Шестая серия «Короля и Шута» возвращает сериалу величие

Шестой эпизод «Короля и Шута» уже вышел. Раньше фанаты грустили из-за излишнего внимания к зависимостям Горшка, но на прошлой неделе авторы закрыли эту тему. А новая серия доказала: речь о прекрасном шоу, где поднимают разные аспекты из жизни группы, а не концентрируются на чём-то одном.

Где смотреть сериал «Король и Шут»

«Короля и Шута» показывает на «Кинопоиске».

Впечатления от шестой серии «Короля и Шута»

В шестой серии случилось невероятное: Горшок ни разу не укололся и не напугал ломками! Дичь он всё же творил, но главные глупости на счету Князя. Фанаты ругали сериал за идеализацию музыканта, который постоянно спасал Горшка и вёл себя исключительно благородно — однако теперь и он принимает сомнительные решения.

Князя сделали главным героем эпизода. Мы увидели его ошибки, влюблённость и споры с группой. Такой подход отлично раскрывает разногласия Горшка и Князя — всё же это одна из важнейших проблем группы. При этом она в разы интереснее, чем борьба с зависимостью.

У Князя тоже полно проблем Фото: Кинопоиск

Даже фэнтези-история в этот раз интригует. В ней есть драма, моральная дилемма и, главное, харизматичная принцесса, до которой наконец добрались герои. Вера Вольт прекрасно исполнила роль панка в реальности и дочери короля в волшебном мире.

Эпизод можно критиковать разве что за Шута, в этот раз его слишком мало. Впрочем, это объясняется смещением акцентов — всё же Горшка задвинули на задний план. В остальном шестая серия смотрится на одном дыхании.

Шут великолепен Фото: Кинопоиск

Что случилось в шестой серии «Короля и Шута»

Всё начинается на концерте в Новокузнецке. Музыканты разрывают зал «Куклой колдуна», а зал скандирует имя Горшка. Князя это огорчает, ведь Миша даже не любит песню. Затем группа идёт в скромный ресторан и обсуждает, что пора зависать в местах поприличнее и снова выступать на стадионах.

У продюсера есть ответ: альбом «Бунт на корабле» продаётся не так хорошо, поэтому аппетиты стоит поумерить. По мнению Князя, альбом вышел слишком тяжёлым, а группе пора вернуться к лирике. Вот только Горшок против — он хочет сделать музыку ещё жёстче.

«И ты попала…» Фото: Кинопоиск

А ещё в ресторане Князь знакомится с Агатой и приглашает её за стол. Девушка не фанатеет от «КиШа» и не считает музыкантов панками. Всё же они едят изысканные салаты и пьют элитный алкоголь, а она предпочитает чистый сорокаградусный напиток.

Спустя время группа едет на поезде на новый концерт и встречает в тамбуре Агату с подругой. Князь вспоминает девушку и приглашает в купе. Та соглашается по банальной причине — дверь к её месту заклинило.

Агата считает себя истинным панком Фото: Кинопоиск

На пьянке Агата просит Князя поведать армейскую байку. Музыкант рассказывает, как стоял на посту, а в его часть кто-то решил прорваться. Князь чуть не расстрелял безумца и лишь в последний момент распознал Горшка. В итоге друзья напились и даже старшину споили. Горшок называет байку отличной, но выдуманной.

«Я ведь никогда тебя не навещал». — «Да я знаю, Мих» — расстроенно отвечает Князь и уходит.

Князь и Агата Фото: Кинопоиск

Князь спокойно курит в тамбуре, но к нему приходит Агата. Оказывается, ей нравится музыкант. Она даже задаёт многозначительный вопрос. «У тебя было такое, что смотришь на кого-то и сразу понимаешь: это тот самый человек, и все остальные будто меркнут». — «Было. Когда я Горшка увидел» — говорит Князь. Агата тут же обзывает парня дураком и убегает.

В тамбур заходит другой фанат, который называет себя экстрасенсом, хвалит Князя и поёт. Он спрашивает о правилах группы и узнаёт, что нельзя петь попсу. Князь даже называет попсу окном, а свой кулак — панк-роком. А затем следуют удар, порезы и море крови.

Коллеги вызывают на ближайшую станцию скорую и везут Князя в больницу. Во время операции герой видит сюрреалистические видения, где Горшок пьёт его кровь и обещает сожрать.

Это было жутко Фото: Кинопоиск

После выписки Князь идёт к Горшку, который нанял девушек лёгкого поведения, привёл их в компьютерный клуб и заставил играть в «Контру». Он отвлекается от катки и говорит другу, что тот не имеет права так рисковать. А ещё петь лирику никто не хочет. Горшка подначивает Шут, он требует наговорить много грубостей. В итоге герои ссорятся.

Перед выездом на новый концерт Князь замечает в толпе Агату и ведёт её в автобус группы. Горшок говорит, что брать фанаток нельзя, но Князь называет девушку женой. «А что, так можно было?» — возмущается Балу.

Горшок и правда любил «Контру» Фото: Кинопоиск

Потом показывают Ольгу, жену Горшка. Она возвращается домой и видит повсюду кровь. К счастью, муж цел, хоть и изранен. Девушка просит Князя поговорить с другом, и тот приезжает. Оказывается, Горшок буянил из-за того, что узнал: коллега хочет покинуть группу и сделать сольный проект. После перебранки музыканты всё же находят компромисс.

Князь и Горшок встречаются с группой и сообщают, что теперь все решения принимают они. Мнение гитариста, басиста, барабанщика и прочих звёзд не учитывается. Балу не готов молча исполнять распоряжения фронтменов, поэтому забирает инструмент и уходит.

Балу недоволен, что его задвигают Фото: Кинопоиск

В фэнтези-мире жуткий безумец накинул на шею Горшка петлю. Оказывается, это Горбун, который давно мечтает об овдовевшей красавице. Ради спасения гостя девушка соглашается исполнить прихоть страшилы. Тогда Горбун подвешивает Горшка и набрасывается на вдову.

В последний момент музыкант ловко швыряет в Горбуна кипящий чайник. После завязывается драка, где герои вырывают злодею язык и отрубают горб. А затем занимаются любовью.

Вдова спасает Горшка Фото: Кинопоиск

В это время раненый Князь бродит по туману и встречает жуткую девушку, которая его преследует. Это Смерть, которая называет себя Покоем. Она хочет, чтобы путник закрыл глаза навсегда.

Вот только герой не сдаётся, ведь он должен найти Горшка. А ещё Князь разглядел в воде видение, где целуется с принцессой. В итоге он находит силы, добирается до нужного дома и воссоединяется с другом.

Пугающее создание Фото: Кинопоиск

Хозяйка предлагает Горшку остаться, но тот всё же уходит на драку с колдуном. На привале Князь идёт за водой и встречает там принцессу. Она утверждает, что сбежала от колдуна, и соблазняет героя. Увы, пара не поженится, ведь девушка уже обещана королю-калеке. А вот фаворитом Князь быть может.

Затем принцесса целует Князя и передумывает. «Нет, не подходишь. Дурак потому что» — на этих словах дама неожиданно нокаутирует героя.

Князь и Принцесса Фото: Кинопоиск

После мощного начала шоу просело, но теперь снова вернулось на высокий уровень. Надеемся, в финальных сериях ничего не изменится!