Вторая серия третьего сезона «Мандалорца» переворачивает сериал

8 марта вышла вторая серия третьего сезона «Мандалорца». Дин Джарин продолжил путь и сильно удивил зрителей. Что именно произошло в новом эпизоде?

Где смотреть третий сезон «Мандалорца»?

В мире сериал транслирует Disney+. Официальных показов в России нет.

Впечатления от второй серии третьего сезона «Мандалорца»

«Мандалорец» приучил зрителей к филлерам. В начале сезона герой принимал задание в духе «найти джедаев» и ради информации брался за уйму побочных поручений. Джарин захватывал имперский корабль, освобождал преступника из тюрьмы, свергал тиранов и даже перевозил икринки. Наградой почти всегда была очередная наводка, где Джарина поджидал ещё один сайд-квест.

Первый эпизод намекал, что в третьем сезоне ничего не изменится. Основная задача — попасть на планету Мандалор и искупить грехи. Но сначала нужно починить дроида, собрать союзников, «подружиться» с Тёмным мечом. Казалось бы, эти активности растянутся надолго. Однако герой добирается до Мандалора уже во второй серии и, похоже, получает миссию небывалой значимости.

Грогу и Мандо Фото: Disney

Конечно, спасение Грогу и поиски джедаев были важными задачами, но третий сезон, судя по всему, посвятят возрождению мандалорцев. Даже Бо-Катан, принцесса Мандалора, не верила, что великих воинов удастся объединить. Они разбросаны по галактике, заняты мелкими делами и лишены смысла жизни. Вот только Дин Джарин случайно открыл девушке глаза и запустил новую эпическую историю.

Если авторы действительно возьмутся за грандиозный сюжет, сериал ждут серьёзные изменения. Всё-таки раньше ставку делали на камерность, а теперь на кону судьба всех мандалорцев.

Впрочем, свойственная шоу насыщенность точно никуда не денется. Это доказывает второй эпизод, где за 40 минут произошло много ярких событий. Посещение разных планет, уйма схваток, противостояние с необычным врагом, эмоциональные диалоги. Поэтому, какой бы путь ни выбрали авторы сериала, будет весело.

В этом сезоне у Бо-Катан ключевая роль Фото: Disney

События второй серии третьего сезона «Мандалорца»

В начале показывают Татуин, где работает ремонтница Пелли Мотто. Клиент просит её починить свуп, но дама торгуется и выбивает хорошие условия. Когда заказчик уходит, выясняется правда: компаньоны Пелли вытащили из транспорта деталь, а теперь перекрасят её и поставят на место. Лёгкие деньги!

Работу прерывают Джарин и Грогу, которые приземляются в ангаре и ищут деталь для дроида IG-11, но достать её не по силам даже Пелли и её пособникам. Зато ремонтница предлагает другого робота. Джарину нужна железяка, которая просканирует Мандалор и вычислит, не отравлен ли воздух. Новый робот подходит — правда, он разваливается и жутко боится приключений.

Этот робот — новый друг героев Фото: Disney

Герои летят на Мандалор. По дороге Джарин показывает Грогу свою родную планету и место, где обосновалась Бо-Катан. Приземлившись, они отправляют дроида на сканирование, но пару мгновений спустя он исчезает.

Джарин идёт на поиски робота, ведь в шлеме ему ничего не угрожает. Вот только в ближайшей пещере на героя нападают смертоносные существа. Мандо чудом отбивается и находит дроида. Выясняется, что планета не отравлена, воздух чистый.

Вместе с Грогу герой идёт к Живым водам, которые очистят его грехи. Увы, он попадает в ловушку: из-под земли выпрыгивает большой робот и сковывает Джарина. Грогу пытается вытащить друга с помощью Силы, но привлекает внимание опасного врага. Мандо велит лететь к Бо-Катан — малыш с трудом добирается до корабля и сбегает.

Грогу снова спасает Джарина Фото: Disney

Бо-Катан видит Грогу на своей планете и без вопросов отправляется на помощь. На Мандалоре её глаза светятся от восторга. Правда, руины огорчают — когда-то место было величественным, и девушка застала те времена.

Затем она сражается с существами, которые раньше жили вдали от основных городов Мандалора, и добирается до Джарина. Героя пленило странное существо, спрятавшееся в теле робота. Оно бы убило Бо-Катан, но королева хватает Тёмный меч и ловко разносит монстра.

Бо-Катан лучше обращается с Тёмным мечом Фото: Disney

После драки девушка предлагает улетать, но Джарин не готов. Он должен добраться до Живых вод. Бо-Катан считает это глупостью, ведь воды были частью бессмысленного ритуала. Вот только Джарин уверен, что именно традиции сделали мандалорцев великими — без них они никто. Нехотя девушка соглашается проводить героя до нужного места.

Бо-Катан рассказывает, что в детстве тоже входила в Живые воды и приносила клятву. Также она читает запись о мифозаврах. Это огромные величественные существа, верхом на которых когда-то сражались мандалорцы. Девушка считает это очередной сказкой.

Затем Джарин заходит в воду, произносит клятву и неожиданно исчезает. Бо-Катан прыгает за другом, достаёт его со дна и замечает по пути того самого мифозавра. Тогда она понимает, что легенды мандалорцев правдивы, а шансы объединить воителей ещё есть.

Такой встречи Бо-Катан не ожидала Фото: Disney

Третья серия «Мандалорца» выйдет 15 марта. Возьмутся ли Джарин и Бо-Катан за объединение мандалорцев? Скоро узнаем. Третий сезон явно готовит ещё не один сюрприз.