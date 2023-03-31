Фильм «Тетрис» — прекрасный триллер, который собрали из выдумок про злых коммунистов

Безумно популярных игр полно. Геймеры постоянно обновляют рекордный онлайн в CS:GO, не отлипают от «Доты» и даже спустя почти десять лет после релиза почему-то покупают GTA 5. Вот только всем этим играм далеко до «Тетриса», придуманного обычным советским программистом.

Трудно найти человека, который не ругался, когда очередная фигурка вставала на неправильное место. Игра вышла в 1984 году и в итоге стала самой продаваемой за всю историю, пройдя проверку временем. Неудивительно, что про неё сняли дорогой фильм. Но каким он получился?

Видео доступно на YouTube-канале smoked jigan. Права на видео принадлежат Apple.

Где смотреть фильм?

«Тетрис» доступен на Apple TV+. С русскими субтитрами и русским дубляжом.

Игра, вокруг которой развязали битву

У «Тетриса» интересная история создания. Обычный сотрудник из Вычислительного центра Алексей Пажитнов часто писал программы, чтобы проверить новое оборудование. Однажды он вдохновился игрой «Пентамино», где нужно уместить все фигурки на небольшой доске, и создал «Тетрис».

Пажитнов сразу почувствовал, что вышло нечто крутое — отзывы коллег это только подтверждали. «Тетрис» записывали на дискеты, передавали из рук в руки и искренне хвалили — поэтому скоро в игру рубилась чуть ли не вся страна. Один персонаж фильма скажет, что головоломка рушит СССР, ведь отвлекает даже высшее руководство — не считайте это преувеличением.

Конечно, в стране и до этого были игры. Взять хотя бы «Палестру-02» с футболом, теннисом и прочими спортивными забавами или «Видеоспорт» с тиром. Но именно «Тетрис» заложил фундамент. После него наши программисты выпустили культовые «Перестройку», Color Lines и «Поле чудес».

Алексей Пажитнов и Хэнк Роджерс Фото: Apple

Увы, авторы фильма не уделили внимания созданию и распространению игры по Советскому Союзу. Всё это происходит за кадром. В центре сюжета — борьба за права, которые мечтают получить западные капиталисты. Все они видят колоссальный потенциал в проекте и уже подсчитывают возможную прибыль — поэтому обманывают и подставляют друг друга.

Подобное было и в реальности, где Роберт Штайн торговал правами на «Тетрис» до того, как получил официальное согласие от руководства СССР. Вскоре обман вскрылся, а скандал ошарашил даже гигантов вроде SEGA и Atari. Драматичная история заслуживает экранизацию, но в фильме страсти накалили ещё сильнее.

Хэнк ведёт переговоры с Nintendo Фото: Apple

Главным героем стал Хэнк Роджерс, который случайно увидел игру, моментально в неё влюбился и взялся за продвижение. Ради этого он закладывает дом, пропускает семейные праздники и почти не спит. Однако судьба то и дело ставит ему палки в колёса. Штайн мухлюет с правами, крупные компании обходят его благодаря связям с Горбачёвым, а злые «кагэбэшники» хотят отправить героя за решётку.

В итоге поначалу фильм кажется очередной историей успеха, где герой играючи преодолевает сложности и добивается своего. Но уже к середине «Тетрис» становится триллером, где на кону жизнь коммерсанта.

Сценарий вышел напряжённым. Вы точно посочувствуете харизматичному Хэнку и грустному Пажитнову, которого сделали второстепенным персонажем. Хотя для пущей драмы авторы придумали совсем уж безумные ситуации.

Представляете, чтобы боссы Nintendo бежали от сотрудников КГБ, провоцировали аварии на дорогах и вели себя как герои «Форсажа»? А в фильме есть такая сцена! Впрочем, это художественное произведение, и быть полностью правдивым оно не обязано.

Герои многое переживут Фото: Apple

Злые «кагэбэшники» против капиталистов

Для фильма придумали внятного антагониста. Это сотрудник КГБ, образ которого будто списывали из анекдотов про СССР. Он злой, бесчеловечный, разговаривает пацанскими цитатами и втайне мечтает о богатой жизни за рубежом. Коварный агент следит за героями, избивает их и даже ворует джинсы.

Проблема не в том, что в Советском Союзе не было таких людей. Негодяй кажется вполне реалистичным. Дело в унылом образе: персонаж однозначен, полон штампов, скучен, а в финале ещё и невыносимо глуп. Поэтому каждый раз, когда злодей появляется в кадре и решает вопросы силой, хочется зевнуть. Сценаристы явно не заморачивались над образом, и фильм из-за этого страдает.

СССР всегда следит за тобой Фото: Apple

Поклонникам СССР вообще не стоит смотреть «Тетрис». Чего только стоит диалог Роджерса и Пажитнова:

«Я сделаю тебя миллионером». — «Но я не получу денег с продажи игры». — «Что? Это же незаконно». — «Это коммунизм».

В фильме много подобного. Граждане плачут, когда продавец отдаёт последнюю булку и обрекает бедолаг в очереди на голод. Горбачёв охотно признаёт, что страна обнищала и нуждается в западных деньгах. На улицах никто не улыбается, а солнце над Москвой никогда не светит.

В Москве даже весёлый Хэнк перестанет улыбаться Фото: Apple

Тэрон Эджертон великолепен

Из «Тетриса» вышел отличный триллер, пусть и со слабым злодеем. При этом напряжённый сценарий и политические игры — не последние причины оценить фильм. Всё-таки в главной роли Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба»), который зажигает в каждом кадре. Актёр харизматичен, отлично отыгрывает перемены настроения, убедительно впадает в депрессию и круто вдохновляет.

Персонаж Тэрона очаровывает с первых кадров. Неудивительно, что симпатией к нему проникается даже суровый советский народ.

Разглядывает технологичный девайс Фото: Apple

А вот к остальным актёрам есть вопросы. К примеру, Пажитнов получился скучным, конкуренты из Microsoft — поверхностными, а Роберту Штайну толком не дали раскрыться на полную.

При этом дело не в касте: все знают, что Никита Ефремов умеет играть — он доказал это в «Хорошем человеке» и «Нулевом пациенте». Просто по сюжету Пажитнов всегда ходит с хмурым лицом, боится за свою семью и не делает ничего интересного. Проявить себя ему дали лишь в финале.

Редкий момент, когда Пажитнов выдаёт эмоцию Фото: Apple

К «Тетрису» можно придраться за нереалистичность, странного злодея и скучных второстепенных персонажей, но заниматься этим не хочется. Всё же фильм делает главное: держит в напряжении, впечатляет актёрской игрой Эджертона и рассказывает интересную историю. Поэтому новинку Apple TV+ стоит посмотреть.

Понравилось

Напряжённый сюжет

Шикарный Тэрон Эджертон

Классный саундтрек

Не понравилось