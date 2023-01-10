Каждый найдёт что-то для себя.

Что смотреть и во что играть в январе. От ремейка Dead Space до сериала The Last of Us

Обычно в начале года разработчики игр и съёмочные группы дают передохнуть, но в этот раз они сразу заваливают хитами. Рассказываем о лучших фильмах, сериалах и играх января!

«Ковбой из Копенгагена», первый сезон (сериал)

Дата выхода: уже вышел.

В главных ролях: Анжела Бундалович, Андреас Люкке Йоргенсен, Ли И Чжан и другие.

Где смотреть: Netflix.

Жанр: драма, криминал, фэнтези.

«Ковбой из Копенгагена» — сериал от Николаса Виндинга Рефна, автора «Драйва». По традиции визуал стильный и неоновый, герои задумчиво смотрят друг на друга и говорят только по делу. Зато сюжет необычный: режиссёр рассказал о криминальном мире, где героиню с суперспособностями использовали против её воли. Она обрела свободу и мстит за кошмары прошлого.

«Всевидящее око» (фильм)

Дата выхода: уже вышел.

В главных ролях: Кристиан Бэйл, Гарри Меллинг, Джиллиан Андерсон и другие.

Где смотреть: Netflix.

Жанр: детектив, триллер.

Новый хит Netflix со звёздным актёрским составом и бюджетом в $ 72 млн. По сюжету герой Кристиана Бейла расследует убийство, а помогает ему гениальный Эдгар Аллан По. Улики выведут персонажей на след могущественной силы.

«Сага о Винланде», второй сезон (сериал)

Дата выхода: уже вышел.

В главных ролях: Юто Уэмура, Мицухиро Итики, Рёта Такэути и другие.

Где смотреть: Netflix.

Жанр: аниме, боевик.

Популярное аниме о викингах. По сюжету отец героя был величайшим воином, но осознал, что мечом ничего хорошего не добиться — любовь и дипломатия работают лучше. Увы, предатели убивают персонажа, а его сын встаёт на путь мести.

«Велма», первый сезон (сериал)

Дата выхода: 12 января.

В главных ролях: Минди Кейлинг, Сэм Ричардсон, Констанс Ву и другие.

Где смотреть: HBO Max.

Жанр: мультфильм, комедия, детектив.

В спин-оффе Скуби-Ду расскажут о жизни Велмы Динкли, которая часто помогала псу с расследованиями. Ждать детских шуток не стоит: авторы обещают кровь, жестокость и грязный юмор. Рейтинг «18+» выбрали не просто так.

«Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» (фильм)

Дата выхода: 12 января.

В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Обри Плаза, Джош Хартнетт и другие.

Где смотреть: в кинотеатрах.

Жанр: боевик, триллер, комедия.

Гай Ричи выпускает новый фильм с Джейсоном Стэйтемом, криминальными разборками и спасением мира. И ведь посмотреть его удастся даже в кинотеатрах России!

One Piece Odyssey (игра)

Дата выхода: 13 января.

На чём играть: ПК, PS4, PS5, Xbox Series.

Жанр: ролевая игра в открытом мире.

13 января у фанатов аниме будет праздник. Наконец выйдет игра по «Ван-Пис», где геймеры возьмут под управление команду «Соломенной Шляпы», исследуют большой остров, сразятся с негодяями и познают разрушительную мощь природы. Разработчики уверены в качестве RPG, поэтому 10 января выпустят демо.

The Last of Us, первый сезон (сериал)

Дата выхода: 15 января.

В главных ролях: Педро Паскаль, Белла Рэмси, Гэбриел Луна и другие.

Где смотреть: HBO Max.

Жанр: ужасы, фантастика, драма.

К экранизации The Last of Us ожидаемо неоднозначное отношение. Пока одни ругают каст за Беллу Рамзи в роли Элли, другие хвалят трейлеры за внимание к деталям и классную атмосферу. Но каким шоу получится на деле? Начнём узнавать 15 января.

Forspoken (игра)

Дата выхода: 24 января.

На чём играть: ПК, PS5.

Жанр: экшен про магию в открытом мире.

Самая странная и неоднозначная игра 2023 года, понять которую не помогло даже демо. В центре сюжета юная дама, угодившая из нашей реальности в волшебный мир. У неё на руке волшебный браслет: он помогает управлять стихиями и перемещаться по локациям эффектным паркуром. С его помощью героиня сразится с врагами и спасёт местных от гибели.

Ремейк Dead Space (игра)

Дата выхода: 27 января.

На чём играть: ПК, PS5, Xbox Series.

Жанр: космический хоррор.

Когда-то EA «убила» Dead Space. Теперь компания исправляет ошибку и готовит ремейк первой части. Теперь на «Ишимуре» не будет загрузок, некроморфы начнут ещё красивее разлетаться на кусочки, а визуал станет атмосфернее. Ничего не предвещает беды!

«Агентство «Локвуд и компания», первый сезон (сериал)

Дата выхода: 27 января.

В главных ролях: Люк Тредэвэй, Морвен Кристи, Руби Стоукс и другие.

Где смотреть: Netflix.

Жанр: хоррор, боевик, приключения.

Экранизация книжной серии про агентство, которое борется с призраками и решает мистические загадки. Работники «Локвуд и компании» настолько круты, что спасут мир.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake (игра)

Дата выхода: 31 января.

На чём играть: ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch.

Жанр: комедийный платформер.

Игры про Губку Боба неизбежно творят революцию и взрывают геймерам мозг. В этот раз нас тоже ждут инновационная графика, гениальный сюжет и геймплей, полный откровений.

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Январь по всем фронтам отлично запускает 2023 год, но впереди будет ещё куда больше интересного. Тех же игр в ближайшие пару месяцев будет невероятно много — и каждый найдёт что-то для себя.