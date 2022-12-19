Замечательный косплей по Cyberpunk 2077, Dead or Alive, «Людям Икс», «Ведьмаку» и LoL

Бóльшая часть декабря позади, совсем скоро нас ждут новогодние праздники. Скрасить рабочие будни сегодня нам помогут образы из наших любимых игр и одной забытой франшизы Marvel.
Cyberpunk 2077
Недавно «Киберпанку» стукнуло два года — это ли не повод вспомнить отличный образ бунтарки Панам Палмер от Леры Химеры. Девушка отлично обыграла первую встречу главного героя с персонажем.
Dead or Alive
Культовая серия файтингов Dead or Alive стала известна в том числе благодаря проработке персонажей. Авторы уделили внимание даже физике женской груди — это отлично продемонстрировала София KATSSBY. Фото: EVA.
«Ведьмак 3»
Одним из самых запоминающихся квестов в «Ведьмаке 3» стало задание по поимке суккуба по имени Сальма. Её и воспроизвела Ladybell. Фото: White beetle.
«Люди Икс»
Кажется, Marvel совсем забыла об одной из лучших франшиз. А ведь в нулевых «Люди Икс» казались чем-то невероятным: кинокомикс с большим количеством спецэффектов и проработанным сюжетом. С нетерпением будем ждать возрождения вселенной, а пока наслаждаемся косплеем Джин Грей от Saint Hysteria. Фото: Vesania.
League of Legends
Saint Agnia представила образ Ари из группы K/DA во вселенной League of Legends. Как и всегда, подобные образы буквально заставляют ознакомиться с первоисточником. Фото: Kristina Borodkina.
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