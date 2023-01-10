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Лучшие игры 2022 года: Elden Ring, God of War, NFS, Marvel, DC, Call of Duty, LEGO, V Rising, Dying Light 2 и другие

Главные игры 2022 года — их обязательно нужно попробовать. Выберите лучшую!
Слава Петров
Лучшие игры 2022 года — голосуйте!
Комментарии
Уйма хитов, не только Elden Ring и God of War: Ragnarok.

В 2022 году игровые награды собирали Elden Ring, God of War: Ragnarok и Stray, но хватало и других классных проектов. Хорроры, выживалки, рогалики — достойное развлечение было для каждого. Но какая игра лучшая? Голосуйте за своего фаворита!

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Лучшие игры 2022 года
Фото: Sony
1 место

God of War Ragnarok

На чём играть: PS4, PS5.
Рейтинг OpenCritic: 93 балла.

«Рагнарёк» ругают за вторичность, но это не совсем справедливо. Команда Sony Santa Monica провела огромную работе в продолжении God of War, показав с виду простой конфликт со всех возможных сторон — это настоящая редкость.

На первый взгляд «Рагнарёк» — классический сиквел, но на самом деле нет. И это прекрасно.

God of War Ragnarok превзошла все ожидания и стала лучшим эксклюзивом PlayStation God of War Ragnarok превзошла все ожидания и стала лучшим эксклюзивом PlayStation
Фото: Bandai Namco
2 место

Elden Ring

На чём играть: ПК, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One.
Рейтинг OpenCritic: 95 баллов.

Elden Ring заслуженно собрала сотни премий за последние 11 месяцев. FromSoftware здорово изменила собственный жанр, отправив игроков в открытый мир с верным конём Торрентом на изучение сотен крутых точек интереса и боссов.

Под конец контент начинает «иссякать» и повторяться, но приключение это не портит. За дружбу с горшком Александром, прогулки по вычурным крепостям и битвы с Раданом и Маленией Elden Ring стоит простить за всё.

55 часов в Elden Ring: создатель Dark Souls сделал новый шедевр 55 часов в Elden Ring: создатель Dark Souls сделал новый шедевр
Фото: Annapurna
3 место

Stray

На чём играть: ПК, PS4, PS5.
Рейтинг OpenCritic: 84 балла

Stray — простая игра без навороченных механик, впечатляющего масштаба и оригинальных идей. Зато кот-герой вышел классным, точить когти и мучить роботов оказалось весело, а постапокалиптический мир отлично проработали. Этого хватило, чтобы влюбить геймеров и получить много авторитетных наград.

Все ждут игру про кота Stray. Мы уже прошли её и делимся впечатлениями Все ждут игру про кота Stray. Мы уже прошли её и делимся впечатлениями
Фото: Focus
4 место

A Plague Tale: Requiem

На чём играть: ПК, PS5, Xbox Series.
Рейтинг OpenCritic: 84 балла.

A Plague Tale: Requiem доказала, что разработчики из Asobo Studio скоро сделают игру уровня The Last of Us и Uncharted. Пока им не хватает опыта и бюджета, но перспективы очевидны. В Requiem они уже нарисовали шикарные детализированные уровни, придумали драйвовые погони от крыс, захватывающие бои и классные загадки.

Прошли A Plague Tale: Requiem. Это шикарная игра нового поколения с крутой графикой Прошли A Plague Tale: Requiem. Это шикарная игра нового поколения с крутой графикой
Фото: Sloclap
5 место

Sifu

На чём играть: ПК, PS5, PS4.
Рейтинг OpenCritic: 81 балл.

От Sifu ждали приятный экшен про кунг-фу, а получили очень хардкорный файтинг, который свёл с ума многих. Дело в системе возраста: после смерти герой стареет, а помолодеть можно, лишь начав заново. Вот только наслаждаться боями это не мешало, а сложность позже чуть снизили. Теперь Sifu — идеальная игра для фанатов Джеки Чана.

Обзор хардкорной Sifu — зачем сложность сделали такой конской? Обзор хардкорной Sifu — зачем сложность сделали такой конской?
Фото: Guerrilla
6 место

Horizon Forbidden West

На чём играть: PS4, PS5.
Рейтинг OpenCritic: 88 баллов.

«Запретный Запад» — классический сиквел. Та же игра, но больше, красивее и эпичнее. У Элой полно нового оружия и возможностей (теперь она даже плавать умеет), а графически это колоссальный шаг вперёд, несмотря на выход на PS4. Неоднозначными получились разве что история, наполнение мира и дополнительные миссии.

Фото: 2K Games
7 место

The Quarry

На чём играть: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.
Рейтинг OpenCritic: 79 баллов.

