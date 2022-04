Ещё 21 лучшая стратегия всех времён: продолжаем вспоминать великий жанр

Осенью мы представили список из 25 лучших стратегий всех времён. Туда вошли представители всех поджанров: от градостроительных симуляторов и пошаговой тактики до стратегий в реальном времени и глобальных стратегий.

В комментариях читатели вспомнили и другие игры, которые мы совершенно незаслуженно не обошли стороной. Что ж, пора исправляться и рассказать о них. Мы выбрали ещё 20 лучших стратегий в истории игровой индустрии.

Command & Conquer: Red Alert

В прошлый раз мы рассказывали о C&C: Generals, а теперь посвятим время клюквенной подсерии Red Alert со всевозможными байками про СССР — тут были даже юнити на боевых медведях. События тут происходят в альтернативной истории, где учёные пытались предотвратить Вторую мировую — не получилось.

Культовые для серии заставки с актёрами только прибавляли колорита, а на ведущие к третьей части звали уже голливудских актёров — тут и Тим Карри, и Джина Карано, и Ванесса Бранч, и Джонатан Прайс, и даже Джей К. Симмонс, Дэвид Хассельхофф и Джордж Такеи.

Что интересно, в первой Red Alert было две сюжетные кампании с абсолютно разными финалами — и оба оказались каноничными для франшизы. Один с победой СССР стал приквелом оригинальной Tiberian Dawn, а второй с победой США и союзников предшествовал событиям Red Alert 2.

«Казаки»

Серия «Казаки» — ответ украинских разработчиков из GSC Game World на рост популярности стратегий в реальном времени в начале нулевых. Больше всего франшиза напоминала культовую Age of Empires с некоторыми элементами Total War. Нужно было как можно быстрее добывать ресурсы и строить мощную армию, чтобы сокрушить врагов.

На просторах СНГ «Казаки» стали культовой стратегической серией, которую любили и почитали наравне с другими величайшими играми всех времён. Недавно вышла третья часть франшизы, которую стоит считать скорее ремейком оригинала. Тут мнения игроков разделились.

Stronghold

Уникальный симулятор средневекового правителя, в котором нужно заниматься экономикой, следить за уровнем жизни граждан, строить армию и осаждать замки.

При этом игроку необходимо повышать свою популярность для повышения населения своего замка и увеличения своего атакующего потенциала. «Люди любят вас, милорд» — заветная фраза, которую хочет услышать каждый игрок в Stronghold.

StarCraft

Культовая космическая стратегия от Blizzard, действие которой разворачивается в далёком 2499 году. Сюжет рассказывает о противостоянии людей-терранов и инопланетных насекомых зергов и невероятно технически развитых протоссов.

Стратегия и её продолжение считаются классическими представителями жанра благодаря безукоризненному геймдизайну, справедливому балансу между тремя расами и захватывающему сюжету.

Фактически это был «Warcraft в космосе», однако многие отличительные черты StarCraft значительно выделяли её на фоне остальных представителей жанра. Более того, именно первая часть оказалась невероятно популярной в киберспорте — к успеху не смогла приблизиться никакая другая стратегия, если мы не берём во внимание MOBA.

StarCraft 2

Продолжение культовой стратегии Blizzard, которое поклонникам пришлось ждать аж 12 лет. В сиквеле разработчики сделали ставку на кинематографический сюжет с харизматичными персонажами и разнообразили сюжетную кампанию интересными ситуациями. Это до сих пор самая захватывающая и дорогая сюжетная RTS.

Проблема была лишь в том, что в 2010 году вышла только одна из трёх кампаний — Wings of Liberty. Продолжения за зергов (Heart of the Swarm) и протоссов (Legacy of the Void) пришлось ждать ещё несколько лет. Финал появился лишь в 2015-м.

Разработчики пошли на такой компромисс, чтобы каждая кампания ощущалась полноценной игрой — и преуспели в этом. Хотя Heart of the Swarm не дотягивала до Wings of Liberty, заключительной Legacy of the Void удалось оправдать все ожидания.

Жаль, что продажи не оправдали ожиданий Activision и серию заморозили. Однако для StarCraft существуют призрачные шансы на яркое будущее: в начале 2022 года Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard, в анонсе уделив особое внимание именно StarCraft.

Tropico

Самая политическая игра. В Tropico игроку нужно управлять островом где-то на Карибах и обеспечивать жителей всеми благами: едой, жильём, религией, развлечением и медициной. В отличие от других стратегий, в «Тропико» народ может поднять восстание и свергнуть нелюбимого управленца с трона. Тогда игра закончится и нужно будет начинать сначала или с последнего сохранения.

Именно поэтому необходимо тщательно следить за всеми слоями населения, прислушиваться к их мнению и предоставлять им всё необходимое. Поиск баланса между развитием экономики, уровнем жизни граждан и политическими реформами — ключевой элемент всей серии. Именно поэтому часы в Tropico пролетаю незаметно.

Frostpunk

Frostpunk — стратегия-выживач от создателей This War of Mine. В мире наступил ледниковый период, человечество откатилось в развитии и пытается выжить любыми способами. Игроку необходимо управлять последним городом на Земле, Нью-Лондоном, строить паровые машины для обогрева людей и добывать пропитание для дальнейшего развития общества.

