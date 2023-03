Финал The Last of Us раскрыл главную тайну Элли и заставил зрителей пустить слезу

Девятая серия завершила первый сезон The Last of Us. Геймеры давно готовились к финалу и запасались платочками, но авторы всё равно нашли, чем их удивить. Что именно случилось?

Где смотреть первый сезон The Last of Us

В мире первый сезон крутили на HBO. В России официальные показы до сих пор не стартовали. Верим, что однажды сериал появится в «Амедиатеке».

Что случилось в девятой и последней серии The Last of Us

В начале показывают беременную девушку, которая несётся по лесу. За ней явно гонится заражённый. Дама забегает в хлипкий дом и явно рассчитывает кого-то там встретить — но внутри пусто. Ещё и роды вот-вот начнутся.

Тогда девушка запирается в комнате и занимает удобное положение, но процессу мешает монстр. Он ломает дверь, кусает за ногу и умирает после пары ударов ножом. Расправившись с тварью, дама видит, что родила девочку. Это Элли — и именно так она получила иммунитет, из-за укуса во время родов. В игре это было тайной.

Вечером в дом приходят Марлин и её люди. Они должны были добраться до места раньше, но задержались. Родившая дама велит взять ребёнка с собой, вырастить и передать нож, которым она убила монстра. Всё же Марлин — близкая подруга и должна выполнить просьбу. Лидер «Цикад» неохотно соглашается, забирает дитя и убивает заражённую маму Элли.

Маму сыграла Эшли Джонсон. В играх она исполняла роль Элли Фото: HBO

В настоящем Джоэл и Элли идут к больнице «Цикад». Герой нашёл в брошенных тачках еду и клёвую настолку, а также пообещал напарнице научить играть на гитаре. Вот только Элли погружена в себя.

Чтобы добраться до места, персонажи впервые вспоминают о важной механике из игры: Джоэл подсаживает девочку и просит скинуть лестницу. Элли делает, что нужно, а затем восторженно убегает, призывая друга идти за ней.

Вскоре герои находят жирафа. Девочка кормит животное и восторгается. Она давно не была так счастлива.

После встречи с Дэвидом героиня не в себе Фото: HBO

Когда животные уходят, Джоэл напоминает: необязательно идти к «Цикадам», можно просто вернуться к Томми. Но Элли слишком многое пережила, поэтому должна дойти до конца. А потом — хоть на Луну.

Герои заходят в военный лагерь, где армия в начале пандемии лечила раненых. Джоэл тоже был в таком месте, когда чуть не покончил с собой. Он вспоминает о Саре и признаётся, что был готов к смерти. Девочка отвечает, что поняла смысл: время лечит. Вот только напарник говорит о другом — его исцелило не время, а «кто-то» (намекая на Элли).

Персонажи продолжают путь, но кто-то подкрадывается со спины и бросает светошумовую гранату. Элли тут же куда-то уводят, а Джоэла оглушают прикладом.

Встреча с «Цикадами» не задастся Фото: HBO

Герой приходит в себя в больнице, а рядом с ним Марлин. Оказывается, люди «Цикад» просто не узнали персонажей. Джоэл хочет увидеть Элли, но это невозможно: её готовят к операции. Марлин объясняет, что благодаря девочке создадут лекарство — сама она не выживет, но человечество восстановится.

Джоэлу нет дела до цивилизации, ему нужна Элли. Марлин понимает эти чувства, ведь была с Элли с самого рождения, но другого варианта нет. Затем она велит солдатам отвести Джоэла подальше и отпустить.

Поначалу герой послушно идёт, но затем резко разворачивается, выхватывает ствол и расстреливает «Цикад». Затем он проходит по больнице и разносит всех, кто встречается на пути. В итоге он добирается до хирургической комнаты, убивает доктора и забирает находящуюся под наркозом Элли.

На выходе героев останавливает Марлин. По её мнению, шанс на спасение ещё есть, а сама Элли не простит Джоэла за уничтожение человечества. Вот только герой всё равно убивает босса «Цикад» и уезжает.

Сейчас будет мясо Фото: HBO

Элли приходит в себя в машине. Джоэл врёт, что в больнице были десятки иммунных людей, но человечество им не спасти. А затем на «Цикад» напали рейдеры и перебили многих — в том числе Марлин. Сам он с трудом смог выбраться вместе с Элли.

Вскоре герои оставляют машину и пешком идут в поселение Томми. По дороге Джоэл много говорит про свою дочь и уверяет, что Элли с ней подружилась бы. В самом конце девочка останавливает напарника и требует поклясться, что все его рассказы про больницу правдивы. Джоэл клянётся, а Элли слегка недоверчиво, но всё же одобрительно кивает.

Максимально драматичный эпизод Фото: HBO

Впечатления от девятой серии

Финал сезона вышел мощным. Пожалуй, речь об одном из лучших эпизодов сериала. Здесь и трогательный момент с жирафом, и признание Джоэла в слабости, и кровавая баня в больнице — наконец-то в сериале напрямую отразили «геймплей» первоисточника, а не просто вырезали его из повествования.

Всё же авторы умело развивали отношения персонажей — путь от неприязни к любви вышел убедительным, а концовка реалистичной. Джоэл наконец нашёл смысл жизни и не был готов променять его на спасение человечества.

После сериала ругать Рамзи должно быть стыдно Фото: HBO

При этом девятая серия не только копирует финал оригинала, но и классно расширяет его. Начало с мамой Элли, которую сыграла Эшли Джонсон (Элли из игры), объясняет иммунитет героини и даёт хорошую драму. Роды во время схватки с монстром — максимально неприятное и запоминающееся зрелище.

Поэтому к концовке вопросов нет, она вышла годной. А вот весь сезон всё же был неровным: филлеры порой сбивали с толку, экшена часто не хватало, а некоторые изменения огорчали.

Взять хотя бы эпизод в поселении Томми, где Джоэл чуть не отказался от Элли. В игре девочка сбежала — тогда герой погнался за ней, пережил пару смертоносных стычек и понял, насколько сильно привык к спутнице. Даже небольшое расставание чуть не разбило ему сердце. А в сериале погоню заменили унылыми раздумьями у костра. Они не дают нужный эмоциональный катарсис.

Впрочем, всё это мелочи. Из «Одних из нас» вышел неидеальный, но всё же годный сериал, который часто удивлял выдающейся актёрской игрой. Спасибо Педро Паскалю и Белле Рамзи за старания. Ждём их возвращения в следующем сезоне.

Разглядывают поселение Томми Фото: HBO

HBO уже подтвердила, что второй сезон в разработке. В нём авторы экранизируют вторую часть The Last of Us — причём в одном сезоне не получится рассказать всю историю, да и напрямую экранизировать сиквел не станут.