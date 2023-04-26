Гаю Ричи предъявили серьёзные обвинения: легендарный режиссёр должен многое объяснить

«Джентльмены» — единственная стоящая работа британца за последние годы. И она может быть плагиатом.

Британского режиссёра Гая Ричи обвинили в краже сценария для фильма «Джентльмены». Актёр и сценарист Микки Де Хара считает себя пострадавшей стороной, его иск в Высоком суде Лондона был зарегистрирован в марте 2023 года.

Ричи предъявили серьёзные обвинения в плагиате. Легендарный режиссёр пока отмалчивается и не даёт никаких комментариев, но в ближайшее время ему придётся многое объяснить по ситуации с Де Харой в зале суда.

В чём претензии Микки Де Хары

По словам истца, в 2008 году Ричи попросил его написать продолжение гангстерской комедии «Рок-н-рольщик» с Джерардом Батлером в главной роли — сюжет был основан на личном опыте Де Хары, сидевшего в тюрьме за производство и распространение запрещённых веществ. Сиквел значился в планах режиссёра, но так и не появился на экране.

В 2018 году Де Хара предоставил Ричи сценарий про героя, очень напоминавшего образ персонажа Мэттью Макконахи в «Джентльменах». Гай ознакомился с работой Микки, но не особо проникся сценарием. Режиссёр сказал, что время гангстерских фильмов прошло. Тем не менее через два года Ричи отказался от собственных слов и выпустил нашумевшую криминальную комедию «Джентльмены». Де Хара посмотрел этот фильм и увидел в нём узнаваемые сюжетные пересечения из своего сценария.

Главный герой «Джентльменов» в исполнении Мэттью Макконахи очень похож на Микки Де Хару Фото: STX Entertainment

Мэттью Макконахи играет гангстера по имени Микки, пытающегося продать свой незаконный бизнес по распространению запрещённых веществ. Очевиднейшее сходство с личностью Де Хары.

В иске утверждается, что «Джентльмены» копируют не только главного героя, но и других персонажей, их характеристики и уникальные сюжетные аспекты сценария Де Хары для несостоявшегося сиквела «Рок-н-рольщика».

В частности, Де Хара убеждён, что одна сцена из его сценария была воспроизведена с невероятной точностью. Речь о моменте, когда персонаж по имени Тренер, блестяще сыгранный Колином Фарреллом, и его «Малыши» вступают в потасовку с несколькими подростками и Тренер брызгает в них уксусом.

Тренер (Колин Фаррелл) – один из самых ярких персонажей «Джентльменов» Фото: STX Entertainment

Де Хара написал Ричи по поводу сходства между двумя проектами, на что получил следующий ответ: «Микки, я и мои люди пытались связаться с тобой уже несколько лет. Ответа не последовало. Я рад, что мы это обсудили».

Де Хара обвиняет Ричи во лжи и утверждает, что режиссёр и его люди не предпринимали никаких попыток выйти с ним на контакт. В апреле 2020 года Микки сам снова обратился к Гаю и попросил упомянуть его в качестве сценариста до цифрового релиза «Джентльменов», но получил отказ. Вместо этого Ричи предложил указать Де Хару сценаристом своего другого будущего фильма, над которым Микки не работал.

В иске Де Хара требует «признания его оригинальной работы, которая была использована в «Джентльменах» без его согласия и без выплаты оговоренного вознаграждения». Сценарист требует компенсацию в размере $ 250 тыс. плюс процент со сборов фильма, который заработал $ 115 млн в мировом прокате при скромном бюджете в $ 22 млн.

Обвинения справедливы?

Суду предстоит разобраться в деталях дела, но уже сейчас можно сказать, что обвинения Де Хары в адрес Ричи вряд ли надуманные. Гай чуть ли не признал свою неправоту, предложив Де Харе добавить его в титры какого-то из своих новых фильмов. Таким образом, режиссёр собирался компенсировать сценаристу игнорирование в «Джентльменах».

