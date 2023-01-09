Самые ожидаемые фильмы 2023 года. Голосуйте за «Дюну 2», «Барби», Marvel, DC и других!

Если в 2022-м ощущался недостаток хороших фильмов, то в наступившем году всё обязано наладиться. Зрителей ждут супергероика, возвращение легендарных франшиз и суперхиты от Скорсезе и Нолана. И самое время выбрать картины, которые мы ждём больше всего.

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.