Над «Декстером» нещадно издеваются: Showtime решил вконец осквернить великолепный сериал

Showtime анонсировал разработку нескольких проектов по сериалу «Декстер». Глава кабельного канала Дэвид Невинс туманно сказал следующее:

Какое будущее у «Декстера»? Есть много вещей, над которыми я работаю, и я не хочу упоминать о них, пока они не будут готовы. Есть много чего. Я активно работаю над этим.

Невинс не стал вдаваться в детали, но Daily Mail удалось выяснить кое-что у своих «высокопоставленных источников в Showtime».

Многочисленные спин-оффы и приквелы «Декстера» станут частью перезагрузки Showtime после слияния с Paramount+. Канал собирается делать различные ответвления шоу по примеру «Йеллоустоуна», который превратился в масштабную франшизу Paramount Global.

Что такое «Декстер»

«Декстер» — это один из самых популярных сериалов в истории и наиболее успешный проект Showtime. Канал также известен такими качественные шоу, как «Бесстыжие», «Блудливая Калифорния», «Родина», «Бульварные ужасы», «Тюдоры», «Миллиарды», «Рэй Донован».

Ещё «Декстер» занимает высокие позиции в различных рейтингах крутых сериалов с ужасными концовками. В плане разочарования зрителей финалом с «Декстером» могут потягаться разве что «Игра престолов» и «Как я встретил вашу маму».

Главный герой сериала Декстер Морган (Майкл Си Холл) – судмедэксперт полиции Майами и серийный убийца по прозвищу «Мясник из Бэй-Харбор», который расправляется только с преступниками, беря себе на память в качестве трофеев мазки крови и сбрасывая части тел жертв в океан в мусорных пакетах. На протяжении восьми сезонов герой избегает наказания, параллельно эволюционируя как личность. В конечном счёте у Моргана пропадает потребность убивать других людей. Противоречивый персонаж, который, несмотря на маниакальные склонности, вызывает симпатию у зрителя.

Следующие шесть абзацев — спойлеры к финалу «Декстера».

Декстер (Майкл Си Холл) и его сестра Деб (Дженнифер Карпентер) Фото: Showtime

Всё шло к счастливой концовке. Декстер собирался уехать с возлюбленной Ханной Маккей и сыном Гаррисоном в Аргентину, но сценаристы решили отличиться в плохом смысле этого слова. В 12-й серии восьмого сезона на экране происходит запредельное количество фарса, будто эпизод снимали случайные люди с улицы.

Сестра главного героя Дебра Морган (Дженнифер Карпентер) резко перешла в вегетативное состояние после огнестрельного ранения, хотя до этого особых проблем не испытывала и врачи давали оптимистичные прогнозы. Декстер в совершенно нехарактерном для себя стиле совершает шальной поступок — вывозит сестру из палаты и кладёт её на яхту, пришвартованную прямо возле больницы.

Всё это он сделал, будучи незамеченным множеством медиков и полицейских, которые ходили впритык к нему. Декстер утопил Деб в море, а затем уехал навстречу урагану, но в итоге выжил и всплыл в какой-то глуши, работая лесорубом.

Заключительный эпизод «Ты помнишь чудовищ?» получил оценку 4,7 на IMDB. Фанатов сериала откровенно разочаровали. Не только из-за абсурда и нереалистичности происходящего в последней серии. Развязка также не несла никакой морали или смысла.

Зрителю не дали ответ на вопрос, что должно случиться с неоднозначными персонажами вроде Декстера. Главный герой не понёс наказания за многочисленные преступления, но в то же время в сериале не было хэппи-энда. Получилось нечто невнятное и бредовое. Тем не менее из-за одной только провальной концовки «Декстер» не перестал считаться качественным сериалом и не потерял свою многочисленную фан-базу.

