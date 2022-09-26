Как не остаться без любимого футбола этой осенью.

FIFA 23 выйдет уже завтра. Как купить главный футбольный симулятор в России на ПК

FIFA 23 выходит уже 30 сентября, а покупатели премиального издания получат игру на три дня раньше. Но до России новая часть футбольного симулятора официально не доберётся из-за приостановки деятельности EA в стране.

Однако поклонникам футбола не стоит отчаиваться — мы подготовили гайд, с помощью которого можно приобрести игру на ПК.

Как купить FIFA 23 на ПК в России

Приблизительная стоимость: около 3000 рублей за обычное издание и около 4200 рублей за максимальное издание с ранним доступом 27 сентября.

Основным способом покупки футсима остаётся Steam. Приобрести игру на основной профиль со сменой региона не так просто, особенно если у вас к нему уже привязан российский аккаунт Origin (подробнее об этом тут), который в итоге могут забанить.

Мы рекомендуем создавать полностью новые учётные записи — и Steam, и Origin. Во избежание бана у EA учётные записи должны быть одного региона. То есть турецкий Steam должен быть привязан к турецкому Origin.

Для начала необходимо зарегистрировать новый аккаунт в Steam с другим регионом. Здесь лучше всего подойдёт Турция — игры там стоят гораздо дешевле, чем в России, а пополнять баланс для покупок относительно просто. Переходим на главную страницу Steam под турецким VPN и создаём аккаунт с турецким регионом.

Подтверждаем аккаунт через электронную почту. Всё, наш профиль готов. Теперь нужно как-то пополнить баланс кошелька. Обычное издание FIFA 23 стоит 699 лир, максимальное — 899 лир. Рассчитывайте сами, какую цену готовы потратить на игру, а затем переходите на площадки по покупке подарочных карт в турецкой валюте (TRY). Например, это можно сделать на Funpay.

300 лир здесь продаются в промежутке от 1300 до 1600 рублей

Выбираем продавца по нужной цене, оплачиваем покупку, а затем переходим на вкладку пополнения баланса кошелька Steam. Сюда нужно будет ввести код, который предоставит продавец. После этого баланс Steam будет пополнен на определённое количество лир, за что вы и заплатили ранее.

После того как кошелёк будет пополнен на нужную сумму, переходим на страницу FIFA 23, выбираем нужное издание и покупаем игру с помощью баланса Steam.

FIFA 23 в библиотеке Steam

Самостоятельная смена региона Steam

Любой может достаточно легко самостоятельно сменить регион Steam у основной учётной записи Steam. Для этого, правда, потребуется банковская карта нужного региона — тут-то на помощь и приходят всевозможные виртуальные карты той же Турции. Подробнее о создании и пополнении карты можно узнать, например, в огромном гайде на DTF.

Смена региона в Steam выглядит следующим образом: включаете VPN нужной страны (Турции), добавляете товары в корзину, там всё должно быть в лирах — если это так, то оплачиваете товар соответствующей банковской картой. Лучше делать подобное на относительно дешёвых продуктах.

Обратите внимание, что в правом верхнем углу появляется кнопка страны с выбором. Вам нужна Турция

Покупка FIFA 23 у сторонних продавцов

Приблизительная стоимость: около 3500 рублей за обычное издание и около 4600 рублей за максимальное издание с ранним доступом 27 сентября.

Приобрести FIFA 23 на турецкий аккаунт можно и на различных торговых площадках. В этом случае весь процесс пополнения баланса и, возможно, создания нового аккаунта в Steam забирает на себя продавец. Однако в этом случае придётся переплатить от 500 до 1500 рублей в общей сложности.

Некоторые расценки на FIFA 23

Также с недавних пор многие продавцы предлагают приобрести FIFA 23 для вашего аккаунта, и вы сможете спокойно играть в футсим без создания нового профиля. Из разговора с одним из продавцов стало понятно, что способ подразумевает собой полную смену региона в вашем аккаунте, покупку игры, а затем возвращение региона обратно.

Это прямое нарушение пользовательского соглашения Steam, из-за которого ваш аккаунт может быть заблокирован навсегда.

Насколько известно, за подобное ещё не было никаких масштабных банов, однако небольшой риск всё же существует. Так что будьте очень аккуратны, если решитесь приобретать игру через торговые площадки. Сперва обязательно выясните, каким способом игра будет куплена продавцом — и лучше не пытаться чрезмерно сэкономить (аномально низкие цены — первый признак недобросовестности продавца). Лучше обращаться к продавцам с высоким рейтингом и множеством сделок.

Покупка FIFA 23 с помощью розничных ключей

К старту продаж FIFA 23 наверняка можно будет купить с помощью ключей для Origin. Это, пожалуй, самый безопасный способ приобрести игру, однако появится он не раньше выхода самого проекта 30 сентября. Так что это не самый лучший и дешёвый способ для тех, кто хочет начать играть как можно раньше, зато очень простой.

Вдобавок существует вероятность, что ключи будут слишком ограниченными на регионы. Впрочем, на популярных площадках обычно расписывают, под что они подходят и как их активировать.