The Quarry — интерактивное кино от авторов Until Dawn. В этот раз мы играем за вожатых, застрявших в детском лагере посреди леса. Естественно, в кустах что-то подозрительно шумит, вдалеке виднеются залитые кровью мужики, а из-за угла выглядывают монстры. Если любите старые ужастики в духе «Пятница 13-е», не пропустите The Quarry.

Прошли The Quarry. Создатели уже культовой Until Dawn наконец-то смогли превзойти себя Прошли The Quarry. Создатели уже культовой Until Dawn наконец-то смогли превзойти себя
Фото: Activision
8 место

Call of Duty: Modern Warfare 2

На чём играть: ПК, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One.
Рейтинг OpenCritic: 75 баллов.

Новая Modern Warfare 2 пытается угодить всем: вот сюжетная кампания с разнообразным геймплеем, вот обширный мультиплеер, вот кооперативные миссии, вот королевская битва, вот даже аналог Escape from Tarkov. Шутер преуспевает не во всём, но во многом.

20 часов в мультиплеере Modern Warfare 2. Кошмарная и прекрасная Call of Duty 20 часов в мультиплеере Modern Warfare 2. Кошмарная и прекрасная Call of Duty
Фото: Techland
9 место

Dying Light 2

На чём играть: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.
Рейтинг OpenCritic: 76 баллов.

Dying Light 2 оправдала не все ожидания. Разработчики обещали сложную моральную систему, большое влияние на сюжет и мир вокруг, а также трогательную историю. На деле важных выборов мало, а в сюжете полно дыр и банальностей.

Вот только играть всё равно весело: паркур классный, ходить ночью страшно и опасно, зомби красиво разлетаются на части. Творение Techland заслуживает места в топе!

Обзор Dying Light 2. Наперегонки с мертвецами Обзор Dying Light 2. Наперегонки с мертвецами
Фото: Devolver Digital
10 место

Cult of the Lamb

На чём играть: ПК, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch.
Рейтинг OpenCritic: 84 балла.

В Cult of the Lamb мы играем за одержимого ягнёнка, который убивает врагов тёмного властелина, строит культ, купается в любви последователей и отправляет еретиков в кандалы. Чтобы справиться с заданием, нужно не только умело воевать, но и развивать поселение: строить лачуги, убирать мусор и лечить больных. И это прикольно!

Как превратить скромную инди в суперхит? Разбираем феномен игры Cult of the Lamb Как превратить скромную инди в суперхит? Разбираем феномен игры Cult of the Lamb
Фото: 2K Games
11 место

Marvel's Midnight Suns

На чём играть: ПК, PS5, Xbox Series.
Рейтинг OpenCritic: 83 балла.

Midnight Suns вышла в один день с другими громкими хитами и затерялась. Тем более разработчики так и не объяснили, как сочетаются геймплей в духе XCOM, супергерои, карты и система отношений из Persona.

Но на деле Firaxis выпустила чуть ли не лучшую игру про людей со способностями, где сюжет и геймплей почти идеальны. Интересно как применять карты, разрывая Венома на части, так и зависать в качалке в Блэйдом и Росомахой.

Фильмам Marvel есть чему поучиться. Midnight Suns — чуть ли не лучшая игра про супергероев Фильмам Marvel есть чему поучиться. Midnight Suns — чуть ли не лучшая игра про супергероев
Фото: Annapurna
12 место

Neon White

На чём играть: ПК, PS4, PS5, Nintendo Switch.
Рейтинг OpenCritic: 89 баллов.

Neon White — инновационная игра. Это одновременно шутер, визуальная новелла и испытание для спидраннеров. А ещё не забудьте про карты, которые заменяют оружие. Сочетание безумное только на словах. На деле в Neon White простые и понятные правила, а геймплей увлекает с первого нажатия.

Все в экстазе от Neon White. Это новый хит Steam, который никто не понимает Все в экстазе от Neon White. Это новый хит Steam, который никто не понимает
Фото: Krafton
13 место

The Callisto Protocol

На чём играть: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series
Рейтинг OpenCritic: 68 баллов.

The Callisto Protocol — самый неоднозначный пункт нашего топа. Это наследница Dead Space от создателей Dead Space, которая на самом деле никакая и не наследница. Да и хоррор не получился. Фактически перед нами мрачный экшен с нетривиальной боевой системой.

А ещё это вторая после Horizon Forbidden West самая красивая игра года — если бы не проблемы с оптимизацией и чуть более интересный визуальный стиль, легко бы стала и первой.

Игра, которую никто не понял. Как из The Callisto Protocol не сделали новую Dead Space Игра, которую никто не понял. Как из The Callisto Protocol не сделали новую Dead Space
Фото: WB Games
14 место

Gotham Knights

На чём играть: ПК, PS5, Xbox Series.
Рейтинг OpenCritic: 69 баллов.

