Они делают игры привлекательнее: лучшие косплеерши 2022 года

Яркий и качественный косплей не только радует глаз, но и возбуждает желание поиграть в игры. Всё благодаря красивым девушкам, которые тратят много времени и сил на пошив своих костюмов и съёмки.

Сегодня в рейтинге собрали лучших косплееров 2022 года, которые своей активностью затмили остальных коллег по индустрии. Даём вам полное право выбрать лучшую из лучших.

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.