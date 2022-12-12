Хидео Кодзима опять пытается нас всех запутать. Разбор трейлера Death Stranding 2

Во время прошедшей The Game Awards Хидео Кодзима наконец-то прервал череду скучных тизеров и анонсировал Death Stranding 2. Правда, пока это рабочее название — позже его могут заменить на другое.
Показ игры стал одним из самых громких и интересных на всей церемонии. Кодзима вновь заставил игроков копаться в деталях и пытаться понять, что же будет происходить в игре. Конечно, такого бурного обсуждения, как во времена анонса первой части, нет, но пищу для размышлений геймдизайнер подкинул.
Мы внимательно изучили трейлер и попытаемся разобрать его, чтобы ответить на некоторые вопросы. Отметим, что объяснить абсолютно все фрагменты трудно, поскольку сам Кодзима никак не комментировал трейлер и не стал пояснять детали. Наш разбор будет основан на всей информации, имеющейся с первой Death Stranding.
Вспомним финал первой Death Stranding
В первой Death Stranding важную роль играло устройство Бридж-Бэйби (ББ) — это недоношенные младенцы в особой капсуле, которые помогают людям определить местоположение существ, называемых Тварями (БТ). Они представляют для людей большую угрозу. С одним из таких ББ главный герой Сэм носился всю игру, но в финале случился важный сюжетный поворот. Важно отметить, что извлекать детей из капсул нельзя, поскольку их шанс выжить при этом очень мал.
В конце игры Сэму было приказано уничтожить своего ББ, поскольку малыш находился в плохом состоянии, но герой слишком привязался к младенцу и не стал этого делать. Он даже дал ББ имя в честь своей нерождённой дочери — Лу. Вместо уничтожения он извлёк ребёнка из капсулы и чудом вернул его к жизни. Судя по концовке, Сэм решил оставить младенца себе и вырастить из него нормального человека.
Что случилось после этого, неизвестно. После прохождения истории игрокам даётся свободно исследовать мир, а сюжет больше не затрагивается.
Лу — ББ главного героя, Сэма
Фото: Sony Interactive Entertainment
Что вообще показали в трейлере?
Ролик начинается с напевания главной музыкальной темы ББ, которая звучала на протяжении прохождения. Затем показывают детские игрушки и самого ребёнка, которого на руках держит Фрэджайл в исполнении Леи Сейду. В один момент что-то идёт не по плану и Фрэджайл пытается сбежать вместе с ребёнком из убежища, но её останавливают.
Возможно, это Лу
Фото: Sony Interactive Entertainment
Затем из тени выходит главный герой первой части, Сэм. Заметно, что его волосы изменились и поседели. Возможно, герой просто решил изменить имидж. После этого из земли появляется большая машина, которой, к слову, не было в первой части. Рядом с Сэмом стоит Фрэджайл. Она говорит ему, что настало время отправиться в новое путешествие.
Сэм и Фрэджайл
Фото: Sony Interactive Entertainment
Прыжок в прошлое? Новый злодей? Разбираемся детально
Теперь попробуем докопаться до сути и разобраться во всём более углублённо. В начале трейлера, помимо детских игрушек, нам также показали группу людей в красных костюмах, которые движутся в одном направлении и несут некий гроб. Вполне возможно, что в нём — один из антагонистов первой части, которого либо попытаются вернуть к жизни, либо идут хоронить. Больше всего эта группа похожа на культ.
Неизвестные люди движутся в одном направлении
Фото: Sony Interactive Entertainment
Глобально в игре было два антагониста. Первый — Хиггс, которого сыграл Трой Бэйкер. Он возглавлял террористическую группировку, которая угрожала всем выжившим. Вторым злодеем можно считать Амелию. Она — Фактор вымирания, из-за которого и происходили все проблемы в мире Death Stranding. В гробу может лежать как Хиггс, так и Амелия.
Далее нам показывают не менее интересные кадры. Видно, как Фрэджайл играет с ребёнком. Возможно, это и есть Лу, спасённая Сэмом, но тут есть несколько несостыковок. Во-первых, тело Фрэджайл в обычном виде. Оно не испорчено темпоральным дождём, который при попадании ускоряет время всего, на что попадает. В первой Death Stranding всё тело героини, кроме головы, сильно состарилось, а в трейлере мы видим обычную Фрэджайл.
Тут есть два варианта. Либо в первой половине ролика нам показали фрагмент из прошлого Фрэджайл, а ребёнок в её руках, соответственно, не Лу. Второй вариант — после событий оригинала люди придумали способ устранять последствия дождя. Таким образом, героиня вернула себе прежний вид тела.
