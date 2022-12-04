Чувственный косплей по «Игре престолов», «Тору», Resident Evil, «Ведьмаку» и LoL

Вот и наступил декабрь, первый месяц холодной зимы. Сегодня мы подобрали отличный косплей по разным тематикам: от «Игры престолов» до фильмов Marvel, «Ведьмака» и Resident Evil.

«Игра престолов»

Популярность культового сериала продолжает расти после недавнего «Дома дракона». Дарья Рооз представила шикарный образ Дейенерис Таргариен, которая решила принять ванну после тяжёлого дня. Фото: KIRA.

«Тор»

Фильмы Marvel в этом году переживают не лучшие времена: «Тор 4» собрал почти в два раза меньше прошлой части, а вторая «Чёрная пантера» вряд ли доберётся до ожидаемого миллиарда. Впрочем, это не мешает косплеершам делать классные образы из киновселенной. Вот и Астрия представила образ Хелы, которой позавидует даже Кейт Бланшетт. Фото: Алекс Лайт.

Resident Evil

MightyRaccoon и Ari_Anna представили классный коллаб Джилл Валентайн и Ады Вонг из Resident Evil. Такое мы одобряем. Фото: HaJI.

«Ведьмак»

Уже 14 декабря нас ждёт обновлённый «Ведьмак 3» с улучшенной детализацией, быстрыми загрузками, трассировкой лучей и другими классными изменениями. А пока давайте полюбуемся на Freya Veles в образе Маргариты Ло-Антиль, которая выглядит ещё прекраснее, чем в игре. Фото: alens.

League of Legends

Напоследок — шикарный образ Серафины от Yuna Lex. Фото: AITE PHOTO.