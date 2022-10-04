От ужастика Marvel до конкурента «Гарри Поттера». Главные кинопремьеры октября

Примечательных фильмов в октябре выйдет немало. Хорроры, фэнтези, боевики и драмы — зрелище по душе найдётся для каждого. Отмечайте проекты, которые будете смотреть!
«Сердце Пармы»
Дата выхода: 6 октября.
Режиссёр: Антон Мегердичев.
В главных ролях: Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис и другие.
Жанр: драма, история.
Где смотреть: в кинотеатрах.
Эпический фильм с масштабными сражениями, мистикой и красивыми костюмами. Картина основана на романе писателя Алексея Иванова — к сожалению, не все экранизации его работ выходят хорошими. Как получится в этот раз? Узнаем 6 октября.
«Паранормальные явления. Дом призраков»
Дата выхода: 6 октября.
Режиссёр: Джаред Кук.
В главных ролях: Джозеф Винтер, Мелани Стоун, Джейсон Уиксом и другие.
Жанр: ужасы, комедия.
Где смотреть: Shudder.
Фильм о блогере, который теряет популярность и решает провести трансляцию из дома с призраками. Он надеялся, что слухи о проклятом месте лживые, но внутри и правда полно тварей. Сами авторы описывают фильм так: «Ведьма из Блэр» встречает «Зловещих мертвецов».
«Хранитель тайн»
Дата выхода: 6 октября.
Режиссёр: Хорхе Дорадо.
В главных ролях: Альваро Морте, Вероника Эчеги, Даниэль Араос и другие.
Жанр: триллер.
Где смотреть: в кинотеатре.
Главный герой, которого играет Профессор из «Бумажного дома», обожает вести расследования и разгадывать тайны. Вот только одна из головоломок приводит его к организации по торговле людьми. Сможет ли он выжить и остановить злодеев?
«Ночной оборотень»
Дата выхода: 7 октября.
Режиссёр: Майкл Джаккино.
В главных ролях: Гаэль Гарсиа Берналь, Лаура Доннелли, Харриет Сэнсом Харрис и другие.
Жанр: ужасы, комедия.
Где смотреть: Disney+.
В «Мультивселенной безумия» Marvel уже пыталась зайти на территорию ужастиков, но получилось неважно. «Ночной оборотень» делают специально под Хэллоуин, поэтому всё может получиться. Всё-таки героем будет кровожадный оборотень, а цветовая гамма чёрно-белая.
«Восставший из ада»
Дата выхода: 7 октября.
Режиссёр: Дэвид Брукнер.
В главных ролях: Джеми Клейтон, Горан Вишнич, Хиам Аббасс и другие.
Жанр: ужасы.
Где смотреть: Hulu
«Восставший из ада» — культовая франшиза, которая пугает зрителей с 1987 года. Последние части были ужасными, поэтому серию перезапустили. 7 октября бедолаги вновь найдут зловещую шкатулку и познают адские муки.
«Хэллоуин заканчивается»
Дата выхода: 14 октября.
Режиссёр: Дэвид Гордон Грин.
В главных ролях: Джейми Ли Кёртис, Кайл Ричардс, Уилл Пэттон и другие.
Жанр: ужасы.
Где смотреть: Peacock.
В «Хэллоуин заканчивается» противостояние маньяка Майкла Майерса и Лори Строуд подойдёт к концу. В прошлой части убийца в маске чуть не погиб, но всё же перебил союзников Лори. Теперь он доберётся до главной цели.
«Незнакомец»
Дата выхода: 19 октября.
Режиссёр: Томас Райт.
В главных ролях: Джоэл Эдгертон, Шон Харрис, Ивен Лесли и другие.
Жанр: триллер, драма, криминал.
Где смотреть: Netflix.
«Незнакомец» — фильм Томаса Райта. Раньше он снимался в популярных картинах вроде «Эвереста», но в 2018-м удачно дебютировал в качестве режиссёра. Новая картина расскажет о полицейском, который завёл дружбу с маньяком, — всё ради того, чтобы получить признание. Но не слишком ли скользкий этот путь?
«Школа Добра и Зла»
Дата выхода: 19 октября.
Режиссёр: Пол Фиг.
В главных ролях: Рэйчел Блум, Кейт Бланшетт, Шарлиз Терон и другие.
Жанр: фэнтези, боевик, драма.
Где смотреть: Netflix.
Лучшие подруги Софи и Агата попадают в волшебную школу, где учат быть героями и злодеями. Девочки оказываются в разных факультетах и становятся частью масштабного заговора. Авторы явно вдохновлялись «Гарри Поттером» — но удастся ли им достойно конкурировать с культовой франшизой? Скоро узнаем.
«Либерея: Охотники за сокровищами»
Дата выхода: 27 октября.
Режиссёр: Глеб Орлов.
В главных ролях: Тихон Жизневский, Алексей Серебряков, Диана Пожарская и другие.
Жанр: приключения, боевик.
Где смотреть: в кинотеатре.
Это российское приключенческое кино, которое пытается конкурировать с «Индианой Джонсом». По сюжету в руки проходимца попадают старинные реликвии. Увы, удачей это не назвать, ведь за сокровищами гоняются могущественные враги. Чтобы выжить, герой объединяется с искателями приключений и ищет затерянные места.
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Какие фильмы будете смотреть в октябре? Делитесь своими ожиданиями в комментариях!
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