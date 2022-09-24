CD Projekt всё же смогла исправиться, а игроки нашли в себе силы простить.

В Cyberpunk 2077 играет всё больше и больше человек. Игра стала популярнее «Ведьмака 3»

После не такой уж и громкой премьеры мультсериала «Киберпанк: Бегущие по краю» от Netflix игроки потихоньку начали обращать внимание на некогда провальную Cyberpunk 2077. Многие возвращаются и дают второй шанс, другие — просто впервые отправляются в виртуальный Найт-Сити.

Причём популярность Cyberpunk 2077 идёт по нарастающей: от стабильных 10-15 тыс. игроков в Steam в течение всего 2021-2022 годов игра взлетела до 110 тыс. одновременных игроков в течение сентября 2022 года. Что интересно, на прошлых выходных онлайн на пике составил порядка 80 тыс.

Сложно представить масштабы нынешнего успеха Cyberpunk 2077 без прямого сравнения с «Ведьмаком». Актуальные показатели уже больше рекордного онлайна «Ведьмака 3: Дикая Охота» за все семь лет после выхода культовой RPG. Тогда он составил 103 тыс.

Чарты онлайна Cyberpunk 2077 в Steam за последние 30 дней Фото: SteamDB

Сейчас с Cyberpunk 2077 происходит ровно то же самое, что было с «Ведьмаком» — после премьеры одноимённого сериала на Netflix игра поставила полный рекорд своей популярности и вернулась в чарты продаж. И ведь Cyberpunk 2077 сейчас стабильно на высоких местах в чартах продаж, хотя последний год она была редким гостем, несмотря на большие скидки.

CD Projekt ловко запустила скидки на Cyberpunk 2077 на фоне премьеры аниме «Бегущие по краю».

Игра на скидках даже сейчас Фото: Steam

Вдобавок общей ситуации с ростом популярности сильно помогли десятки больших патчей, которые исправляли сотни косяков игры. Многие бросили Cyberpunk 2077 ещё на релизе, особенно на консолях, но за прошедшие пару лет команда постаралась исправить практически всё, что могла — и даже вернула часть обещанных функций, которые пришлось вырезать к преждевременному старту продаж в декабре 2020 года.

В итоге, вернувшись, даже недовольные видели большие изменения и, похоже, оставались, чтобы теперь пристально рассмотреть, что всё же готова предложить Cyberpunk 2077. Это видно и по отзывам Steam — там рейтинг медленно, но верно продолжает расти.

Чарты обзоров Cybeprunk 2077 в Steam. Сейчас общий рейтинг — 75% положительных обзоров Фото: Steam

А поскольку куда больше людей сейчас играет в Cybeprunk 2077, то и статьи читают намного активнее. К примеру, на IGN сейчас одна из самых популярных страниц в принципе — гайд по романсу Панам.

Вы наверняка слышали про возрождение популярности Cyberpunk 2077. Прямо сейчас одна из самых популярных страниц на IGN — наш гайд про роман с Панам.

В итоге от роста популярности Cyberpunk 2077, кажется, выигрывают абсолютно все: разработчики наконец-то хотя бы частично вернули себе репутацию (и получили немало денег), игроки получили во многом прекрасную игру и нашли в себе силы простить её за многие грехи, а СМИ получают немало просмотров за старые материалы.

И ведь это не конец истории. Впереди ещё как минимум один большой патч для Cyberpunk 2077, который выпустят с первым и пока единственным сюжетным дополнением Phantom Liberty. При этом CD Projekt прямо говорит, что планирует новую игру по вселенной.

О Cyberpunk 2077 точно никто не забывает. Но теперь не потому, что это громкий провал, а потому, что это история искупления.