Исполнитель главной роли Майкл Си Холл комментировал финал так: «Я понимаю, почему фанаты остались недовольны тем, как закончился сериал, ведь, по сути, он не закончился. Зритель остался в довольно неразрешённой ситуации. Я считал, что есть какой-то смысл в том, чтобы персонаж оказался в добровольном изгнании. Но после всей шумихи, которая поднялась, когда шоу закончилось, я понял, почему этот финал нельзя назвать удовлетворительным и почему он привёл фанатов в ярость. Они потратили много времени и очень хотели, чтобы на некоторые вопросы были даны ответы, но этого так и не произошло. Но, по крайней мере, он хотя бы подготовил почву для нового шоу, которым мы занимаемся последние несколько месяцев».

Майкл Си Холл и все причастные к «Декстеру» признали провал концовки сериала Фото: Showtime

Президент Showtime Records Гэри Левин признал, что актерский состав и вообще все, кто имеет отношение к «Декстеру», в частных беседах согласны с тем, что концовка получилась ужасной. Левин обещал исправиться в продолжении «Декстер: Новая кровь», но получилось с точностью до наоборот. Об этом немного позже, а пока разберёмся с тем, что ждёт зрителей в различных ответвлениях.

Showtime готовит не меньше трёх сериалов по «Декстеру»

По данным СМИ, утверждены съёмки приквела о становлении Декстера Моргана, когда он закончил колледж и приступил к работе в убойном отделе полиции Майами. На экране должны показать хорошо знакомых зрителю героев-копов в молодости — Анхеля Батисту, Марию Лагуэрту, Томаса Мэттьюза, Винсента Масуку, а также членов семьи главного героя сестру Деб и отца Гарри. У проекта уже есть рабочее название «Декстер: Начало».

Также в работе спин-оффы о маньяках, которых Дестер встречает в оригинальном сериале: обдумывают проект про Артура Митчелла по прозвищу «Троица» и сериал о «Ледяном убийце» Брайане Мозере, родном брате Декстера.

Вдобавок Showtime вроде как всё же планирует снять второй сезон «Декстер: Новая кровь», хотя ещё в начале февраля сообщалось о его закрытии. Здесь главным героем станет Гаррисон Морган, сын Декстера. Действия будут происходить в Нью-Йорке, куда Гаррисон отправился после убийства отца в концовке «Новой крови».

Возникает логичный вопрос: где во всём этом водовороте проектов найти место главному герою в исполнении Майкла Си Холла? Появление Холла возможно во втором сезоне «Новой крови» в качестве «тёмного попутчика» Гаррисона, не исключается камео в других ответвлениях оригинала.

Холл готов вернуться к роли Декстера Моргана, о чём сообщил на днях во время фанатского мероприятия Steel City Con, где вместе с ним выступили ведущие актрисы «Декстера» Дженнифер Карпентер и Джули Бенц, которые сыграли Дебру и Риту — сестру и жену главного героя соответственно.

«Я не думаю, что на данный момент для меня было бы хорошей идеей сыграть молодого Декстера.Считаю, что этот корабль отплыл ещё до того, как мы начали съёмки шоу, но я открыт для возможности принять участие в проекте. На данный момент всё это в некотором роде теоретически, но мне любопытно посмотреть, к чему они придут. Я научился никогда не говорить «никогда». Чувствую, что любое дальнейшее исследование мира Декстера, вероятно, произойдёт на телеэкране, хотя могут снять и фильмы».

Майкл Си Холл, Джули Бенц и Дженнифер Карпентер на Steel City Con Фото: Соцсети Джули Бенц

Все ответвления «Декстера» обречены на провал

Планы у Showtime масштабные. Вот только понимают ли создатели, что их затея не совсем удачная? Неужели они просто хотят привлечь внимание за счёт громкого имени «Декстера» и не заботятся о качестве продукта? Кажется, утвердительный ответ можно дать на оба вопроса.

Шоураннеры осознают, что выпускают откровенно второсортные проекты, но их это мало волнует. Привязка к «Декстеру» даст солидную раскрутку, которой не будет у рядового сериала про маньяков.