Gotham Knights не заменила серию Batman: Arkham. Но она и не пыталась. Перед нами экшен в открытом мире про четвёрку наследников Бэтмена. Но новичкам ещё далеко до своего наставника, однако и ставить на нём крест не стоит.

Поиграть за Рыцарей Готэма стоит хотя бы ради эффектных добиваний и интригующего сюжета, где Брюс Уэйн погибает после нажатия кнопки «Новая игра». Команда Batman: Arkham Origins вновь показала, что умеет рассказывать интересную историю, но с остальным есть проблемы.

Фото: SEGA
15 место

Total War: Warhammer 3

На чём играть: ПК.
Рейтинг OpenCritic: 86 баллов.

У Total War: Warhammer 3 были проблемы на старте продаж, но обилие оригинальных механик сразу впечатляло. На карте постоянно открываются порталы в мир демонов, баталии с боссами эпичны, а фракции шокируют вариативностью: здесь и Кислев с белыми медведями, и Катай с Великой стеной, драконами и воздушными шарами. В итоге кампания затягивала на тысячи часов!

Триумфальная стратегия. Обзор Total War Warhammer 3 Триумфальная стратегия. Обзор Total War Warhammer 3
Фото: poncle
16 место

Vampire Survivors

На чём играть: ПК, iOS, Android, Xbox.
Рейтинг OpenCritic: 88 баллов.

Vampire Survivors настолько феноменальна, что глава Xbox Фил Спенсер завис в ней на 200 часов всего за пару недель. А ведь в игре пиксельная графика и примитивный геймплей, где даже кнопки стрельбы нет. Но оторваться от прохождения всё равно не получается!

Фото: Stunlock
17 место

V Rising

На чём играть: ПК
Рейтинг OpenCritic: 81 балл.

V Rising не ждали. Разработку вела скромная шведская команда, рекламы толком не было, в трейлерах ничего особо не впечатляло. Но на старте продаж оказалось, что V Rising — жемчужина, которая совмещает идеи выживалки и диаблоида. Мы играем за вампира: днём он обустраивает базу и воспитывает прислугу, а по ночам безжалостно вырезает людей. Игра в мгновение оказалась хитом.

Фото: SEGA
18 место

Sonic Frontiers

На чём играть: ПК, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch
Рейтинг OpenCritic: 71 балл.

От Sonic Frontiers ждали громкого провала. После трейлеров геймплей называли скучным, а визуал ужасным. На деле SEGA сделала классную игру, в которой наконец чувствуется бешеная скорость ёжика, а колотить врагов весело. У проекта даже набралась солидная фанатская база, называющая Sonic Frontiers лучшей игрой года.

Если решите познакомиться с игрой, советуем избегать версий для PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Играть в Sonic Frontiers нужно при 60 FPS.
Фото: EA
19 место

Need for Speed Unbound

На чём играть: ПК, PS5, Xbox Series
Рейтинг OpenCritic: 76 баллов.

Unbound — первая интересная Need for Speed за десять лет. К серии вернулась студия Criterion, авторы NFS Hot Pursuit (2010) и Burnout Paradise, и оно сразу ощущается. У NFS опять появился хоть какой-то драйв, франшиза сразу стала ощущаться живой, а не просто существующей.

Для NFS это уже прорыв, ведь долгое время серию даже не обсуждали. Игру можно критиковать за смешные разрушения и странных копов, но это всё равно лучшая часть за последние годы. Секрет в классной езде и настоящих ставках — наконец-то проигрыш имеет последствия.

Need for Speed вернулась! От NFS Unbound почти невозможно оторваться Need for Speed вернулась! От NFS Unbound почти невозможно оторваться
Фото: WB Games
20 место

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

На чём играть: ПК, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch.
Рейтинг OpenCritic: 82 балла.

The Skywalker Saga — полный перезапуск LEGO-видеоигр, с которым разработчики попытались осовременить застоявшийся геймплей. Неудивительно, что за основу взяли «Звёздные войны», ведь именно с них и началась большая популярность игр такого типа.

Это отличный подарок для фанатов, однако проблем у LEGO Star Wars: The Skywalker Saga хватает. Жаль, что не обошлось без компромиссов.

Обзор LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Компромисс идеальной игры Обзор LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Компромисс идеальной игры
Фото: Sony
21 место

Gran Turismo 7

На чём играть: PS4, PS5.
Рейтинг OpenCritic: 87 баллов.

Gran Turismo уже 25 лет остаётся главным автомобильным симулятором игровой индустрии. Не из-за реалистичной модели поведения автомобилей или чего-то такого. В индустрии существуют куда более серьёзные представители жанра.

