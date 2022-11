От Гарруса до Атрея. 12 лучших напарников в играх

Как известно, любое приключение становится гораздо лучше, если совершать его в компании друзей. Поэтому даже самые отъявленные герои видеоигр не отказываются от помощи напарников. И пусть большинство виртуальных спутников совершенно не запоминаются, среди них встречаются вполне достойные персонажи.

Сегодня мы рассказываем о 12 самых интересных напарниках в играх.

Элизабет — BioShock Infinite (2013)

Сюжет BioShock Infinite крутится вокруг обаятельной фигуры Элизабет. Букер ДеВитт должен доставить девушку таинственным работодателям. Одновременно за ней охотятся две противоборствующие партии Колумбии, а также стремящийся вернуть героиню «домой» механический Соловей.

Однако по мере прохождения типичная «девушка в беде» сближается с главным героем, раскрывает тайну своего происхождения и решает, что пора взять судьбу в свои руки.

Элизабет

Запуганная и безобидная девушка превращается в полноценную «боевую единицу», которая всегда подкинет нужные боеприпасы, пополнит запас аптечек, найдёт монеты и даже откроет порталы в разные уголки вселенной. Неудивительно, что столь запоминающийся образ полюбился миллионам геймеров по всему миру.

Атрей — God of War (2018)

Из симулятора истребления богов и титанов в 2018 году God of War превратилась в игру про непростые отношения отца и сына. Весь путь на вершину горы чуждые друг к другу Кратос и Атрей учатся ладить и взаимодействовать, ведь иначе выполнить последнюю волю Фэй не получится.

Недаром всю дорогу спартанец обращается к ребёнку не иначе как «пацан», лишь к финалу признав в нём своего сына.

И если боевые умения Кратоса вопросов не вызывают, то вот Атрей в начале предстаёт ещё неопытным мальчишкой, который мало что может — а иногда он и навредит, нежели окажет помощь.

Атрей

Но постепенно ребёнок взрослеет, улучшает свои навыки и становится ценным союзником, способным помочь в боях с самыми серьёзными противниками. Юноша отлично стреляет из лука и смело бросается на спины врагов, позволяя отцу нанести решающий удар. В новой части «Рагнарёк» их отношения явно будут развиваться дальше.

Элли — The Last of Us (2013)

Разработчики The Last of Us взяли сюжетный троп про двух чужих и одиноких людей, которые за время приключений сближаются, и выкрутили её эмоциональную составляющую на максимум.

В начале истории и Джоэл, и Элли уже успели познать горечь утраты близких людей, после чего замкнулись в себе и не открываются перед остальными. Потому после знакомства между ними установилось простое «партнёрство».

Элли

Однако во время путешествия по опасному миру они находят общий язык и неоднократно выручают друг друга из опасных ситуаций. Джоэл берёт на себя основной удар в борьбе с мутантами и бандитами. Элли же помогает ему как может и несколько раз спасает ему жизнь.

Клементина — The Walking Dead (2012)

Ещё один пример отцовско-дочерних отношений, сложившихся в условиях случившегося зомби-апокалипсиса. Два главных героя The Walking Dead от Telltale Games вынуждены объединить усилия, чтобы банально выжить в этом жестоком мире, где живые порой опаснее мёртвых.

Юная девочка Клементина не по годам умна, смела, отважна, не боится высказывать своё мнение, а пережитые ужасы не смогли сломить её характер. Но всё же она остаётся маленькой девочкой со свойственной ей наивностью.

Взрослая Клем

Ли и Клементина заботятся друг о друге и помогают всеми доступными способами. Оттого финал их совместного путешествия, когда девочка либо убивает Ли, либо оставляет его превращаться в зомби, способен пробить слезу у любого.

Кортана — Halo (2001-2012)

Необычный дуэт Джона-117 с Кортаной – пожалуй, один из лучших элементов всей франшизы Halo. Пусть Мастер Чиф и выдающийся боец, но без советов и поддержки искусственного напарника он вряд ли смог бы совершить хотя бы часть своих подвигов. Но что более необычно, так это то, что их отношения вышли за пределы заложенной программы.

Кортана

Кортана и Джон так сильно привязались друг к другу, что фактически превратились в единое целое. Именно она пробудила в Чифе человеческие качества и эмоции. Между ними сформировалась невероятно прочная связь, а общие воспоминания не раз спасали их и придавали сил в самых тяжёлых ситуациях.

Про события Halo 5: Guardians и Halo Infinite мы тактично умолчим.

Элика — Prince of Persia (2008)

Последний перезапуск «Принца Персии» считается спорным. Кого-то абсолютно необоснованно смутил новый графический стиль, а другие остались недовольны отсутствием песков времени. Но на новую напарницу Принца негодование не распространялось, ведь Элика получилась достойным персонажем.

Наивная, замкнутая и немного стеснительная принцесса ахуров не доверяла главному герою. Постепенно отношения между ними теплеют, а она раскрывает своё прошлое.

