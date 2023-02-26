«Фандорин. Азазель» удивляет царской Россией с роботами. Это сериал с классным сюжетом

Фандорин — пожалуй, самый известный российский сыщик. Он зажигал в десятке книг, появлялся в эпических фильмах и собрал армию фанатов. Неудивительно, что на «Кинопоиске» вышла новая экранизация, которая удивит даже фанатов персонажа. Чем же интересен сериал?
Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».
Где смотреть сериал «Фандорин. Азазель»?
Сериал снят для «Кинопоиска» и доступен только на «Кинопоиске».
В этой России есть царь и PS5
В книгах Фандорин раскрыл основные дела в конце XIX века. В новом сериале сеттинг изменили: теперь всё происходит в наше время. Люди зависают в интернете, привыкли к патрулирующим улицы роботам и рубятся в приставку. При этом коммунисты провалили революцию, поэтому страной до сих пор правит царь.
Это делает сеттинг любопытным. Император ходит по дворцу и передаёт власть по наследству, но при этом охотно рубится в «Лапту» на PlayStation 5. Люди чатятся, но заканчивают слова характерным твёрдым знаком. В центре Питера возводят роскошные многоэтажки, но простые люди живут чуть ли не в крестьянских халупах.
Даже царь делает селфи для соцсетей
Фото: «Кинопоиск»
Конечно, мир раскрыли не в полной мере. К примеру, у полиции есть аппарат, который предсказывает убийства и раскрывает личности преступников. Вокруг девайса могли бы построить классный сюжет в духе «Особого мнения», но на деле он вообще неважен. За весь сезон устройство дважды предупреждает об убийствах, и лишь один случай важный. Потом про технологию забывают.
Впрочем, такие недоработки не сильно портят погружение. Всё-таки на особенностях мира завязан основной сюжет: важным персонам не по душе царь, а их оружие — сеть и информация.
А ещё сеттинг порождает прикольные шутки. На одной из вечеринок монархи обсуждают мавзолей Ленина, который построили в Аргентине. Теперь местные платят деньги, чтобы посмотреть на тело Владимира Ильича. Забавные, да?
Фандорин спешит на расследование
Фото: «Кинопоиск»
Детективное расследование увлекает
Однажды в Питере одновременно происходят три безумных события. Юноша расхаживает по улице с пистолетом и пытается застрелиться. Другой молодой человек тоже приставляет пушку к голове — в этот раз с летальным исходом. Ну а третий бедолага садится на туристический пароход и трагически погибает.
Никто не связал бы эти случаи, но начинающий сыщик Фандорин что-то подозревает и начинает копать. В итоге расследование выведет его на влиятельных людей, сведёт со смертоносным убийцей и поставит под удар близких.
Герой не догадывается, во что ввязался
Фото: «Кинопоиск»
Поначалу история кажется простой, но с каждой серией всё сильнее интригует. Эпизоды завершаются удачными клиффхэнгерами. Размах преступной сети и коварный план впечатляют. Персонажей не жалеют — умереть может каждый. В итоге от просмотра не оторваться.
Конечно, к истории есть вопросы. В сезоне всего шесть серий, поэтому события слишком сумбурные. Заинтересовались харизматичным персонажем? А вот он уже выбывает из сюжета. Герои пару раз потусили? Сразу становятся лучшими друзьями или закатывают свадьбу.
Эксцентричный гусар подарит один из самых ярких эпизодов сезона
Фото: «Кинопоиск»
«Фандорину» будто не хватает ещё пары серий, чтобы лучше раскрыть отношения персонажей и сделать расследование более последовательным. Впрочем, минусы прощаешь. Всё благодаря основной интриге, безжалостной истории и ярким персонажам.
Царь душевный, но слишком уж неуверенный
Фото: «Кинопоиск»
Почти все персонажи запоминаются
Российские актёры часто переигрывают и удивляют чрезмерной театральщиной. В «Фандорине» то же самое. Если герой стесняется, то сильно краснеет и чуть ли не трясётся. А если радуется, то на полную: расплывается в широченной улыбке и светится от счастья.
Поначалу это смущает, но со временем к подходу привыкаешь. Уже на втором эпизоде диалоги и эмоции кажутся органичными.
Лиза прекрасна
Фото: «Кинопоиск»
К тому же в «Фандорине» много интересных персонажей, которые помогают привыкнуть к стилю. К примеру, рыжеволосая Лиза максимально мила, убийца напрягает хладнокровием, а Ипполит Зуров — вылитый гусар: резкий и вспыльчивый.
Хотя главная звезда шоу — певица Амалия. Она очаровывает в первом же эпизоде, а её треки тут же добавляешь в плейлист.
Песни Амалии влюбляют
Фото: «Кинопоиск»
* * *
«Фандорин. Азазель» — неидеальный сериал. Его легко громить за сумбурность и специфическую актёрскую игру. Однако ради необычного сеттинга и клёвой истории оценить сезон всё-таки стоит.
Понравилось
- Необычный сеттинг с царской Россией и роботами
- Приличная детективная история
- Интересные персонажи
Не понравилось
- История слишком сумбурная
- Актёры порой переигрывают
- Сеттинг раскрыли не в полной мере.
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