Gran Turismo любят за другое — это гонка, которая влюбляет в автомобили и гонки как таковые. И седьмая часть делает очередной шаг именно в этом направлении. Показать, почему так много людей увлекаются автоспортом и машинами в целом.

Обзор Gran Turismo 7. Как беспамятно влюбиться Обзор Gran Turismo 7. Как беспамятно влюбиться
Фото: Nintendo
22 место

Bayonetta 3

На чём играть: Nintendo Switch
Рейтинг OpenCritic: 85 баллов.

Триумфальное возвращение ведьмы оказалось куда неожиданнее, чем многие ожидали. Вместо одной Байонетты — множество. Вместо обычного противостояния против злодея — путешествия по мультивселенной. Вдобавок к этому масса разнообразия в боевой системе.

Bayonetta всё ещё один из двух главных слэшеров в индустрии. И каждый релиз стоит безмерно ценить.

Фото: Finji
23 место

Tunic

На чём играть: ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch.
Рейтинг OpenCritic: 85 баллов.

Tunic — приятное приключение с интересными головоломками и непростыми сражениями в красивой упаковке. Это просто замечательная игра в своём жанре.

Фото: Microsoft
24 место

Pentiment

На чём играть: ПК, Xbox.
Рейтинг OpenCritic: 86 баллов.

Текстовая и сложная ролевая игра Джоша Сойера, автора Fallout: New Vegas и обеих Pillars of Eternity. Вместо сражений — диалоги. Этот очень интересный, но и местами чрезмерно недружелюбный и скучноватый детектив оставляет яркое пятно. Уникальный проект, о котором вообще нельзя умолчать.

Фото: Cellar Door Games
25 место

Rogue Legacy 2

На чём играть: ПК, Xbox Series, Xbox One
Рейтинг OpenCritic: 89 балла.

Rogue Legacy 2 — идеальный рогалик, цепляющий вариативностью. Мы играем за представителей знатного рода, которые исследуют замок с монстрами. Когда один герой умирает, его сменяют наследники с забавными особенностями.

Один видит несуществующих врагов, второй собирает много ресурсов и умирает с одного удара, а третий — силён, но медлителен. Ещё и классов много: от мага и воина до повара и пирата. Поэтому в Rogue Legacy 2 легко залипнуть на сотню часов!

Фото: Ebb Software
26 место

Scorn

На чём играть: ПК, Xbox Series, Xbox One.
Рейтинг OpenCritic: 69 баллов.

У Scorn полно проблем. Чего только стоят боевая система и временами раздражающие загадки. Зато визуал так хорош, что не включить игру в подборку невозможно. Прохождение Scorn легко заменит визит в галерею, пусть и специфическую!

Scorn — мерзкая игра для любителей хардкора и «Чужого». Не проходите мимо Scorn — мерзкая игра для любителей хардкора и «Чужого». Не проходите мимо
Фото: Second Dinner
27 место

Marvel Snap

На чём играть: ПК, iOS, Android.
Рейтинг OpenCritic: 83 балла.

Marvel Snap — это карточная игра для тех, кто абсолютно не понимает жанр. Собирать колоды, продумывать тактики, атаковать и защищаться. Оригинальные авторы Hearthstone смогли сделать ККИ абсолютно для всех. И прекрасно, что Marvel Snap ко всему прочему ещё и попросту великолепная игра со знакомыми героями.

Marvel Snap — отличная! Это наследница Hearthstone абсолютно для всех Marvel Snap — отличная! Это наследница Hearthstone абсолютно для всех
Фото: Bethesda
28 место

Ghostwire: Tokyo

На чём играть: ПК, PS5.
Рейтинг OpenCritic: 77 баллов.

В Ghostwire: Tokyo студия Tango Gameworks решилась отойти от хорроров. Вид от первого лица, большой Токио с обилием точек интереса, боевая система с магией и чудными движениями руками. Получилось спорно, поскольку делали будто бы «свой Far Cry», но ради очень красивого города и сказок про ёкаев Ghostwire стоит попробовать.

Фото: Blizzard
29 место

Overwatch 2

На чём играть: ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch.
Рейтинг OpenCritic: 77 баллов.

Overwatch 2 разочаровала многих — и причины самые разные, от системы распространения и донатов до геймплейных изменений. Но при этом вряд ли кто-то станет спорить, что даже со всевозможными проблемами игра всё равно дарит массу веселья — тем более ей подобных практически и нет. А ошибки и недочёты, будем надеяться, всё-таки исправят.

Overwatch 2 дожила до второго сезона. Blizzard хоть что-то исправила? Overwatch 2 дожила до второго сезона. Blizzard хоть что-то исправила?
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