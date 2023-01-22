Завораживающий косплей по Cyberpunk, Silent Hill, Marvel и Genshin Impact

После небольшого перерыва на подведение итогов 2022 года мы возвращаемся с подборкой свежих образов отечественных косплеерш. Сегодня мы покажем классные образы из фильмов Marvel, культового хоррора, аниме и невероятно популярной онлайн-игры.

«Киберпанк: Бегущие по краю»

Аниме по Cyberpunk 2077 продолжает покорять сердца косплееров со всего мира. Вот и Fishy показала свою Люси — такую же обворожительную и притягательную. Фото: Daftezzer.

Silent Hill

После множества анонсов Konami к «Сайлент Хиллу» вновь появился интерес. Sersh представила свой образ Лизы Гарланд — одной из главных героинь культовой серии, появляющейся почти во всех проектах франшизы. Косплей вышел суровым и в меру психологичным, как и сама Silent Hill. Фото: KIRA.

«Тор»

Образ Хелы из «Тора: Рагнарёк» стал одним из самых популярных среди фильмов Marvel. Это и немудрено: одну из самых ярких героинь в фильме воплотила Кейт Бланшетт. Её образ повторила и Катя Зуйкова, у которой он получился такой же обольстительный и в то же время несколько пугающий. Фото: Aite.

Genshin Impact

Ещё один замечательный образ от Fishy — в этот раз на тему Яэ Мико из «Геншина». Фото: Daftezzer.

Чёрная кошка

У вселенных Marvel и DC много общего, включая очень похожих персонажей. К сожалению, в фильмы Marvel Чёрная кошка пока не попала, однако в играх и комиксах это довольно важная героиня. Sokol показала её во всей красе: кажется, она что-то стащила даже у Паучка. Фото: Vesania.