Почему все спин-оффы и приквелы «Декстера» обречены на провал? Прежде всего из-за того, что сюжетные линии в них прекрасно известны зрителю по оригинальному сериалу, а знакомые герои имеют «сюжетную броню». С ними не может ничего случиться. Особенно это касается ветки о молодом Декстере Моргане.

«Декстер: Начало»

В шоу более чем достаточно рассказывается о ранних годах Декстера. На экране его сыграли три актёра. Майкл Си Холл после тщательной работы гримёров воплотил образ Декстера в возрасте 20+ лет. Девон Грей был Декстером-тинейджером, а Доминик Джейнс — ребёнком.

Девон Грей, Майкл Си Холл и Доминик Джейнс в 2006 году Фото: Stephen Shugerman/Getty Images

Сериал выходил с 2006 по 2013 год. С тех пор все актёры заметно повзрослели. Майклу Си Холлу сейчас 52 года, так что даже чудеса визажистов не позволят ему предстать в образе юного парня. Девону Грею – 36 лет, Доминику Джейнсу – 29. Теоретически их можно привлечь, но нужно ли? История молодого Декстера рассказана в сериале более чем подробно. Показано даже детство, когда у персонажа стала проявляться непреодолимая тяга к насилию.

Детально отображено, как отец Гарри (Джеймс Римар) дал Декстеру специальный кодекс, согласно которому убивать можно только преступников. В восьмом сезоне даже рассказано, что этот свод правил для выживания серийного убийцы создала доктор Эвелин Вогель (Шарлотт Рэмплинг), с которой главный герой знакомится лично. Показаны и самые знаковые убийства молодого Моргана, включая самое первое.

Что может удивить зрителя? Декстер даже не был близок к тому, чтобы попасться благодаря помощи и обучению отца-полицейского. Сериал о молодом Моргане не просто вторичен по отношению к оригиналу. В нём нет чего-то вообще нового, не показанного на экране ранее.

«Троица»

Примерно то же самое можно сказать и о сериале про Троицу, антагониста четвёртого сезона в блестящем исполнении актёра Джона Литгоу. Артур Митчелл – один из самых неуловимых маньяков в истории США. Он безнаказанно совершал целые циклы убийств по всей стране на протяжении более 30 лет, но полиция и ФБР даже не подозревали о его существовании. В реальность Троицы верил только агент ФБР Фрэнк Лэнди, однако и ему не было суждено дожить до поимки маньяка.

На Троицу смог выйти только Декстер, а уже потом благодаря его действиям – полиция. В конечном счёте этот маньяк сыграл фатальную роль в жизни главного героя. Морган не стал убивать Артура Митчелла быстро, как в случае с остальными своими жертвами. Он хотел поближе узнать психопата, который был женат и воспитывал двоих детей, работал школьным учителем и вообще не привлекал к себе внимание правоохранительных органов.

Декстер познакомился с Митчеллом и его семьёй, используя подставную личность Кайла Батлера. Но в конечном счёте ситуация вышла из под контроля. Троица узнал настоящее имя главного героя и убил его жену Риту на глазах маленького сына Гаррисона, прежде чем Декстер с ним расквитался.

Троица в исполнении Джона Литгоу Фото: Showtime

В четвёртом сезоне представлено немало информации о прошлом Троицы, в том числе о его молодости. Он убивал с 1979 года и оставлял на месте преступления следы своего ДНК, но так, чтобы полиция не обращала на это внимания. К тому же в базе данных ДНК Артура не было – за всю жизнь он ни разу не попадался на правонарушениях даже за парковку.

Троица до оригинального шоу — не такой уж яркий преступник. Он детально планировал каждое убийство и попался только с появлением на своём пути Декстера, обладавшего особым чутьём на маньяков. Что хотят рассказать создатели в спин-оффе? Возможно, о том, как Артур Митчелл женился или о появлении у него внебрачной дочери Кристин. Опять же всё это описывалось в сериале и не представляет интереса для отдельного произведения.

