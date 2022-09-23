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В FIFA 23 банят россиян — как избежать блокировок

Россиянам легко получить бан в FIFA 23. Как играть в новинку без проблем?
Михаил Шевкун
В FIFA 23 банят русских — как избежать блокировок
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Простые правила обезопасят вас и ваши вложения.

В свете скорого выхода FIFA 23 появилась информация о банах игроков, которые приобретают футбольный симулятор в других регионах (а в России новинка официально не выходит). Мы изучили вопрос и рассказываем, как не получить блокировку аккаунта и как вообще можно попасться.

В чём причина блокировки в FIFA 23

К блокировке приводит разница в регионах учётных записей платформы (Steam, PSN, Xbox) и EA — к примеру, если вы создали турецкую учётную запись PSN и планируете играть с неё, то при подключении аккаунта EA нужно убедиться, что регионы одинаковые.

То есть при игре с турецкого аккаунта PSN нужно, чтобы и у аккаунта EA был регион Турция. При американском аккаунте PSN — американский аккаунт EA.

Если будет американский PSN и российский EA — учётную запись вполне законно могут заблокировать.

FIFA 23

FIFA 23

Как не попасть в бан в FIFA 23?

Под наибольшим ударом оказались игроки на PlayStation, которые покупают FIFA 23 в любом зарубежном PS Store (Турция, США, Польша, Великобритания). По первым наблюдениям, EA оперативно банит подобных энтузиастов. Однако в целом ситуация затрагивает также игроков на Xbox и ПК.

Рекомендации одинаковые — использовать одинаковый регион на всех аккаунтах.

Многие хотят играть на том аккаунте PlayStation, где произведена покупка, поскольку только так можно получить дополнительные бонусы — за предзаказ или Ultimate-издание.

При этом, купив игру в зарубежном PS Store и активировав аккаунт как основной на консоли, вы можете без проблем играть на российской учётной записи PSN с подключëнным русским аккаунтом EA. Никаких банов при таком использовании игры не дают.

Состав разных изданий FIFA 23

Состав разных изданий FIFA 23

В Steam ситуация похожая: если вы поменяли регион магазина, лучше привязать новую учётную запись EA с соответствующим регионом, иначе издатель может заблокировать аккаунт EA.

На Xbox происходящее, с одной стороны, проще, но потенциально и сложнее. У учётной записи Microsoft можно менять регион, из-за чего та же EA вроде как не банит игроков, если регион Xbox и аккаунта EA отличаются. Однако для перестраховки, конечно, лучше использовать учётные записи одинаковых регионов.

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FIFA 23 выходит уже 30 сентября, а покупатели ультимативного издания и подписчики EA Play смогут начать играть на 72 часа раньше, 27 сентября.

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