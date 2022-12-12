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Разбор Death Stranding 2: подробности, вопросы, детали, дата выхода, теории, релиз на ПК, трейлер

Хидео Кодзима опять пытается нас всех запутать. Разбор трейлера Death Stranding 2
Анатолий Лукманов
Разбор анонса Death Stranding 2
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Скучный «типичный» сиквел — нас опять пытаются запутать?

Во время прошедшей The Game Awards Хидео Кодзима наконец-то прервал череду скучных тизеров и анонсировал Death Stranding 2. Правда, пока это рабочее название — позже его могут заменить на другое.

Показ игры стал одним из самых громких и интересных на всей церемонии. Кодзима вновь заставил игроков копаться в деталях и пытаться понять, что же будет происходить в игре. Конечно, такого бурного обсуждения, как во времена анонса первой части, нет, но пищу для размышлений геймдизайнер подкинул.

Мы внимательно изучили трейлер и попытаемся разобрать его, чтобы ответить на некоторые вопросы. Отметим, что объяснить абсолютно все фрагменты трудно, поскольку сам Кодзима никак не комментировал трейлер и не стал пояснять детали. Наш разбор будет основан на всей информации, имеющейся с первой Death Stranding.

Вспомним финал первой Death Stranding

В первой Death Stranding важную роль играло устройство Бридж-Бэйби (ББ) — это недоношенные младенцы в особой капсуле, которые помогают людям определить местоположение существ, называемых Тварями (БТ). Они представляют для людей большую угрозу. С одним из таких ББ главный герой Сэм носился всю игру, но в финале случился важный сюжетный поворот. Важно отметить, что извлекать детей из капсул нельзя, поскольку их шанс выжить при этом очень мал.

В следующем абзаце есть спойлеры к сюжету Death Stranding, важные для понимания происходящего в трейлере.

В конце игры Сэму было приказано уничтожить своего ББ, поскольку малыш находился в плохом состоянии, но герой слишком привязался к младенцу и не стал этого делать. Он даже дал ББ имя в честь своей нерождённой дочери — Лу. Вместо уничтожения он извлёк ребёнка из капсулы и чудом вернул его к жизни. Судя по концовке, Сэм решил оставить младенца себе и вырастить из него нормального человека.

Что случилось после этого, неизвестно. После прохождения истории игрокам даётся свободно исследовать мир, а сюжет больше не затрагивается.

Лу — ББ главного героя, Сэма

Лу — ББ главного героя, Сэма

Фото: Sony Interactive Entertainment

Что вообще показали в трейлере?

Ролик начинается с напевания главной музыкальной темы ББ, которая звучала на протяжении прохождения. Затем показывают детские игрушки и самого ребёнка, которого на руках держит Фрэджайл в исполнении Леи Сейду. В один момент что-то идёт не по плану и Фрэджайл пытается сбежать вместе с ребёнком из убежища, но её останавливают.

Возможно, это Лу

Возможно, это Лу

Фото: Sony Interactive Entertainment

Затем из тени выходит главный герой первой части, Сэм. Заметно, что его волосы изменились и поседели. Возможно, герой просто решил изменить имидж. После этого из земли появляется большая машина, которой, к слову, не было в первой части. Рядом с Сэмом стоит Фрэджайл. Она говорит ему, что настало время отправиться в новое путешествие.

Сэм и Фрэджайл

Сэм и Фрэджайл

Фото: Sony Interactive Entertainment

Прыжок в прошлое? Новый злодей? Разбираемся детально

Теперь попробуем докопаться до сути и разобраться во всём более углублённо. В начале трейлера, помимо детских игрушек, нам также показали группу людей в красных костюмах, которые движутся в одном направлении и несут некий гроб. Вполне возможно, что в нём — один из антагонистов первой части, которого либо попытаются вернуть к жизни, либо идут хоронить. Больше всего эта группа похожа на культ.

Неизвестные люди движутся в одном направлении

Неизвестные люди движутся в одном направлении

Фото: Sony Interactive Entertainment

В следующем абзаце есть спойлеры к сюжету Death Stranding.

Глобально в игре было два антагониста. Первый — Хиггс, которого сыграл Трой Бэйкер. Он возглавлял террористическую группировку, которая угрожала всем выжившим. Вторым злодеем можно считать Амелию. Она — Фактор вымирания, из-за которого и происходили все проблемы в мире Death Stranding. В гробу может лежать как Хиггс, так и Амелия.

Далее нам показывают не менее интересные кадры. Видно, как Фрэджайл играет с ребёнком. Возможно, это и есть Лу, спасённая Сэмом, но тут есть несколько несостыковок. Во-первых, тело Фрэджайл в обычном виде. Оно не испорчено темпоральным дождём, который при попадании ускоряет время всего, на что попадает. В первой Death Stranding всё тело героини, кроме головы, сильно состарилось, а в трейлере мы видим обычную Фрэджайл.

Тут есть два варианта. Либо в первой половине ролика нам показали фрагмент из прошлого Фрэджайл, а ребёнок в её руках, соответственно, не Лу. Второй вариант — после событий оригинала люди придумали способ устранять последствия дождя. Таким образом, героиня вернула себе прежний вид тела.

