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Сериал «Фандорин. Азазель» радует необычным миром новой России и крутым сюжетом

«Фандорин. Азазель» удивляет царской Россией с роботами. Это сериал с классным сюжетом
Слава Петров
«Фандорин. Азазель» — крутой сериал
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Смотреть стоит хотя бы ради придуманного мира.

Фандорин — пожалуй, самый известный российский сыщик. Он зажигал в десятке книг, появлялся в эпических фильмах и собрал армию фанатов. Неудивительно, что на «Кинопоиске» вышла новая экранизация, которая удивит даже фанатов персонажа. Чем же интересен сериал?

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Где смотреть сериал «Фандорин. Азазель»?

Сериал снят для «Кинопоиска» и доступен только на «Кинопоиске».

В этой России есть царь и PS5

В книгах Фандорин раскрыл основные дела в конце XIX века. В новом сериале сеттинг изменили: теперь всё происходит в наше время. Люди зависают в интернете, привыкли к патрулирующим улицы роботам и рубятся в приставку. При этом коммунисты провалили революцию, поэтому страной до сих пор правит царь.

Это делает сеттинг любопытным. Император ходит по дворцу и передаёт власть по наследству, но при этом охотно рубится в «Лапту» на PlayStation 5. Люди чатятся, но заканчивают слова характерным твёрдым знаком. В центре Питера возводят роскошные многоэтажки, но простые люди живут чуть ли не в крестьянских халупах.

Даже царь делает селфи для соцсетей

Даже царь делает селфи для соцсетей

Фото: «Кинопоиск»

Конечно, мир раскрыли не в полной мере. К примеру, у полиции есть аппарат, который предсказывает убийства и раскрывает личности преступников. Вокруг девайса могли бы построить классный сюжет в духе «Особого мнения», но на деле он вообще неважен. За весь сезон устройство дважды предупреждает об убийствах, и лишь один случай важный. Потом про технологию забывают.

Впрочем, такие недоработки не сильно портят погружение. Всё-таки на особенностях мира завязан основной сюжет: важным персонам не по душе царь, а их оружие — сеть и информация.

А ещё сеттинг порождает прикольные шутки. На одной из вечеринок монархи обсуждают мавзолей Ленина, который построили в Аргентине. Теперь местные платят деньги, чтобы посмотреть на тело Владимира Ильича. Забавные, да?

Фандорин спешит на расследование

Фандорин спешит на расследование

Фото: «Кинопоиск»

Детективное расследование увлекает

Однажды в Питере одновременно происходят три безумных события. Юноша расхаживает по улице с пистолетом и пытается застрелиться. Другой молодой человек тоже приставляет пушку к голове — в этот раз с летальным исходом. Ну а третий бедолага садится на туристический пароход и трагически погибает.

Никто не связал бы эти случаи, но начинающий сыщик Фандорин что-то подозревает и начинает копать. В итоге расследование выведет его на влиятельных людей, сведёт со смертоносным убийцей и поставит под удар близких.

Герой не догадывается, во что ввязался

Герой не догадывается, во что ввязался

Фото: «Кинопоиск»

Поначалу история кажется простой, но с каждой серией всё сильнее интригует. Эпизоды завершаются удачными клиффхэнгерами. Размах преступной сети и коварный план впечатляют. Персонажей не жалеют — умереть может каждый. В итоге от просмотра не оторваться.

Конечно, к истории есть вопросы. В сезоне всего шесть серий, поэтому события слишком сумбурные. Заинтересовались харизматичным персонажем? А вот он уже выбывает из сюжета. Герои пару раз потусили? Сразу становятся лучшими друзьями или закатывают свадьбу.

Эксцентричный гусар подарит один из самых ярких эпизодов сезона

Эксцентричный гусар подарит один из самых ярких эпизодов сезона

Фото: «Кинопоиск»

«Фандорину» будто не хватает ещё пары серий, чтобы лучше раскрыть отношения персонажей и сделать расследование более последовательным. Впрочем, минусы прощаешь. Всё благодаря основной интриге, безжалостной истории и ярким персонажам.

Царь душевный, но слишком уж неуверенный

Царь душевный, но слишком уж неуверенный

Фото: «Кинопоиск»

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Почти все персонажи запоминаются

Российские актёры часто переигрывают и удивляют чрезмерной театральщиной. В «Фандорине» то же самое. Если герой стесняется, то сильно краснеет и чуть ли не трясётся. А если радуется, то на полную: расплывается в широченной улыбке и светится от счастья.

Поначалу это смущает, но со временем к подходу привыкаешь. Уже на втором эпизоде диалоги и эмоции кажутся органичными.

Лиза прекрасна

Лиза прекрасна

Фото: «Кинопоиск»

К тому же в «Фандорине» много интересных персонажей, которые помогают привыкнуть к стилю. К примеру, рыжеволосая Лиза максимально мила, убийца напрягает хладнокровием, а Ипполит Зуров — вылитый гусар: резкий и вспыльчивый.

Хотя главная звезда шоу — певица Амалия. Она очаровывает в первом же эпизоде, а её треки тут же добавляешь в плейлист.

Песни Амалии влюбляют

Песни Амалии влюбляют

Фото: «Кинопоиск»

* * *

«Фандорин. Азазель» — неидеальный сериал. Его легко громить за сумбурность и специфическую актёрскую игру. Однако ради необычного сеттинга и клёвой истории оценить сезон всё-таки стоит.

Понравилось

  • Необычный сеттинг с царской Россией и роботами
  • Приличная детективная история
  • Интересные персонажи

Не понравилось

  • История слишком сумбурная
  • Актёры порой переигрывают
  • Сеттинг раскрыли не в полной мере.
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Заглавное фото: Кинопоиск

Источник: «Чемпионат»

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