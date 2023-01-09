Самые ожидаемые фильмы 2023 года. Голосуйте за «Дюну 2», «Барби», Marvel, DC и других!

Если в 2022-м ощущался недостаток хороших фильмов, то в наступившем году всё обязано наладиться. Зрителей ждут супергероика, возвращение легендарных франшиз и суперхиты от Скорсезе и Нолана. И самое время выбрать картины, которые мы ждём больше всего.
Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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«Оппенгеймер»
Дата выхода: 19 июля 2023 года.
Режиссёр: Кристофер Нолан.
В главных ролях: Киллиан Мёрфи, Эмили Блант, Роберт Дауни-мл. и другие.
Жанр: драма, биография, история.
Новый фильм Кристофера Нолана! Нужно ли знать что-то ещё?
«Оппенгеймер» расскажет о физике Роберте Оппенгеймере, который создал ядерное оружие. Среди актёров сплошные звёзды, а графики почти не будет. Разве что взорвать ядерную боеголовку режиссёру не дадут — ну, почти не дадут.
«Дюна 2»
Дата выхода: 3 ноября 2023 года.
Режиссёр: Дени Вильнёв.
В главных ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея и другие.
Жанр: фантастика, боевик, драма.
В первой части «Дюны» Пол Атрейдес потерял почти всю семью и теперь мечтает отомстить Харконненам и Богу-императору. С этим помогут фримены, меланж и предназначение, которое изменит всё мироустройство.
«Джон Уик 4»
Дата выхода: 24 марта 2023 года.
Режиссёр: Чад Стахелски.
В главных ролях: Киану Ривз, Лоренс Фишберн, Иэн Макшейн и другие.
Жанр: боевик, триллер, криминал.
В новом «Джоне Уике» герой побывает в Японии, Франции, Иордании и множестве других стран — и везде будет ломать негодяям кости. Всё ради свободы и победы над Правлением Кланов. О деталях сюжета не рассказывают, но режиссёр намекает, что счастливого финала не будет.
«Стражи галактики. Часть 3»
Дата выхода: 5 мая 2023 года.
Режиссёр: Джеймс Ганн.
В главных ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста и другие.
Жанр: фантастика, приключения, комедия.
Новые «Стражи Галактики» станут последней режиссёрской работой Джеймса Ганна для Marvel. Наверняка он достойно попрощается с героями и снова заставит зрителей рыдать.
В этот раз Стражи разбираются с последствиями щелчка Таноса и собирают пострадавших в убежище. Вот только злодеи уже создали могучего Адама Уорлока, который легко уничтожит команду. Удастся ли Квиллу и напарникам защитить вселенную? Узнаем 5 мая.
«Аквамен и потерянное царство»
Дата выхода: 25 декабря 2023 года.
Режиссёр: Джеймс Ван.
В главных ролях: Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Дольф Лундгрен и другие.
Жанр: фантастика, фэнтези, боевик.
Аквамен стал полноценным правителем Атлантиды, но покой ему только снится. Из-за Артура Карри погиб отец Чёрной Манты, и злодей всё ещё не забыл о мести. В сиквеле он найдёт монструозного союзника и попытается стереть подводный мир.
По слухам, тут мы в последний раз увидим Аквамена в исполнении Джейсона Момоа.
«Флэш»
Дата выхода: 16 июня 2023 года.
Режиссёр: Энди Мускетти.
В главных ролях: Эзра Миллер, Рон Ливингстон, Майкл Китон и другие.
Жанр: фантастика, фэнтези, боевик.
Производство «Флэша» — катастрофа. DC переписывала сценарий, переснимала огромные куски, страдала из-за пандемии и разбиралась с выходками Эзры Миллера. Работа ведётся даже сейчас — недавно из кино вырезали камео Супермена и Чудо-женщины.
Несмотря на все трудности, инсайдеры утверждают, что сейчас корпорация невероятно довольна фильмом — настолько, что делает на него колоссальную ставку и вбухает огромные суммы в продвижение. Этот фильм — ключ к будущему всей DC.
«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1»
Дата выхода: 12 июля 2023 года.
Режиссёр: Кристофер МакКуорри.
В главных ролях: Том Круз, Пом Клементьефф, Ребекка Фергюсон и другие.
Жанр: боевик, триллер, приключения.
Том Круз играет Итана Ханта уже 26 лет. Дилогия «Смертельная расплата» завершит франшизу. Герой столкнётся со злодеями невиданной мощи: они перебьют правительственных агентов и опять подставят Ханта. Чтобы спасти мир, герой Тома Круза будет прыгать с горы на мотоцикле, ловко драться и метко стрелять.
Уже нет никаких сомнений, что «Смертельная расплата» станет одним из главных фильмов 2023 года.
«Форсаж 10»
Дата выхода: 17 мая 2023 год.
Режиссёр: Луи Летерье.
В главных ролях: Вин Дизель, Мишель Родригес, Шарлиз Терон.
Жанр: боевик, приключения.
Предпоследняя часть «Форсажа», у которой будут безумные трюки с полюбившимися героями — причём вернутся и какие-то старые персонажи. Правда, съёмки фильма стартовали с прецедента, поскольку режиссёр просто устал и ушёл. Ему быстро нашли замены, но на создание картины уходят огромные суммы.
Первый трейлер покажут в феврале — за три месяца до премьеры.
«Вилли Вонка»
Дата выхода: 15 декабря 2023 года.