Фрэджайл

Фрэджайл

Фото: Sony Interactive Entertainment

Также плюсом к теории о том, что события всё же происходят в прошлом, послужит концовка фрагмента с погоней. Фрэджайл пытается сбежать от преследующих, но её ранят, а ребёнка убивают. Как можно понять, что он умер? Об этом говорит появившаяся в капсуле сущность БТ. Подобное мы видели в первой Death Stranding. Если всё происходящее выглядит действительно так, как выглядит, то первую половину мы видим фрагмент из жизни Фрэджайл. Возможно, нам расскажут о драме героини и уделят время её прошлому.

Ребёнок превратился в Тварь

Ребёнок превратился в Тварь

Фото: Sony Interactive Entertainment

Если показанное в первой половине трейлера относится к настоящему, то между событиями первой и второй Death Stranding прошло примерно полтора года. Об этом говорит указатель роста в футах. Судя по отпечаткам ладоней, ребёнок из ролика ростом чуть более двух футов (примерно 76 сантиметров). Обычно такой рост достигается, когда малышу исполняется полтора года.

Можно понять примерный рост ребёнка

Можно понять примерный рост ребёнка

Фото: Sony Interactive Entertainment

Далее нам впервые показывают Сэма, у которого изменились волосы. Они стали седыми, но между двумя играми не должно было пройти много времени. Как известно, седина появляется не столько из-за возраста, сколько из-за других причин. Возможно, между событиями Death Stranding случилось что-то критическое для героя. Произошла какая-то страшная ситуация, сильно повлиявшая на него.

Некоторые уже предполагают, что нам вообще показали другого Сэма. Фанаты обратились к любимым сравнениями — глазам.

Один ли тот же это человек?

Один ли тот же это человек?

Фото: Sony Interactive Entertainment

Затем демонстрируется новая машина, которой не было в первой части. Вероятно, учёные изобрели какое-то новое средство для передвижения по миру. Фрэджайл в финальных кадрах, кстати, в своей одежде, которую носила в оригинале.

Сэм с поседевшими волосами

Сэм с поседевшими волосами

Фото: Sony Interactive Entertainment

После всего в ролике внезапно появляется новый персонаж с гитарой в руках. Внешне он напоминает Амелию, которую мы уже упомянули ранее, но, как только герой снимает маску, под ней можно увидеть небольшую щетину, а само лицо в целом напоминает внешность Троя Бэйкера. Он, напомним, сыграл террориста Хиггса, одного из злодеев оригинальной игры.

Есть вероятность, что каким-то образом Амелия и Хиггс сплелись в одну сущность. Этот персонаж и может стать новым злодеем, которого Сэму предстоит остановить. Кстати, участие Бэйкера в игре подтверждено, и он вряд ли снова сыграет того самого Хиггса. Да и Кодзима наверняка хочет удивить неожиданными моментами.

Загадочный персонаж

Загадочный персонаж

Фото: Sony Interactive Entertainment

Самый последний кадр демонстрирует капсулу ББ, в которой можно увидеть частички Твари. Также отлично видно щупальца. Сказать, что происходит в этом кадре, трудно.

Если считать, что события первой половины трейлера происходят в настоящем, то, вероятно, Лу действительно убили и она стала Тварью. О том, что в капсуле Лу, говорит сам Сэм, называя ребёнка по имени. Не исключено, что это обыкновенный кошмар Сэма. В первой части подобного было много. Тогда всё намного проще, чем кажется.

Что-то совсем непонятное

Что-то совсем непонятное

Фото: Sony Interactive Entertainment

Что в итоге?

Точно понять происходящее сейчас очень трудно. У нас есть лишь факты из первой Death Stranding, догадки и логика. В итоге всё может оказаться совсем другим. Не забываем, что за разработку проекта отвечает Хидео Кодзима, который любит запутывать игроков и преподносить очевидное под другим углом. Возможно, всех нас просто водят за нос.

Вдобавок смущает, что Death Stranding 2 — рабочее временное название, которое после изменят. Не исключено, зная любовь японского разработчика издеваться над фанатами, что на деле это не такой уж и классический сиквел, каким он кажется.

Надо ли напоминать, что Кодзима всегда чем-то удивлял:

  • Metal Gear Solid 2 должна была стать обычным сиквелом, а в итоге главным героем оказывается абсолютно новый герой.
  • Metal Gear Solid 3 — внезапно приквел про Холодную войну.
  • Metal Gear Solid 4 — внезапно Снейк стал резко стареть.
  • Metal Gear Solid 5 — про клона Биг Босса (хотя тут Кодзиму раскусили задолго до выхода игры).

Death Stranding 2 создаётся для PS5. К сожалению, Кодзима не назвал даже примерную дату релиза игры. Вряд ли игру выпустят раньше 2024 года. Будем надеяться, что скучные тизеры через постеры уже закончились и впереди только качественный маркетинг.

На ПК игра тоже выйдет — в этом даже сомневаться не приходится. Главный вопрос, когда. Пока самый небольшой промежуток между выпуском на PS5 и ПК — полгода (ремейк The Last of Us), но куда более вероятный вариант — год или два после запуска на PS5.
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Теги Чемп.Play Игры Хидео Кодзима Death Stranding •••

Заглавное фото: Sony Interactive Entertainment

Источник: «Чемпионат»

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