«Ледяной убийца»

По поводу ранних лет Ледяного убийцы Брайана Мозера (Кристиан Камарго) известно меньше. Старший брат Декстера значительную часть жизни провёл в психиатрической больнице, где ему поставили диагноз «антисоциальное расстройство личности».

Туда он попал после того, как вместе с Декстером стал свидетелем жестокого убийства матери Лоры Мозер. Брайан умело скрывал свои психические отклонения, поэтому в 21 год вышел из клиники. Мозер изучал медицину в престижном французском университете Сорбонна и стал протезистом, взяв вымышленное имя Руди Купер (этого человека он убил в 1998 году).

Брайан Мозер влился в общество. До встречи с Декстером никто не подозревал, что он и есть Ледяной убийца — беспощадный маньяк, который обескровливал своих жертв и затем резал их тела по частям. У Брайана не было светлой стороны, поэтому Декстер в конечном счёте принял сложное решение убить старшего брата, чтобы тот не навредил его сестре Деб и другим близким.

Ледяной убийца Брайан Мозер (Кристиан Камарго) Фото: Showtime

Спин-офф о ранних годах Ледяного убийцы выглядит более перспективно, чем аналогичный проект о Троице. Но ничего особенного в нём тоже нет. Зритель имеет полное представление о том, кто такой Брайан Мозер, и знает, чем закончит маньяк.

Продолжение «Новой крови»

Съёмки второго сезона «Новой крови» о Гаррисоне (Джек Олкотт) вообще за гранью. Это откровенный плевок в лицо поклонников. Сценаристы «Новой крови» умудрились сделать концовку хуже, чем в оригинале. Декстера убили как какого-то малозначимого персонажа даже без особой причины. Просто потому что его сына Гаррисона резко переклинило, когда они собирались ехать в Лос-Анджелес из вымышленного северного городка Айрон Лейк.

«Новая кровь» в целом получилась неплохой, хоть и заметно уступала по качеству любому из восьми сезонов «Декстера». Шоураннеры прописали неплохого антагониста в лице Курта Колдуэлла (Клэнси Брайан). Атмосферы Майами не хватало, но сам факт наличия в кадре Майкла Си Холла позволял держать определённый уровень.

При этом сценарных косяков хватало. Например, искусственно притянутое появление в сюжете Гаррисона, который приехал из Аргентины и сразу нашёл Декстера, хотя этого годами не могли сделать правоохранители.

Вообще, странно, что настоящую личность Декстера так долго не могли вычислить. Его не узнали популярная подкастерша Молли Пак, детально изучавшая дела Троицы и Мясника из Бэй-Харбор. Не сразу сделала это и начальник полиции Анджела Бишоп, осведомлённая о расследовании в отношении вышеупомянутых маньяков. Троица убил жену Декстера, после чего о судмедксперте из Майами услышала вся страна. Как минимум полицейские должны были его узнавать.

В конечном счёте Анджела раскрыла тот факт, что Декстер — настоящий Мясник из Бэй-Харбор, а сержант Джеймс Доакс во втором сезоне был подставлен им. Правда, это логически никак не увязали, просто ей так показалось на основе надуманных теорий без наличия реальных доказательств.

В общем, «Новую кровь» можно было смотреть, закрыв глаза на ряд ляпов. Но последняя серия оставила отвратительное послевкусие. Количество алогичности в действиях персонажей зашкаливало, а вершиной всему стало убийство Декстера.

Декстер (Майкл Си Холл) и Гаррисон (Джек Олкотт) в «Новой крови» Фото: Showtime

«Декстер: Новая кровь» за счёт ностальгии по оригиналу стал самым просматриваемым сериалом в истории канала Showtime, но фанаты не могли смириться с очередной ужасной концовкой. Последний эпизод под названием «Грехи отцов», вышедший 9 января 2022 года, имеет оценку 4,6 на IMDB – ниже, чем финальная серия восьмого сезона «Декстера». Поклонников шоу во второй раз жёстко разочаровали.