Режиссёр: Пол Кинг.
В главных ролях: Тимоти Шаламе, Киган-Майкл Кей, Салли Хокинс и другие.
Жанр: фантастика, фэнтези, боевик.
Все знают Вилли Вонку, хозяина самой известной шоколадной фабрики. Но чем он занимался раньше? Об этом расскажет фильм с Тимоти Шаламе в главной роли.
«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»
Дата выхода: 17 ноября 2023 года.
Режиссёр: Фрэнсис Лоуренс.
В главных ролях: Том Блайт, Рэйчел Зеглер, Хантер Шефер и другие.
Жанр: фантастика, триллер, драма.
В приквеле «Голодных игр» расскажут о становлении диктатора Кориолана Сноу. Когда-то он был амбициозным юношей, который думал о добре, но затем подчинил дистрикты, жестоко убил несогласных и организовал смертельный турнир. Как Сноу к этому пришёл? Узнаем из «Баллады о змеях и певчих птицах».
«Супербратья Марио»
Дата выхода: 24 марта 2023 года.
Режиссёр: Аарон Хорват.
В главных ролях: Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой, Джек Блэк и другие.
Жанр: мультфильм, фантастика, комедия.
Марио и Луиджи — обычные водопроводчики, но именно им суждено спасти королевство. Грозный негодяй Боузер похитил принцессу, но за счёт упорства и чувства юмора герои ему наваляют. Естественно, не без помощи Донки Конга и других союзников.
«Человек-муравей и Оса: Квантомания»
Дата выхода: 15 февраля 2023 года.
Режиссёр: Пейтон Рид.
В главных ролях: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Джонатан Мэйджерс и другие.
Жанр: фантастика, боевик, триллер.
Раньше сольники про Человека-муравья не влияли на общую киновселенную Marvel, но в «Квантомании» всё изменится. Кино запустит пятую фазу КВМ и столкнёт героев с Кангом — Завоевателем миров и главным злодеем саги мультивселенной. Но сможет ли захватчик миров порадовать зрителей так же сильно, как Танос?
«Человек-паук: Через вселенные 2»
Дата выхода: 2 июня 2023 года.
Режиссёр: Жуакин Душ Сантуш.
В главных ролях: Шамик Мур, Хейли Стайнфелд, Джейсон Шварцман и другие.
Жанр: мультфильм, фантастика, боевик.
Вторую часть «Через вселенные» переносили много раз и даже разбили на два фильма, но в 2023-м первая часть мультфильма доберётся до кинотеатров. По сюжету Майлз и Гвен путешествуют по мирам и собирают армию Пауков. Только в трейлере показали 41 версию героя. Но даже такой толпе будет тяжело справиться со злодеями.
«Крид 3»
Дата выхода: 3 марта 2023 года.
Режиссёр: Майкл Б. Джордан.
В главных ролях: Джонатан Мэйджерс, Майкл Б. Джордан, Тесса Томпсон и другие.
Жанр: боевик, триллер, криминал.
В прошлых фильмах Адонис Крид доказал, что боксирует не хуже легендарного отца. Под руководством Рокки Бальбоа он победил Виктора Драго, а теперь сам поведёт к чемпионству друга детства. Вундеркинд Дэмиан Андерсон вышел из тюрьмы и мечтает о титуле. Но хороший ли из Крида тренер?
«Неудержимые 4»
Дата выхода: 22 сентября 2023 года.
Режиссёр: Скотт Во.
В главных ролях: Джейсон Стейтем, 50 Cent, Меган Фокс, Сильвестр Сталлоне и другие.
Жанр: боевик.
Они возвращаются в четвёртый раз. Известные экшен-актёры уже в четвёртый раз снимут до костей классический боевик из 80-х, где в очередной раз спасут весь мир от ужасной напасти. Режиссёром на этот раз выступает постановщик экранизации Need for Speed.
«Индиана Джонс и часы судьбы»
Дата выхода: 30 июня 2023 года.
Режиссёр: Джеймс Мэнголд.
В главных ролях: Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен и другие.
Жанр: боевик, приключения.
События нового «Индианы Джонса» развернутся в 1969 году. Чтобы обойти СССР в космической гонке, США вербует нацистов и прочих негодяев. Им бы помог ценный артефакт, но у злодеев на него свои угрожающие миру планы. Индиана Джонс попробует найти ценную вещицу первым.
«Часы судьбы» — финальный фильм про Индиану Джонса. Хотя бы поэтому его не стоит пропускать.
«Бордерлендс»
Дата выхода: 2023 год.
Режиссёр: Элай Рот.
В главных ролях: Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джейми Ли Кёртис и другие.
Жанр: фантастика, боевик, комедия.
В экранизации «Бордерлендс» будет всё, за что геймеры любят серию. Лилит, Роланд, Железяка, безумная Крошка Тина — все они встретятся на Пандоре и сразятся с армией головорезов. До Хранилища герои тоже наверняка доберутся. Увы, точной даты выхода и трейлера пока нет.
«Барби»
Дата выхода: 21 июля 2023 года.
Режиссёр: Грета Гервиг.
В главных ролях: Марго Робби, Райан Гослинг, Америка Феррера и другие.
Жанр: романтика, комедия, драма.
Непонятно, на что рассчитывает Нолан, выпуская новый фильм в одно время с «Барби». Все истинные ценители кино пойдут смотреть на красавицу Марго Робби, визжащего Райана Гослинга и сотни оттенков розового.
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