Премьера третьего сезона «Мандалорца». Всё, что надо знать о долгожданном продолжении

1 марта состоялась премьера третьего сезона «Мандалорца» — самого популярного и успешного сериала по «Звёздным войнам», который сумел спасти фанатскую веру в любимую вселенную после чрезмерно спорной трилогии фильмов Disney.

Мы решили подготовиться к премьере эдаким центром запуска — страницей, где будут абсолютно все важные материалы про третий сезон шоу, будь то новости или наши статьи. Уже сейчас можно прочитать пересказ событий прошлых сезонов и ознакомиться с графиком выпуска третьего сезона, но совсем скоро появятся и новые статьи.

Страница будет пополняться свежими постами в течение выпуска всего третьего сезона, поэтому сохраняйте её в закладки, если хотите оставаться в курсе всего самого важного о сериале.