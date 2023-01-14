Главные российские фильмы 2022 года

Крутых российских фильмов в 2022-м было меньше, чем сериалов. Впрочем, кинозалы всё равно не пустовали, а некоторые картины принесли больше миллиарда рублей. Собрали лучшие отечественные фильмы года — выберите лучший!

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.