Более того, её умения и навыки стали неотъемлемой частью игрового процесса. Она способна вытащить игрока из любой критической ситуации, вылечив его или телепортировав на расстояние.

Элика

После всех приключений спутники сближаются настолько, что многие на финальном выборе между жизнью Элики и всем остальным миром даже не сомневались.

Гаррус — Mass Effect (2007-2013)

Для многих Гаррус Вакариан запомнится как мастер калибровки. Но между тем он один из самых верных последователей Шепарда, готовый пойти за коммандером в огонь и воду. Он настоящий друг, который готов прикрывать спину протагониста в приключениях всех трёх частей космооперы.

Турианец выделяется не только высокими боевыми характеристиками и эффектной внешностью, но и своей универсальностью. Он прекрасно управляется разными видами оружия, благодаря чему оказывает всестороннюю поддержку в противостоянии с различными типами врагов.

Гаррус

Да и возможность завести с ним романтические отношения тоже нельзя отбрасывать, ведь тогда откроется целая ветка интересных диалогов и сцен. И очень жаль, что романтическая сторона героя оказалась в тени более хайповых Лиары или Талии.

Алекс Вэнс — Half Life 2 (2004-2007)

Природа наделила Алекс Вэнс не только симпатичной внешностью, но и незаурядными талантами в разных областях. Героиня легко управляется со сложной техникой, не боится брать в руки оружие, а также умна, храбра, харизматична.

Аликс

Кроме того, она часто комментирует происходящее и способна разрядить напряжённую обстановку лёгкой шуткой. Последнее особенно выделяет её на фоне молчаливого Гордона Фримена и прочих NPC-болванчиков, привнося столь необходимую эмоциональность. Неудивительно что дочь Илая Вэнса превратилась в настоящее украшение Half Life 2.

Джо Барбара — Mafia 2 (2010)

Джо Барбара и Вито Скалетта дружили с самого детства, когда вместе орудовали в мелкой банде. Они прекрасно дополняли друг друга, составив непробиваемый дуэт из ума и наглости. К тому же спокойный Вито умел сдерживать непредсказуемый нрав Джо, не позволяя тому творить откровенный беспредел. Друг для друга они были кем-то вроде братьев, готовых помочь даже в самом безнадёжном деле.

Именно этот милый и обаятельный пухляш организовал «демобилизацию» Вито и втянул в мир шальных денег, быстрых тачек, безнравственных женщин и криминальных разборок. Но при этом Джо не превратился в безмозглого бандита, а оставался всё тем же милым толстячком.

Оттого, когда в очередной раз вспоминаешь финал и слышишь «Джо в сделку не входил», слёзы сами наворачиваются на глаза. Впрочем, судя по намёку в Mafia 3, Джон всё же выжил

BT-7274 — Titanfall 2 (2016)

Respawn удалось невероятное – превратить оружие массового поражение в живого персонажа, чья связь с игроком просто поражает. За короткую сюжетную кампанию Titanfall 2 между «Бити» и игроком выстраивается такая связь, что даже многим ролевым проектам не удаётся.

Джек Купер вынужденно занял место пилота BT 7274, заменив на поле боя погибшего наставника. То, что начиналось как вынужденная мера, превратилось в историю трогательной и необычной дружбы, закреплённой множеством сражений.

BT-7274

А финальный эпизод пробирает до души. Показанное удивляло, поскольку чего-то похожего от механизма с искусственным интеллектом явно не ждёшь. Да и концовка подарила надежду на успешный исход.

Трико — The Last Guardian (2016)

Главный герой Last Guardian просыпается в непонятном месте с неизвестным существом, напоминающим смесь грифона, птицы и собаки. На первых порах кажется, что лучше держаться от него подальше, он явно настроен агрессивно.

Но стоит Трико, а именно так зовут вашего нового напарника, вытащить из тела несколько копий, немного погладить и покормить «съедобными бочками», как он становится более дружелюбным. Потом оказывается, что единственный способ выбраться — объединить усилия.

Трико

Для многих именно это таинственное создание стало главным, а возможно, и единственным достоинством долгостроя. По уровню проработки и возможности взаимодействовать с ним Трико до сих пор нет равных. И как же жаль, что всё остальное в тайтле оказалось далеко не на высоте.

Елена — Uncharted (2007-2016)

Персонаж Елены Фишер, которую требовалось спасать из беды, изначально создавался в качестве любовного интереса главного героя. Главные герои видели в журналистке только обузу и старались лаконично «слиться».

Но героиня доказала, что быть блондинкой – это не приговор, не однажды выручив самих искателей сокровищ. За несколько частей она раскрылась как полноценная личность, способная на сильные поступки, и сильно полюбилась сообществу фанатов. Но главное, она заполучила свой главный трофей в жизни – руку и сердце самого Нейтана Дрейка.

Елена в Uncharted 4

***



А кого вы считаете лучшим напарником? Может, мы кого-то пропустили — расскажите об этом в комментариях. В нашем опросе можно проголосовать за лучших из нашего топа!