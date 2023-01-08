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Притягательный косплей: «Холодное сердце», «Ведьмак», «Человек-паук», «Лара Крофт» и «Сейлор Мун»

Потрясающий косплей по «Холодному сердцу», «Ведьмаку», «Человеку-пауку» и «Ларе Крофт»
Игорь Любавин
Потрясающий косплей по «Холодному сердцу» и другим
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Согреваем после зимних морозов.

Наступил 2023 год, и мы продолжаем делиться лучшими косплей-образами за последнее время. Сегодня вас ждут лучшие образы из мультфильмов, игр и культового аниме.

«Холодное сердце»

Axichan представила свой образ Эльзы из «Холодного сердца» — одного из самых популярных мультфильмов Disney. Несмотря на то что девушка играет ледяную героиню, образ получился очень согревающий.

«Ведьмак: Дикая Охота 3»

Новый год уже наступил, однако некоторые чародейки до сих пор празднуют. Например, Йеннифэр в исполнении MightyRaccoon до сих пор разбирает многочисленные подарки от Геральта и Лютика. Фото: Scarlet Photo.

«Человек-паук»

Образы Гвен Стейси в виде Женщины-паука потихоньку становятся классикой современного косплея, особенно после невероятного успеха мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Вот и Shproton показала свой вариант женской версии Дружелюбного соседа.

Tomb Raider

Лара Крофт уже давно стала одним из самых популярных женских персонажей в видеоиграх. Анна Шаховская вспомнила стильный образ героини из экранизации с Анджелиной Джоли.

«Сейлор Мун»

KATSSBY представила образ Тёмной Леди из культового аниме «Сейлор Мун». Получилось во многом даже лучше оригинала. Фото: ЕVA, Сергей Родичкин.

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