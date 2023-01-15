Они делают игры привлекательнее: лучшие косплеерши 2022 года

Яркий и качественный косплей не только радует глаз, но и возбуждает желание поиграть в игры. Всё благодаря красивым девушкам, которые тратят много времени и сил на пошив своих костюмов и съёмки.
Сегодня в рейтинге собрали лучших косплееров 2022 года, которые своей активностью затмили остальных коллег по индустрии. Даём вам полное право выбрать лучшую из лучших.
Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Жанна Рудакова
Звезда косплея из Смоленска: первые её профессиональные фотографии датируются 2010 годом. Она одной из первых в России перевела косплей из разряда хобби в разряд серьёзного бизнеса, создав аккаунт на Patreon.
Фанаты любят её косплей за подробную детализацию образов. Да и сама девушка выглядит классно — её формы не оставят равнодушным никого.
Фото: Жанна Рудакова
Вера Oichi Андреева
Oichi, она же Вера Андреева, — косплеерша новой волны. Популярность девушка приобрела после «Игромира 2018».
Впрочем, её работы получаются такими же впечатляющими, а внешность пышногрудой красавицы не оставляет выбора. Чаще всего девушка посвящала свой косплей в 2022-м персонажам из League of Legends и Genshin Impact.
Фото: Вера Oichi Андреева
Ирина Мейер
Ирина, можно сказать, настоящий олдскул косплея. Она начала заниматься им, когда это движение было ещё не так развито. Её в своё время даже отметил Киану Ривз, с которым девушка познакомилась на одном из фестивалей.
Она по сей день остаётся активной и радует нас качественным косплеем. Панам Палмер из Cyberpunk 2077 в её исполнении вышла чудесной.
Фото: Ирина Мейер
Лада Люмос
Занимается косплеем с 15 лет. Отучилась на дизайнера и теперь шьёт костюмы не только для себя, но и для других. Является ярой фанаткой «Ведьмака».
Косплеи Лады — роскошны, начиная от костюмов и заканчивая самой съёмкой. Вкупе с отличной фигурой её образы получаются яркими и сексуальными. Как и всегда, девушка была очень активной в течение всего 2022 года.
Фото: Лада Люмос
Анна Шаховская
Косплеерша из Брянска. Участвовала в модельных показах, пока однажды не побывала на фестивале по косплею. В итоге косплей девушке понравился больше. Сейчас Анна — одна из самых известных косплеерш России.
За прошедшие 12 месяцев особенно отметим её образы на Панам из Cyberpunk 2077 и Анксунамун из фильма «Мумия». Уж слишком крутыми они вышли.
Фото: Анна Шаховская
Kalinka Fox
Kalinka Fox (она же Кристина Финк) — ещё одна косплеерша с большим опытом, которая достойно держится на фоне молодых и горячих.
Впрочем, девушка оказалась в рейтинге не за былые заслуги. Кристина была такой же активной, как и все остальные, и на протяжении года радовала новыми образами. Уэнсдей в её исполнении и Харли Квинн вышли потрясающими.
Фото: Kalinka Fox
Helly Valentine
Косплеерша из Красноярска мало что рассказывает о себе в соцсетях, но постоянно радует фанатов косплея новыми образами. Яркие, качественно выполненные образы принесли ей огромную популярность. Пошивом костюмов она занимается сама, бывает, что на один образ может уйти до 300 часов.
Сложно выделить её лучшие работы, так как их много. Это настоящее искусство, подкреплённое сексуальной фигурой и харизмой.
Фото: Helly Valentine
Илона Бугаева
Повелительница веснушек и королева перевоплощения. Илона популярна как в России, так и за пределами страны. Она может создать разноплановых персонажей из одной и той же игры или фильма.
Рецепт её успеха следующий: спортивная фигура, пышный бюст, милое личико, потрясающий мейкап, удачные ракурсы и красивое нижнее бельё, которое дополняется разными вставками и брюликами.
Фото: Илона Бугаева
Влада Tniwe Луцак
Косплеерша из Белгорода. Она способна перевоплотиться в любого известного персонажа и для этого имеет все данные — идеальные черты лица, длинные ноги, роскошную фигуру и яркие костюмы, которые шьёт для себя сама.
Иногда её косплей получается слишком откровенным, но это вовсе не минус. Девушка закончила факультет иностранных языков и обожает фильм «Пятый элемент». Несколько образов на героев из этого фильма она уже примерила.
Фото: Влада Tniwe Луцак
Джессика Нигри
«Королеве косплея» из США уже 33 года, но возраст только её красит. Девушка держит себя в прекрасной форме и, кажется, даже не думает забрасывать своё любимое дело, которым занимается с 2009 года — тогда её костюм на «Сексуального Пикачу» стал вирусным и принёс ей нереальную известность.
В прошедшем году она была столь же активна, как и девушки выше, поэтому попала в этот топ не случайно и не за былые заслуги.
Фото: Джессика Нигри
Лера Химера
Ещё одна косплеерша старой школы. Лера занимается этим делом много лет. С детства девушка увлекалась мифологией, роботами-трансформерами и видеоиграми. Именно огнедышащее чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом в виде змеи стало частью её никнейма.
Девушка сняла так много образов, что лучшие из них и не выберешь. Красотка не боится экспериментировать как с игровыми персонажами, так и с героями из фильмов.
Фото: Лера Химера
Astasia Dream
23-летняя эстонская косплеерша стала известна благодаря не только косплею, но и танцам в TikTok. Её контент привлёк более 700 000 подписчиков на видеоплатформе. Хотя в декабре 2020 года девушка зачем-то удалила свой аккаунт в TikTok и сконцентрировалась только на фотоконтенте.
Большинство работ девушки посвящено аниме, а её внешность идеально бы подошла для какого-нибудь аниме-сериала или манги.
Фото: Astasia Dream
Alin Ma
Из личной жизни длинноногой красавицы Alin Ma, родившейся и проживающей в США, неизвестно почти ничего. Хотя, стоп, вообще ничего. Девушка просто активно заваливает фанатов косплея работами, но не раскрывает личности.
Впрочем, нам хватает её работ без каких-либо дополнительных подробностей, ведь каждый образ девушки получается огненным. От ослепительной красоты её фигуры и костюмов с блёстками невозможно оторваться.
Фото: Alin Ma
София KATSSBY Летяго
Девушка впервые перевоплотилась в образ ещё на Фестивале японской культуры в 2009-м. Но тогда София слишком критично отнеслась к своей внешности и забросила косплей на пять лет. После знакомства с фотографом Марианной Инсомнией её снимки попали в интернет и были встречены с восторгом.
Большую часть 2022 года София баловала своих фанатов косплеем по вселенной «Ведьмака» и Nier — Трисс и 2B в её исполнении заслужили быть в топе.
Фото: София Летяго
Эрика Власова
Косплеерша из Санкт-Петербурга пока не раскручена так, как остальные барышни в этом списке. Тем не менее её было невозможно не заметить.
У девушки выходят потрясающие по красоте снимки с красивым светом, а сама Эрика — длинноногая красотка с отличной фигурой и пышной грудью.
Фото: Эрика Власова
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