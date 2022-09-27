Играем в FIFA 23 — как купить новинку в России на PS4 и PS5

Ранний доступ FIFA 23 стартовал: на PlayStation в европейских странах доступ к новинке для покупателей ультимативного издания и подписке EA Play открылся в полночь на 27 сентября. Покупателям обычного издания дадут игру лишь спустя 72 часа, 30-го числа.

Мы уже рассказали, как приобрести игру пользователям ПК из России. Официально это не сделать, ведь Electronic Arts приостановила свою деятельность в регионе, однако обходных путей разной сложности хватает.

К сожалению, в отличие от той же God of War Ragnarok, в российском PS Store новая FIFA недоступна ни в каком видео. Даже если у вас каким-то чудом остались драгоценные деньги на российском кошельке, приобрести футбольный симулятор не получится.

Покупка FIFA 23 в США, Турции или другой стране

Купить FIFA 23 проще всего в зарубежных PS Store. В США и европейских странах это сделать проще, поскольку можно без проблем приобрести карты оплаты нужного региона — это можно сделать через биржу Binance (чуть дешевле) или на площадках вроде Plati.ru (чуть дороже).

Выгоднее всего покупать через собственную турецкую виртуальную карту — создаём OlduBil и через Binance отправляем деньги на счёт. Очень подробная инструкция есть тут. Главное ограничение — пополнение карты лишь на 1250 лир в месяц. Этого хватит на полторы-две большие игры в месяц.

За полное издание FIFA 23 стоимостью 1000 лир придётся отдать около 3500 рублей. При покупке через барыг цена вырастет до 5500-6000 рублей.

В США ситуация иная: обычное издание для PS4 или PS5 можно взять дешевле, чем через барыг в Турции, но вот ультимативное безоговорочно дороже. Если брать всё то же ультимативное издание с ранним доступом за $ 100, то придётся отдать от 6000 до 7000 рублей в зависимости от площадки. В Европе цены не многим лучше.

Примерные цены

Версия для PlayStation 4:

FIFA 23 (PS4) в Турции через OlduBil — 2500 рублей

FIFA 23 (PS4) в Турции через барыг — 4200 рублей

FIFA 23 (PS4) в США через карты оплаты — 3800-4300 рублей.

Версия для PlayStation 5:

FIFA 23 (PS5) в Турции через OlduBil — 2800 рублей

FIFA 23 (PS5) в Турции через барыг — 4800 рублей

FIFA 23 (PS5) в США через карты оплаты — 4400-4900 рублей.

Ultimate Edition:

В Турции через OlduBil — 3500 рублей

В Турции через барыг — 6000 рублей

В США через карты оплаты — 6400-7000 рублей.

Состав разных изданий FIFA 23

Ждать диски

Если не хочется запариваться с созданием новых учётных записей, можно подождать начала продаж дисков. Сначала их хотели начать продавать по параллельному импорту буквально на следующий день после мировой премьеры, но теперь магазины поубавили свои амбиции.

Теперь диски ожидаются с 7 по 20 октября в зависимости от точки.

В «1С-Интерес» продажи должны начаться 7 октября

Как не получить бан аккаунта EA

Судя по всему, EA активно отслеживает игроков FIFA 23 из разных регионов, поэтому при игре с турецкой учётной записи нужно подключать аккаунт издателя с аналогичным регионом. В принципе, аккаунт EA без проблем может сменить регион в настройках учётной записи на сайте.

Поменять регион можно в этом меню

FIFA 23 станет последней игрой серии от EA Sports — в следующем году EA выпустит футбольный симулятор под другим названием, а брендом FIFA будут заниматься другие разработчики. Уходит эпоха, которая продолжалась практически 30 лет.