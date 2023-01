Главные игры 2022 года — их обязательно нужно попробовать. Выберите лучшую!

A Plague Tale: Requiem

На чём играть: ПК, PS5, Xbox Series.

Рейтинг OpenCritic: 84 балла.

A Plague Tale: Requiem доказала, что разработчики из Asobo Studio скоро сделают игру уровня The Last of Us и Uncharted. Пока им не хватает опыта и бюджета, но перспективы очевидны. В Requiem они уже нарисовали шикарные детализированные уровни, придумали драйвовые погони от крыс, захватывающие бои и классные загадки.