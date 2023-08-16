Europa Universalis 4 празднует десять лет: почему она одна из лучших стратегий в истории

13 августа 2023 года Europa Universalis 4 исполнилось десять лет. Это знаковое событие для шведского издателя Paradox — на протяжении этого срока компания поддерживает игру новыми дополнениями, постоянно расширяя игру новыми механиками и другим контентом.

Можно сказать, что именно «Европа 4» определила стратегию развития Paradox на многие годы вперёд — об этом говорят в том числе отличные продажи: игра первой вошла в список «бесконечно обновляемых игр», в котором присутствуют такие хиты, как Cities Skylines, Hearts of Iron 4, Stellaris и Crusader Kings 3.

График самых прибыльных игр Paradox: чем выше, тем успешнее проект Фото: Paradox

Переоценить важность трудно — по итогам десяти лет Europa Universalis 4 превратилась если не в лучшую, то одну из лучших и самых глубочайших стратегий в истории.

Видео доступно на YouTube-канале Paradox Grand Strategy. Права на видео принадлежат Paradox.

О чём Europa Universalis 4

«Европа 4» — стратегия в реальном времени, действие которой разворачивается в период с 1444 по 1821 год. Игроку доступна абсолютно вся карта Земли того времени: играть можно за любую страну, какую только можно увидеть на карте (или даже создать свою).

За десять лет поддержки Paradox добились серьёзных различий между государствами, поэтому игровой процесс за них сильно различается. Например, механики за племенные орды принуждают атаковать соседей и разграблять их территории, а Небесный мандат за Мин (будущий Китай) — делать из соседей данников вместо аннексии.

Число играбельных стран просто поражает Фото: Paradox

В отличие от многих других стратегий, Europa 4 посвящена всему и сразу. За предоставленные 377 лет игрок волен делать буквально всё, что ему заблагорассудится.

Хотите колонизировать? Выбирайте Испанию, Португалию или Англию и отправляйтесь в Новый свет. Хотите поработить весь мир? Начинайте партию за Османскую империю, Московию, Австрию или Францию и захватывайте всех вокруг. Хотите мирно развивать своё государство, делая упор на дипломатию и торговлю? Стартуйте за любую европейскую страну и живите в гармонии с окружающим миром.

C точки зрения игрового процесса Europa Universalis 4 похожа на другие стратегии Paradox. Всё действие разворачивается исключительно на большой карте мира — оттуда игрок управляет экономикой, внутренней и внешней политикой, колонизацией и другими элементами своего государства. Здесь нет эпичных сражений в духе Total War, но она цепляет совершенно другим.

Даже базовые элементы игры выполнены так, чтобы игрок дважды подумал, как ему поступить в той или иной ситуации. Например, при захвате обильного куска территории противника все близлежащие государства могут назвать игрока тираном и ополчиться против него. А захваченные земли сперва необходимо национализировать, иначе местное население будет постоянно восставать против нового правителя.

«Европа 4» принадлежит к тем самым играм, которые можно познавать бесконечно. Она напичкана таким количеством механик, тонкостей, ивентов и нюансов, что даже самые большие фанаты, наигравшие тысячи часов, не знают всех особенностей проекта.

Её поддерживают уже десять лет?

С момента релиза Europa 4 разработчики выпустили 20 крупных дополнений для игры. Каждое из них расширяет и углубляет различные аспекты проекта, а с недавних пор авторы сосредоточились не столько на новых механиках, сколько на улучшении игрового опыта от целого набора стран.

Так, Lions of the North добавило новые цепочки заданий для стран Балтийского моря, Origins — новые задания и события для стран Африки, а недавнее Domination практически полностью переделало геймплей за Османскую империю, попутно задев Россию, Францию, Мин и Японию.

Что интересно, вместе с выходом расширения авторы выпускают бесплатные патчи для игры, которые также освежают привычные механики. Да, «Европа 4» с дополнением и без них — это по сути две разные игры. Но даже «голая» игра без расширений стала намного лучше и интереснее, чем релизная версия в 2013 году.

Видео доступно на YouTube-канале The Red Hawk. Права на видео принадлежат Paradox.

Выход крупных дополнений и большая фанатская база позволили Paradox поддерживать игру на протяжении столь многих лет. Более того, в 2020-м компания открыла новую студию Paradox Tinto в Барселоне, которая занимается исключительно дополнениями для EU4.

В чём секрет Europa Universalis 4?

Как мы уже рассказывали ранее, суть EU4 в невероятном разнообразии. Фанаты игр Paradox уже давно в шутку называют проекты студии «интерактивными контурными картами», где пользователь занимается исключительно «покрасом» территорий в свой цвет.

И в этом есть доля правды. Большинство механик «Европы 4» так или иначе располагают к захвату чужих территорий: к войнам и колонизации. Однако случайные события, искусственный интеллект ботов и другие элементы сделаны так, чтобы играть было интересно и сложно за (почти) любую нацию.

Даже две абсолютно идентичные партии за Московию могут развиваться по-разному. В одной игре страна с лёгкостью захватит Новгород и превратится в мощную Россию, а в другой ей придётся сражаться с Казанью, Большой Ордой и Данией одновременно, что приведёт к краху и доминации других стран.

Османы — одно из сильнейших государств в «Европе 4» Фото: Paradox

«Европа 4» унаследовала знаменитое правило «ещё один ход — и спать» с учётом своих особенностей. Игра постоянно ставит перед тобой мини-задачи, которые заставляют засиживаться за компьютером до глубокой ночи. Выполнить миссию, улучшить технологию, построить здание, собрать армию, захватить территорию, заключить союз — подобных задачек в игре полным-полно.

Кроме того, EU4 напичкана уникальными событиями и различными ивентами, которые всегда нужно держать в уме. В один момент вроде бы всё хорошо: на троне достойный правитель, экономика растёт, а территория государства увеличивается. Как вдруг вокруг тебя собирается целая коалиция, король умирает, стабильность падает — и вот уже нужно выбираться из незавидного положения с наименьшими жертвами.

Проблемы Europa Universalis 4 и будущее серии

Несмотря на длительную поддержку, «Европа 4» всё же потихоньку устаревает. Старая версия движка не поддерживает технологии современных процессоров, поэтому на поздних стадия игра может тормозить и работать хуже даже на самых мощных ПК.

Кроме того, обучение в игре мало что по-настоящему объясняет — разбираться во всём приходится самому. Такой сложной и комплексной игре не помешали бы доступные многоуровневые подсказки из последних игр Paradox вроде Victoria 3.

Многоуровневые подсказки в Victoria 3 Фото: Paradox

Ситуация с Europa Universalis 4 похожа на Crusader Kings 2. «Крестоносцы 2» в своё время стали невероятным успехом для Paradox, после чего разработчики выпустили третью часть, почти ни в чём не уступающую своему предшественнику с кучей DLC.

Аналогичный ход напрашивается и с «Европой 4» — разработчикам нужно пересобрать формулу и создать пятую часть, используя весь опыт команды, полученный за последние десять лет. Это может быть их Magnum Opus, лучшее произведение в истории Paradox. А пока авторы не торопятся с анонсами — возможно, прямо сейчас в недрах студии уже кипит работа над продолжением.