровне. Она разрывала всех, против кого встречалась в рандоме. Да её обходили стороной даже третьи уровни, ведь Т18 дали суперкрепкую броню и мощное орудие в виде смертоносной фугасницы.

Т18

Т18 было всё равно на количество выживших союзников, на сетапы и на карты, которые ей попадались. Она тащила везде и всегда. Это была настоящая легенда, которая дарила игрокам сотни лёгких ачивок. Но вечно так продолжаться, естественно, не могло. Т18 хоть и не стали убирать из игры насовсем, но извратили до такой степени, что она превратилась из ПТ в артиллерию под названием T18 HMC. И это уже совсем другой танк с другой историей.