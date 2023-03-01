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Центр запуска 3-го сезона «Мандалорца» (2023): сюжет, расписание выхода, новости, статьи, премьера, Грогу

Премьера третьего сезона «Мандалорца». Всё, что надо знать о долгожданном продолжении
Михаил Шевкун
Центр запуска 3-го сезона «Мандалорца»
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Сериал уже вернулся!

1 марта состоялась премьера третьего сезона «Мандалорца» — самого популярного и успешного сериала по «Звёздным войнам», который сумел спасти фанатскую веру в любимую вселенную после чрезмерно спорной трилогии фильмов Disney.

Мы решили подготовиться к премьере эдаким центром запуска — страницей, где будут абсолютно все важные материалы про третий сезон шоу, будь то новости или наши статьи. Уже сейчас можно прочитать пересказ событий прошлых сезонов и ознакомиться с графиком выпуска третьего сезона, но совсем скоро появятся и новые статьи.

Страница будет пополняться свежими постами в течение выпуска всего третьего сезона, поэтому сохраняйте её в закладки, если хотите оставаться в курсе всего самого важного о сериале.

Первая серия уже вышла Расписание выхода третьего сезона Пересказ прошлых событий
Live Михаил Шевкун

Первая серия уже вышла

Первая серия уже вышла — она длится всего 35 минут с учётом титров. Следующий эпизод идёт уже 47 минут.

Новость по теме
Вышла первая серия третьего сезона «Мандалорца»
13:40 Михаил Шевкун

Расписание выхода третьего сезона

Расписание выхода всех восьми серий третьего сезона.

Расписание выхода серий третьего сезона «Мандалорца» по «Звёздным войнам» Расписание выхода серий третьего сезона «Мандалорца» по «Звёздным войнам»
13:39 Михаил Шевкун

Пересказ прошлых событий

Если забыли, о чём были прошлые похождения Мандо и Грогу, освежить воспоминания можно тут

Готовимся к третьему сезону «Мандалорца»: сюжет прошлых сезонов важного сериала Disney Готовимся к третьему сезону «Мандалорца»: сюжет прошлых сезонов важного сериала Disney
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