Соцсети сериала и различные интернет-форумы переполнены критическими сообщениями. По сей день поклонники «Декстера» негодуют.

Выход различных ответвлений не вызывает энтузиазма, а скорее гневит фанатов. Даже новость о готовности Холла вернуться в сериал в каком-то качестве встречена в штыки. Особенно это касается продолжения с Гаррисоном, который в «Новой крови» стал, пожалуй, самым раздражающим персонажем за всю историю «Декстера».

Доминирующий посыл фанатов следующий: «Хватит издеваться над «Декстером» и осквернять память об оригинальном шоу».

Важных персонажей бездарно «слили»

Любой сериал на основе «Декстера» воспримут как низкопробный продукт, если в нём не будет главного героя в исполнении Майкла Си Холла и вменяемой сюжетной линии с ним. Это очевидный факт.

Оживить «Декстера» невозможно. На аккаунтах сериала в соцсетях разве что предлагают сделать так, чтобы всё случившееся в последней серии восьмого сезона и в «Новой крови» оказалось кошмарным сном Декстера. Конечно, сценаристы на это не пойдут. Они не примут на себя ответственность за то, что крупно накосячили, «слив» не только Декстера Моргана, но и самых интересных второстепенных персонажей, за развитием линий которых в теории было бы более-менее интересно понаблюдать.

В первую очередь речь о Ханне Маккей (Ивонн Страховски) — единственном человеке, который принимал светлую и тёмную стороны Декстера одновременно. В концовке восьмого сезона она уезжает с Гаррисоном в Аргентину.

Каким же было удивление, когда Гаррисон заявился в дом Декстера в «Новой крови» и сообщил, что Ханна умерла от рака поджелудочной железы. Одного из ключевых персонажей вывели из сюжета «заочно», даже не показав на экране.

Ханна Маккей в исполнении Ивонн Страховски Фото: Showtime

Ханна – умелая отравительница, которая при необходимости устранит тех, кто ей мешает. Таких личностей на пути привлекательной девушки хватало. Среди прочего она убила своего мужа-мультимиллионера в восьмом сезоне прямо на яхте с кучей обслуги, покушалась на жизнь сестры Декстера.

Аргентина – не самая благополучная страна в мире, к тому же чужая для Ханны. Было бы интересно посмотреть, как она там обустроится и кто попытается ей помешать. Непонятно, зачем персонажа Страховски безвозвратно убрали. Ивонн сейчас исполняет одну из главных ролей в «Рассказе служанки», но она всегда тепло отзывалась о «Декстере» и выражала готовность вернуться к роли Ханны Маккей. Теперь эта возможность закрыта исключительно по вине сценаристов.

Гипотетический сериал о Ханне позволял не возвращаться в далёкое прошлое, что явно привлекательнее спин-оффов о Троице и Ледяном убийце.

Ещё один вариант подобного типа – снять продолжение о работе убойного отдела полиции Майами. Восьмой сезон «Декстера» резко оборвал незакрытые сюжетные линии лейтенанта Анхеля Батисты (Дэвид Зайас), детектива Джоуи Куинна (Десмонд Харрингтон), судмедэксперта Винсента Масуки (Си Эс Ли).

Все эти герои за много лет полюбились зрителям, пусть и не столь сильно, как Декстер. Коллеги не раскусили Моргана, но при этом всё ещё мастера своего дела. Каждый из второстепенных персонажей-копов по-своему харизматичен.

Батиста – добрый и честный полицейский. Куинн – разгульный и несерьёзный человек, но в то время отличный детектив. Масука – судмедэксперт, мастерство которого признавал сам Декстер. Ещё он любитель пошлых шуток, которые привносили юмор в сериал наряду со сквернословием Деб, которую вывели из сюжета ещё в восьмом сезоне оригинала.

