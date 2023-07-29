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Все фильмы Марвел: «Железный человек», «Тор», «Мстители», «Стражи Галактики», «Человек-паук», «Доктор Стрэндж» и другие

Все фильмы и сериалы Marvel: с 2008 по 2023 год
Михаил Шевкун
Все фильмы Марвел
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Вспоминаем хронологию киновселенной.

Киновселенная Marvel стартовала больше 15 лет назад: в мае 2008 года с выпуском первого «Железного человека». В этом материале мы собрали список всех фильмов и сериалов в порядке их выхода с разделением на фазы. Грядущие проекты упоминать не станем, поскольку их премьера с учётом забастовки актёров под вопросом.

Первая фаза киновселенной Marvel (2008–2012)

  • «Железный человек» — 1 мая 2008 года
  • «Невероятный Халк» — 12 июня 2008 года
  • «Железный человек 2» — 29 апреля 2010 года
  • «Тор» — 28 апреля 2011 года
  • «Первый мститель» — 28 июля 2011 года
  • «Мстители» — 3 мая 2012 года.
Железный человек и Капитан Америка во «Мстителях»

Железный человек и Капитан Америка во «Мстителях»

Фото: Marvel Studios

Вторая фаза киновселенной Marvel

  • «Железный человек 3» — 2 мая 2013 года
  • «Тор 2: Царство тьмы» — 7 ноября 2013 года
  • «Первый мститель: Другая война» — 3 апреля 2014 года
  • «Стражи Галактики» — 31 июля 2014 года
  • «Мстители: Эра Альтрона» — 23 апреля 2015 года
  • «Человек-муравей» — 16 июля 2015 года
«Стражи Галактики»

«Стражи Галактики»

Фото: Marvel Studios

Третья фаза киновселенной Marvel

  • «Первый мститель: Противостояние» — 5 мая 2016 года
  • «Доктор Стрэндж» — 31 октября 2016 года
  • «Стражи Галактики 2» — 4 мая 2017 года
  • «Человек-паук: Возвращение домой» — 6 июля 2017 года
  • «Тор: Рагнарёк» — 2 ноября 2017 года
  • «Чёрная пантера» — 26 февраля 2018 года
  • «Мстители: Война бесконечности» — 3 мая 2018 года
  • «Человек-муравей и Оса» — 5 июля 2018 года
  • «Капитан Марвел» — 29 апреля 2019 года
  • «Человек-паук: Вдали от дома» — 4 июля 2019 года.
«Мстители: Война бесконечности»

«Мстители: Война бесконечности»

Фото: Marvel Studios

Четвёртая фаза киновселенной Marvel

Фильмы:

  • «Чёрная вдова» — 8 июля 2021 года;
  • «Шан-Чи и легенда десяти колец» — 2 сентября 2021 года;
  • «Вечные» — 8 ноября 2021 года;
  • «Человек-паук: Нет пути домой» — 15 декабря 2021 года;
  • «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — 6 мая 2022 года;
  • «Тор: Любовь и гром» — 8 июля 2022 года;
  • «Чёрная Пантера: Ваканда навеки» — 11 ноября 2022 года.
«Человек-паук: Нет пути домой»

«Человек-паук: Нет пути домой»

Фото: Sony/Marvel Studios

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Сериалы:

  • «Ванда/Вижн» — 15 января 2021 года;
  • «Сокол и Зимний солдат» — 19 марта 2021 года;
  • «Локи» — 9 июня 2021 года;
  • «Что, если..?» — 11 августа 2021 года;
  • «Соколиный глаз» — 24 ноября 2021 года;
  • «Лунный рыцарь» — 30 марта 2022 года;
  • «Мисс Марвел» — 8 июня 2022 года;
  • «Женщина-Халк: Адвокат» — 18 августа.
«Ванда/Вижн»

«Ванда/Вижн»

Фото: Marvel Studios

Пятая фаза киновселенной Marvel

Фильмы:

  • «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — 17 февраля 2023 года;
  • «Стражи Галактики 3» — 5 мая 2023 года.

Сериалы:

  • «Секретное вторжение» — 21 июня.
«Стражи Галактики 3»

«Стражи Галактики 3»

Фото: Marvel Studios

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