Фрэджайл
Фото: Sony Interactive Entertainment
Также плюсом к теории о том, что события всё же происходят в прошлом, послужит концовка фрагмента с погоней. Фрэджайл пытается сбежать от преследующих, но её ранят, а ребёнка убивают. Как можно понять, что он умер? Об этом говорит появившаяся в капсуле сущность БТ. Подобное мы видели в первой Death Stranding. Если всё происходящее выглядит действительно так, как выглядит, то первую половину мы видим фрагмент из жизни Фрэджайл. Возможно, нам расскажут о драме героини и уделят время её прошлому.
Ребёнок превратился в Тварь
Фото: Sony Interactive Entertainment
Если показанное в первой половине трейлера относится к настоящему, то между событиями первой и второй Death Stranding прошло примерно полтора года. Об этом говорит указатель роста в футах. Судя по отпечаткам ладоней, ребёнок из ролика ростом чуть более двух футов (примерно 76 сантиметров). Обычно такой рост достигается, когда малышу исполняется полтора года.
Можно понять примерный рост ребёнка
Фото: Sony Interactive Entertainment
Далее нам впервые показывают Сэма, у которого изменились волосы. Они стали седыми, но между двумя играми не должно было пройти много времени. Как известно, седина появляется не столько из-за возраста, сколько из-за других причин. Возможно, между событиями Death Stranding случилось что-то критическое для героя. Произошла какая-то страшная ситуация, сильно повлиявшая на него.
Некоторые уже предполагают, что нам вообще показали другого Сэма. Фанаты обратились к любимым сравнениями — глазам.
Один ли тот же это человек?
Фото: Sony Interactive Entertainment
Затем демонстрируется новая машина, которой не было в первой части. Вероятно, учёные изобрели какое-то новое средство для передвижения по миру. Фрэджайл в финальных кадрах, кстати, в своей одежде, которую носила в оригинале.
Сэм с поседевшими волосами
Фото: Sony Interactive Entertainment
После всего в ролике внезапно появляется новый персонаж с гитарой в руках. Внешне он напоминает Амелию, которую мы уже упомянули ранее, но, как только герой снимает маску, под ней можно увидеть небольшую щетину, а само лицо в целом напоминает внешность Троя Бэйкера. Он, напомним, сыграл террориста Хиггса, одного из злодеев оригинальной игры.
Есть вероятность, что каким-то образом Амелия и Хиггс сплелись в одну сущность. Этот персонаж и может стать новым злодеем, которого Сэму предстоит остановить. Кстати, участие Бэйкера в игре подтверждено, и он вряд ли снова сыграет того самого Хиггса. Да и Кодзима наверняка хочет удивить неожиданными моментами.
Загадочный персонаж
Фото: Sony Interactive Entertainment
Самый последний кадр демонстрирует капсулу ББ, в которой можно увидеть частички Твари. Также отлично видно щупальца. Сказать, что происходит в этом кадре, трудно.
Если считать, что события первой половины трейлера происходят в настоящем, то, вероятно, Лу действительно убили и она стала Тварью. О том, что в капсуле Лу, говорит сам Сэм, называя ребёнка по имени. Не исключено, что это обыкновенный кошмар Сэма. В первой части подобного было много. Тогда всё намного проще, чем кажется.
Что-то совсем непонятное
Фото: Sony Interactive Entertainment
Что в итоге?
Точно понять происходящее сейчас очень трудно. У нас есть лишь факты из первой Death Stranding, догадки и логика. В итоге всё может оказаться совсем другим. Не забываем, что за разработку проекта отвечает Хидео Кодзима, который любит запутывать игроков и преподносить очевидное под другим углом. Возможно, всех нас просто водят за нос.
Вдобавок смущает, что Death Stranding 2 — рабочее временное название, которое после изменят. Не исключено, зная любовь японского разработчика издеваться над фанатами, что на деле это не такой уж и классический сиквел, каким он кажется.
Надо ли напоминать, что Кодзима всегда чем-то удивлял:
- Metal Gear Solid 2 должна была стать обычным сиквелом, а в итоге главным героем оказывается абсолютно новый герой.
- Metal Gear Solid 3 — внезапно приквел про Холодную войну.
- Metal Gear Solid 4 — внезапно Снейк стал резко стареть.
- Metal Gear Solid 5 — про клона Биг Босса (хотя тут Кодзиму раскусили задолго до выхода игры).
Death Stranding 2 создаётся для PS5. К сожалению, Кодзима не назвал даже примерную дату релиза игры. Вряд ли игру выпустят раньше 2024 года. Будем надеяться, что скучные тизеры через постеры уже закончились и впереди только качественный маркетинг.
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