Джоуи Куинн (Десмонд Харрингтон) и Анхель Батиста (Дэвид Зайас) в сериале «Декстер» Фото: Showtime

Поимка хорошо знакомыми копами очередного маньяка в Майами без Декстера – за этим было бы интересно посмотреть. После «Новой крови» продолжение об убойном отделе кажется уже не таким уместным. В сюжет зачем-то ввели Батисту, который так и не встретился и не поговорил с Декстером. То есть очередной «слив» важного персонажа. Полицию Майами планируют показать в продолжении приключений Гаррисона, а значит, актуальность отдельного проекта о Батисте, Куинне и Масуке становится ещё меньше.

Несколько дней назад на Steel City Con Майклу Си Холлу фанаты задавали много неудобных вопросов о концовках «Декстера» и «Новой крови». Актёр в очередной раз признал, что разделяет недовольство зрителей, в том числе по поводу «слитой» линии с Батистой.

Сценаристы не собирались сводить на экране наших персонажей, но я разделяю ваше недовольство Я думаю, что сцена с Декстером и Батистой была бы феноменальной. Но сценаристы даже не говорили об этом.

Шоураннеры настолько напортачили, что чуть ли не единственным реальным способом спасения сериала видится идея представить случившееся в концовке «Декстера» и всей «Новой крови» как сон. Холл допускает и создание нового альтернативного проекта, где события развернутся в адекватной плоскости. Майкл на Steel City Con согласился и с подобным предложением одного из поклонников.

Действительно, было бы здорово создать что-то… Презентацию или что-то такое отдельное, где реализованы другие возможности развития событий для Декстера. Своего рода параллельная вселенная.

Конечно, Showtime эту идею не реализует, иначе распишется в собственном провале и признает бессмысленность выхода «Новой крови».

«Декстер» держал высокую планку в течение 98% экранного времени. Главный залог успеха — игра Майкла Си Холла и яркие антагонисты-маньяки, попадающиеся ему под руку. Наиболее высокий средний рейтинг серий у четвёртого сезона, когда Декстер столкнулся с Троицей и потерял жену Риту. Но на этом сериал не сник, а даже разогнался по сравнению с началом. Особенно насыщенным и динамичным получился седьмой сезон, когда Декстер привыкал к тому, что Деб узнала его тайну, параллельно отбиваясь от украинского гангстера Айзека Сирко и коллеги Марии Лагуэрты, определившей в нём настоящего Мясника из Бэй-Харбор.

И на всё это накладывалась романтической линия с Ханной – первой настоящей любовью Декстера, с которой он мог не притворяться и быть самим собой. Ранее девушки Декстера мирились только с одной его личностью – Лайла с тёмной, а Рита и Люмен со светлой.

У сериала был огромный потенциал на продолжение и после восьмого сезона. Например, Деб действительно могла погибнуть от рук маньяка Оливера Саксона, просто следовало всё грамотно обставить и плавно подвести к этому моменту. Декстер снова потерял бы важного человека в своей жизни по одной и той же причине – потому что не расправился с убийцами Риты и Деб, имея такую возможность. В таком случае он наверняка отменил бы переезд в Аргентину и остался с сыном в Майами, справляясь с утратой, продолжая работать в полиции и встречая новых маньяков на своём пути.

К сожалению, неудачную концовку «Декстера» и «Новой крови» из памяти фанатов не сотрёшь. Но создатели решили вконец осквернить великолепный оригинальный сериал, выпуская примитивные спин-оффы и приквелы. Если так хочется сделать что-то по мотивам «Декстера», то, вероятно, следует задуматься о той самой «параллельной вселенной», о которой говорят фанаты. А ещё лучше вообще ничего не выпускать. «Декстер» – отличный проект, но он исчерпал себя, и нужно уметь вовремя остановиться.