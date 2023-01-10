Главные игры 2022 года — их обязательно нужно попробовать. Выберите лучшую!

В 2022 году игровые награды собирали Elden Ring, God of War: Ragnarok и Stray, но хватало и других классных проектов. Хорроры, выживалки, рогалики — достойное развлечение было для каждого. Но какая игра лучшая? Голосуйте за своего фаворита!

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.