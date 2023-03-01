Премьера третьего сезона «Мандалорца». Всё, что надо знать о долгожданном продолжении

1 марта состоялась премьера третьего сезона «Мандалорца» — самого популярного и успешного сериала по «Звёздным войнам», который сумел спасти фанатскую веру в любимую вселенную после чрезмерно спорной трилогии фильмов Disney.
Мы решили подготовиться к премьере эдаким центром запуска — страницей, где будут абсолютно все важные материалы про третий сезон шоу, будь то новости или наши статьи. Уже сейчас можно прочитать пересказ событий прошлых сезонов и ознакомиться с графиком выпуска третьего сезона, но совсем скоро появятся и новые статьи.
Страница будет пополняться свежими постами в течение выпуска всего третьего сезона, поэтому сохраняйте её в закладки, если хотите оставаться в курсе всего самого важного о сериале.
Первая серия уже вышла
Первая серия уже вышла — она длится всего 35 минут с учётом титров. Следующий эпизод идёт уже 47 минут.
Расписание выхода третьего сезона
Расписание выхода всех восьми серий третьего сезона.
Пересказ прошлых событий
Если забыли, о чём были прошлые похождения Мандо и Грогу, освежить воспоминания можно тут
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