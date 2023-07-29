Все фильмы и сериалы Marvel: с 2008 по 2023 год

Киновселенная Marvel стартовала больше 15 лет назад: в мае 2008 года с выпуском первого «Железного человека». В этом материале мы собрали список всех фильмов и сериалов в порядке их выхода с разделением на фазы. Грядущие проекты упоминать не станем, поскольку их премьера с учётом забастовки актёров под вопросом.

Первая фаза киновселенной Marvel (2008–2012)

«Железный человек» — 1 мая 2008 года

«Невероятный Халк» — 12 июня 2008 года

«Железный человек 2» — 29 апреля 2010 года

«Тор» — 28 апреля 2011 года

«Первый мститель» — 28 июля 2011 года

«Мстители» — 3 мая 2012 года.

Железный человек и Капитан Америка во «Мстителях» Фото: Marvel Studios

Вторая фаза киновселенной Marvel

«Железный человек 3» — 2 мая 2013 года

«Тор 2: Царство тьмы» — 7 ноября 2013 года

«Первый мститель: Другая война» — 3 апреля 2014 года

«Стражи Галактики» — 31 июля 2014 года

«Мстители: Эра Альтрона» — 23 апреля 2015 года

«Человек-муравей» — 16 июля 2015 года

«Стражи Галактики» Фото: Marvel Studios

Третья фаза киновселенной Marvel

«Первый мститель: Противостояние» — 5 мая 2016 года

«Доктор Стрэндж» — 31 октября 2016 года

«Стражи Галактики 2» — 4 мая 2017 года

«Человек-паук: Возвращение домой» — 6 июля 2017 года

«Тор: Рагнарёк» — 2 ноября 2017 года

«Чёрная пантера» — 26 февраля 2018 года

«Мстители: Война бесконечности» — 3 мая 2018 года

«Человек-муравей и Оса» — 5 июля 2018 года

«Капитан Марвел» — 29 апреля 2019 года

«Человек-паук: Вдали от дома» — 4 июля 2019 года.

«Мстители: Война бесконечности» Фото: Marvel Studios

Четвёртая фаза киновселенной Marvel

Фильмы:

«Чёрная вдова» — 8 июля 2021 года;

«Шан-Чи и легенда десяти колец» — 2 сентября 2021 года;

«Вечные» — 8 ноября 2021 года;

«Человек-паук: Нет пути домой» — 15 декабря 2021 года;

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — 6 мая 2022 года;

«Тор: Любовь и гром» — 8 июля 2022 года;

«Чёрная Пантера: Ваканда навеки» — 11 ноября 2022 года.

«Человек-паук: Нет пути домой» Фото: Sony/Marvel Studios

Сериалы:

«Ванда/Вижн» — 15 января 2021 года;

«Сокол и Зимний солдат» — 19 марта 2021 года;

«Локи» — 9 июня 2021 года;

«Что, если..?» — 11 августа 2021 года;

«Соколиный глаз» — 24 ноября 2021 года;

«Лунный рыцарь» — 30 марта 2022 года;

«Мисс Марвел» — 8 июня 2022 года;

«Женщина-Халк: Адвокат» — 18 августа.

«Ванда/Вижн» Фото: Marvel Studios

Пятая фаза киновселенной Marvel

Фильмы:

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» — 17 февраля 2023 года;

«Стражи Галактики 3» — 5 мая 2023 года.

Сериалы:

«Секретное вторжение» — 21 июня.