Де Харе подобные «подачки» Ричи не нужны, поэтому он решил идти в суд с вполне конкретными требованиями. Вероятно, Гай не готов платить Микки $ 250 тыс. компенсации и процент от сборов фильма, иначе стороны договорились бы во внесудебном порядке.

Гай Ричи Фото: Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney

Что может сказать Ричи в свою защиту? Режиссёр выбрал достаточно простую линию поведения. Согласно судебным документам, оказавшимся в распоряжении Variety, Гай продолжает настаивать на том, что пытался связаться с Де Харой, но к моменту выхода «Джентльменов» упоминать его в титрах было уже слишком поздно.

Время покажет, к чему приведёт разбирательство. Скорее всего, Ричи придётся заплатить Де Харе. Режиссёр борется за то, чтобы компенсация была меньше, чем просит сценарист.

Гай мог избежать проблем, если бы изначально поступил корректно и не вёл себя надменно в отношении Де Хары. Однако теперь Микки отказывается идти на уступки. Он постарается получить от 54-летнего режиссёра максимально возможную компенсацию.

В профиле Де Хары на IMDB значится только работа продюсером «Рок-н-рольщика», но в своё время он также помогал Гаю в качестве консультанта при создании «Большого куша» и «Карт, денег, двух стволов» — гениальных криминальных комедий, ставших достойнейшим британским ответом на «Бешеных псов» и «Криминальное чтиво» американца Квентина Тарантино.

Микки Де Хара Фото: Соцсети Микки Де Хары

У Ричи успешными получаются только криминальные фильмы

Микки Де Хара – противоречивая личность с тюремным прошлым. Вполне возможно, Гай Ричи никогда не относился к нему и ему подобным помощникам с должным уважением. Возможно, и напрасно.

«Джентльмены» — единственная стоящая работа режиссёра за последние годы. Особенно «зашла» картина на постсоветском пространстве — рейтинг 8,5, 34-е место в топ-250 «Кинопоиска» и 12% мировых сборов из России.

Редкий светлый момент на фоне посредственности, в которую скатился Ричи с начала 2010-х. Нормой для режиссёра стал выпуск проходных боевиков с Джейсоном Стэйтемом вроде «Операции «Фортуна»: Искусство побеждать» и «Гнева человеческого» или слабых в плане сценария лент «Аладдин» и «Меч короля Артура».

«Агенты А.Н.К.Л.» — атмосферная шпионская комедия с Генри Кавиллом, Арми Хаммером, Алисией Викандер и Элизабет Дебики, но из-за плохого промоушена фильм провалился в прокате. При бюджете в $ 75 млн он собрал скромные $ 107 млн, не сумев отбить даже бюджет на производство.

«Агенты А.Н.К.Л.» — провалившийся в прокате фильм Гая Ричи Фото: WB

«Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней» с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу, напротив, стали коммерчески успешными, собрав в сумме более $ 1 млрд. Но Ричи не смог ковать железо, пока горячо. Третий «Шерлок Холмс» так и не вышел. Ричи вообще покинул проект, который после 12 лет простоя пытается реанимировать Декстер Флетчер (не факт, что получится: съëмки до сих пор не начались).

Сейчас в мировом прокате стартовал «Переводчик» Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли. Это случилось всего через несколько месяцев после премьеры «Операции «Фортуна»: Искусство побеждать». Первоначальные отзывы о «Переводчике» очень положительные, но вряд ли речь идёт о чём-то эпохальном.

У зрителя практически нет передышки от фильмов Ричи. На днях Гай завершил работу над шпионским боевиком «Министерство неджентльменской войны» с Генри Кавиллом и Эйсой Гонсалес. Ричи снимает очень много, но количество явно идёт в ущерб качеству.

Если брать карьеру Гая в целом, то лучше всего ему удаются криминальные картины. «Джентльмены» и вовсе стали своего рода спасением для британца, спустя много лет вновь заставив говорить о своём режиссёрском таланте. К сожалению, Ричи не ценит вклад некоторых людей, которые помогли ему создать шедевры. Но как минимум Микки Де Хара должен получить какую-то компенсацию. Вопрос лишь, какого она будет размера.