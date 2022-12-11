Горячий косплей по «Уэнсдей», «Человеку-бензопиле», «Ведьмаку», MGS 5 и World of Warcraft

В нашей сегодняшней подборке классные образы из актуальных произведений, а также классические перевоплощения в персонажей из культовых вселенных.

«Уэнсдей»

Сериал по «Семейке Аддамс» стал мировым хитом всего за несколько дней, поэтому косплеерши просто не могли пройти мимо образа Уэнсдей. Diaphora_cosplay показала свой косплей на девушку, который вышел несколько откровеннее того, за чем наблюдали зрители.

«Ведьмак 3»

В это сложно поверить, но уже через пару дней выйдет обновлённая версия «Ведьмака 3»! StormbornCat и Velveteen Velours представили образы Трисс Меригольд и Филиппы Эйльхарт, которые сперва враждуют, а затем мирятся. Фото: Кристина Бородкина.

«Человек-бензопила»

Нашумевшее аниме продолжает покорять сердца косплеерш. Мария Мазакова представила образ Пауэр в российских реалиях — получилось довольно атмосферно. Фото: KIRA.

World of Warcraft

Совсем недавно состоялся релиз World of Warcraft: Dragonflight, который как будто бы прошёл незамеченным. Aneli показал косплей на Изеру, правительницу Изумрудного сна. Фото: VESANIA.

Metal Gear Solid 5

Frau_Haku продолжает радовать нас крутыми и атмосферными сетами по вселенной MGS Хидео Кодзимы. В этот раз девушка предстала в образе Молчуньи из пятой части серии. Фото: KIRA.