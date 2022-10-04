От ужастика Marvel до конкурента «Гарри Поттера». Главные кинопремьеры октября

Примечательных фильмов в октябре выйдет немало. Хорроры, фэнтези, боевики и драмы — зрелище по душе найдётся для каждого. Отмечайте проекты, которые будете смотреть!

«Сердце Пармы»

Дата выхода: 6 октября.

Режиссёр: Антон Мегердичев.

В главных ролях: Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис и другие.

Жанр: драма, история.

Где смотреть: в кинотеатрах.

Эпический фильм с масштабными сражениями, мистикой и красивыми костюмами. Картина основана на романе писателя Алексея Иванова — к сожалению, не все экранизации его работ выходят хорошими. Как получится в этот раз? Узнаем 6 октября.

«Паранормальные явления. Дом призраков»

Дата выхода: 6 октября.

Режиссёр: Джаред Кук.

В главных ролях: Джозеф Винтер, Мелани Стоун, Джейсон Уиксом и другие.

Жанр: ужасы, комедия.

Где смотреть: Shudder.

Фильм о блогере, который теряет популярность и решает провести трансляцию из дома с призраками. Он надеялся, что слухи о проклятом месте лживые, но внутри и правда полно тварей. Сами авторы описывают фильм так: «Ведьма из Блэр» встречает «Зловещих мертвецов».

«Хранитель тайн»

Дата выхода: 6 октября.

Режиссёр: Хорхе Дорадо.

В главных ролях: Альваро Морте, Вероника Эчеги, Даниэль Араос и другие.

Жанр: триллер.

Где смотреть: в кинотеатре.

Главный герой, которого играет Профессор из «Бумажного дома», обожает вести расследования и разгадывать тайны. Вот только одна из головоломок приводит его к организации по торговле людьми. Сможет ли он выжить и остановить злодеев?

«Ночной оборотень»

Дата выхода: 7 октября.

Режиссёр: Майкл Джаккино.

В главных ролях: Гаэль Гарсиа Берналь, Лаура Доннелли, Харриет Сэнсом Харрис и другие.

Жанр: ужасы, комедия.

Где смотреть: Disney+.

В «Мультивселенной безумия» Marvel уже пыталась зайти на территорию ужастиков, но получилось неважно. «Ночной оборотень» делают специально под Хэллоуин, поэтому всё может получиться. Всё-таки героем будет кровожадный оборотень, а цветовая гамма чёрно-белая.

«Восставший из ада»

Дата выхода: 7 октября.

Режиссёр: Дэвид Брукнер.

В главных ролях: Джеми Клейтон, Горан Вишнич, Хиам Аббасс и другие.

Жанр: ужасы.

Где смотреть: Hulu

«Восставший из ада» — культовая франшиза, которая пугает зрителей с 1987 года. Последние части были ужасными, поэтому серию перезапустили. 7 октября бедолаги вновь найдут зловещую шкатулку и познают адские муки.

«Хэллоуин заканчивается»

Дата выхода: 14 октября.

Режиссёр: Дэвид Гордон Грин.

В главных ролях: Джейми Ли Кёртис, Кайл Ричардс, Уилл Пэттон и другие.

Жанр: ужасы.

Где смотреть: Peacock.

В «Хэллоуин заканчивается» противостояние маньяка Майкла Майерса и Лори Строуд подойдёт к концу. В прошлой части убийца в маске чуть не погиб, но всё же перебил союзников Лори. Теперь он доберётся до главной цели.

«Незнакомец»

Дата выхода: 19 октября.

Режиссёр: Томас Райт.

В главных ролях: Джоэл Эдгертон, Шон Харрис, Ивен Лесли и другие.

Жанр: триллер, драма, криминал.

Где смотреть: Netflix.

«Незнакомец» — фильм Томаса Райта. Раньше он снимался в популярных картинах вроде «Эвереста», но в 2018-м удачно дебютировал в качестве режиссёра. Новая картина расскажет о полицейском, который завёл дружбу с маньяком, — всё ради того, чтобы получить признание. Но не слишком ли скользкий этот путь?

«Школа Добра и Зла»

Дата выхода: 19 октября.

Режиссёр: Пол Фиг.

В главных ролях: Рэйчел Блум, Кейт Бланшетт, Шарлиз Терон и другие.

Жанр: фэнтези, боевик, драма.

Где смотреть: Netflix.

Лучшие подруги Софи и Агата попадают в волшебную школу, где учат быть героями и злодеями. Девочки оказываются в разных факультетах и становятся частью масштабного заговора. Авторы явно вдохновлялись «Гарри Поттером» — но удастся ли им достойно конкурировать с культовой франшизой? Скоро узнаем.

«Либерея: Охотники за сокровищами»

Дата выхода: 27 октября.

Режиссёр: Глеб Орлов.

В главных ролях: Тихон Жизневский, Алексей Серебряков, Диана Пожарская и другие.

Жанр: приключения, боевик.

Где смотреть: в кинотеатре.

Это российское приключенческое кино, которое пытается конкурировать с «Индианой Джонсом». По сюжету в руки проходимца попадают старинные реликвии. Увы, удачей это не назвать, ведь за сокровищами гоняются могущественные враги. Чтобы выжить, герой объединяется с искателями приключений и ищет затерянные места.

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Какие фильмы будете смотреть в октябре? Делитесь своими ожиданиями в комментариях!