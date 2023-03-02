15 часов в стратегии Age of Wonders 4. Перед нами смесь «Цивилизации» и «Героев»

2 мая выйдет Age of Wonders 4 — новая часть в серии пошаговых стратегий от Paradox и Triumph Studios. Мы провели в новинке больше 15 часов и готовы поделиться первыми впечатлениями от следующей игры нидерландской студии.

Видео доступно на YouTube-канале Paradox Interactive. Права на видео принадлежат Paradox Interactive.

Что такое Age of Wonders

Age of Wonders — серия 4Х-стратегий, выходящая с 1999 года. По своей сути «Эпоха Чудес» напоминает «Цивилизацию»: игрок берёт на себя роль главы одной из рас, развивает города, исследует магические технологии и завоёвывает новые территории. Немаловажную роль в серии играют дипломатия и торговля.

Основные отличия Age of Wonders от культовой франшизы Сида Мейера кроются в боевой системе. Вместо битвы двух иконок пользователь управляет героем и его небольшой армией, состоящей из самых разных юнитов. Бои в «Эпохе Чудес» напоминают культовых «Героев»: воины ходят по очереди и обладают своим набором достоинств и недостатков. По итогам сражения герой получает опыт, достигает новых уровней и изучает новые способности.

Боевая система — одно из главных достоинств серии Фото: Paradox Interactive

Несмотря на интересное сочетание знакомых механик, у Age of Wonders так и не получилось стать по-настоящему знаковой серией для жанра. Triumph не удавалось превратить смесь привычных идей во что-то уникальное, но смогли ли разработчики с пятой попытки (помимо номерных игр, ещё был космический спин-офф Age of Wonders: Planetfall)?

Чем может похвастаться Age of Wonders 4

После релиза научно-фантастической Planetfall авторы решили вернуться к фэнтезийным корням. Главным нововведением квадриквела стал полноценный редактор рас — с ним появилась щепотка юмора.

Как насчёт создания воинственных жаб, порабощающих миры? Или добродушных тёмных эльфов, стремящихся к созиданию? А как вам кроты-каннибалы со стремлением к единению с природой? Всё это и многое другое с лёгкостью можно воплотить в четвёртой части серии.

Кастомизация рас в Age of Wonders 4 действительно обширна Фото: Paradox Interactive

Другим важным нововведением стала механика Магических книг. Это волшебные тома, состоящие из множества заклинаний, которые можно применить как на глобальной карте, так и в бою. Именно они задают Предрасположенность — вектор развития государства в одну из шести ветвей: от природы и порядка до хаоса и тьмы.

В зависимости от выбранного пути можно получить разные бонусы для обустройства городов, дипломатических хитростей и других геймплейных элементов. Прокачивать ветви развития нужно с помощью Авторитета — ещё одной новой механики.

Второй том природной магической книги Фото: Paradox Interactive

Во всём остальном Age of Wonders 4 осталась верна серии и другим 4Х-стратегиям. Игровой процесс по большей части состоит из исследования карты, строительства зданий в городах, расширении собственной территории и сражениях с нейтральными монстрами. По ходу прохождения игрок встречает на своём пути вольные города (аналог городов-государств из «Цивилизации») и другие расы, с которыми можно дружить, враждовать или оставаться в нейтралитете.

Победить в игре можно четырьмя способами:

военная победа — уничтожить города других правителей;

территориальная победа — контролировать большую часть мира;

магическая победа — исследовать магические тома и изучить специальное заклинание;

победа по счёту — получить наибольшее количество очков по истечении лимита ходов.

Тысяча и один бой

Самым проработанным элементом новой «Эпохи чудес» остаётся боевая система. Выглядят и ощущаются они примерно так же, как и в последних частях «Героев»: поле разделяется на невидимые клетки, по которым и ходят юниты. Они передвигаются и сражаются по очереди и, помимо обычных атак, могут овладеть другими способностями.

Например, со временем лучники научатся пользоваться отравленными стрелами, а маги изучат более смертоносные заклинания. Не отстаёт и герой: набрав несколько уровней, персонаж сможет обзавестись более мощными оружием, снаряжением и способностями, после чего даже самые сильные враги перестанут быть угрозой для его отряда.

Сколько урона воин нанесёт с удара, всегда можно узнать заранее Фото: Paradox Interactive

Благодаря множеству анимаций, разнообразию противников и способностей сражаться в Age of Wonders 4 очень интересно. На юнитов влияет даже местность: лучники стреляют с холмов дальше и точнее, а мечники могут спрятаться в деревьях от вражеского огня и неожиданно напасть с фланга.

Я не раз сталкивался с превосходящими силами врагов и смог победить их только с помощью смекалки. В «Эпохе Чудес» удивительно гибкая боевая система для 4Х-стратегии, которая по ходу партии только расцветает. К сожалению, другие механики новинки этим похвастаться не могут.

Проблемы

Одна из главных фишек 4X-стратегий и Civilization, в частности, — невероятная аддиктивность. Сид Мейер в далёком 1991 году придумал формулу из мини-задач, которая заставляла засиживаться в игре до самого утра. «Ещё один ход – и точно спать» — самая большая уловка знаменитого геймдизайнера.

К сожалению, в Age of Wonders 4 подобной аддиктивности нет. В игре как будто совсем нет важных противовесов: настроение жителей учитывать не нужно, а золото течёт ручьём после постройки всего нескольких зданий. Для завоевания вольного города достаточно передать ему специальный шепчущий камень и воспользоваться авторитетом: после этого он становится вассалом, а чуть позже и частью империи.

Дипломатия в игре реализована на самом базовом уровне Фото: Paradox Interactive

По итогам нескольких больших партий у меня сложилось впечатление, что война с другими расами — единственный сложный способ победить. Боты с лёгкостью создают мощные армии и безрассудно бросают их в бой, не боясь потратить весь накопленный бюджет за несколько ходов. И делают они это куда охотнее, чем исследуют технологии и улучшают свои города.

С технической точки зрения к Age of Wonders 4 придраться сложно. Пожаловаться можно разве что на некоторые баги превью-версии и не самую лучшую оптимизацию. В некоторых сценах частота кадров могла внезапно упасть в несколько раз, однако затем быстро восстанавливалась до прежних значений. В финальной версии этих досадных шероховатостей наверняка станет меньше.

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Age of Wonders 4 рискует стать лучшей частью в серии. Авторы заново пересобрали формулу игры, разнообразили механики, улучшили боевую систему и обернули это в необычную фэнтезийную упаковку. Удачной идеей стали и явно подсмотренные у стратегий Paradox элементы: это и случайные события, и очень удобная система подсказок из Crusader Kings 3.

Безусловно, у стратегии хватает проблем: отсутствие глубоких механик, неровный темп, простенькая дипломатия и не самый лучший ИИ могут разочаровать хардкорных фанатов жанра. Однако у «Эпохи чудес 4» припасено немало достоинств, которые в конечном итоге берут верх над её недостатками.

Города со временем превращаются в настоящие мегаполисы Фото: Paradox Interactive

Какой получилась Age of Wonders 4, мы узнаем уже 2 мая, когда игра выйдет на ПК и консолях. К релизу выйдет и наш обзор, где мы более подробно поговорим о финальной версии проекта.