При этом пользователь постоянно принимает решения, которые влияют на жизнь и настроение жителей. Отправить детей трудиться в шахту, чтобы в особо холодный день отопления хватило на всех? Принять в свои ряды нового жителя из других земель, когда и твоим подопечным нечего есть? Подобные решение сопровождают игрока на протяжении всего прохождения. Это и делает Frostpunk по-настоящему особенной и довольно хардкорной стратегией.

The Settlers 4

Лучшая часть в серии The Settlers и настоящая классика стратегий немецкой школы. В «Поселенцах» необходимо налаживать производственные цепочки для получения доступа ко всём новым ресурсам для производства сильнейшей армии и уничтожения противника.

Четвёртая часть наиболее удачно совместила все главные элементы серии: и прекрасная графика, и душевная музыка, и невероятно затягивающий геймплей. Прямо сейчас Ubisoft разрабатывает полный перезапуск серии, в котором многие идеи перекочевали именно из The Settlers 4. Мы с нетерпением ждём выхода.

Mad Games Tycoon

Небольшая инди-игра, о которой вряд ли кто-то из вас слышал. Mad Games Tycoon представляет собой замысловатый тайкун про игровую индустрию. Игроку нужно разрабатывать игры, создавать движки, открывать новые жанры, нанимать сотрудников и многое, многое другое.

Недавно Eggcode выпустила вторую часть в раннем доступе. В ней уже можно заключать контракты будучи крупным издателем, создавать собственные консоли и влиять на игровую индустрию своими ААА-проектами. Если вы любите игры про разработку этих самых игр, то от Mad Games Tycoon будет невероятно сложно оторваться.

Factorio

Ультимативный симулятор фабричного производства. В нём нужно налаживать строительство заводов, создавать детали и следить за изучением новых технологий. Вишенка на торте — крайне агрессивная внешняя среда, полная враждебных существ.

Постепенное развитие производственной мощи невероятно завлекает, и многие игроки нарекли Factorio идеальной игрой по строительству фабрик. Недаром проект занимает 17-е место в списке самых высокооцененных игр от пользователей в Steam.

Age of Mythology

Мифологическое ответвление серии Age of Empires от Ensemble Sturios, авторов оригинала. В Mythology было всего три расы: греки, египтяне и скандинавы и три главных бога на выбор, от которого зависят юниты и постройки.

Несмотря на большую схожесть с Age of Empires, спин-офф очень тепло приняли как журналисты, так и игроки. Ведь не в каждой игре можно было создать ручного кракена и уничтожить вражеский флот одним щупальцем. Отметим, что у Microsoft есть планы на Age of Mythology. Вполне возможно, когда-нибудь мы получим достойное продолжение.

«Блицкриг»

Стратегия в реальном времени от российской студии Nival про Вторую мировую войну. В отличие от других представителей жанра, в «Блицкриге» нет строительства и развития собственной базы и добычи ресурсов. Вместо этого игроку дают определённое количество техники и пехоты, которое можно пополнить путём выполнения промежуточных целей в миссиях.

Сюжетная кампания в серии разделена на 3 части: СССР, Германия и Союзники. Авторы очень дотошно подошли к воспроизводству боевых действий, которые происходили на протяжении Второй мировой, и даже выпустили внутриигровую энциклопедию с описанием видов вооружений, техники и многого другого. В какой-то мере «Блицкриг», как и игры Paradox, не только погружает, но и заставляет интересоваться историей. А это дорогого стоит.

«В тылу врага»

Экшен-стратегия про Вторую мировую войну от украинской студии Best Way. Игра во многом напоминает «Блицкриг», но при этом делает упор на разведке, тактике и большей геймплейной глубине. Во «В тылу врага» свою роль играет не только здоровье и броня юнитов, но и запас топлива, амуниции и много другого.

Также проект щеголяет детальной разрушаемостью и возможностью ручного управления за некоторые единицы техники. Да-да, вы в любой момент можете превратить стратегию в шутер от первого лица и собственноручно выполнять свои же команды. Серия высоко ценится игроками по всему миру и считается одной из лучших франшиз по Второй мировой войне.

World in Conflict

Действие культовой World in Conflict от будущих авторов The Division происходит в альтернативном 1989 году. СССР решает напасть на США и союзников и тем самым развязывает Третью мировую войну. В игре, как и в «Блицкриге», нет строительства баз и добычи ресурсов — только очки подкрепления для солдат и техники.

На выбор дают три стороны: США, СССР и НАТО. У каждой свои юниты и уникальные типы войск, которые здорово разнообразят игровой процесс. При этом у разных подразделений свои особенности. Например, пехотинцы могут выстрелить из гранатомёта и бежать спринтом, а танки пользуются зажигательными снарядами и пускают дымовые завесы для защиты.

World in Conflict во многом уникальная игра, аналогов которой в современной индустрии попросту нет. Жаль, что студия Massive вряд ли когда-нибудь вернётся к стратегиям.

SimCity 2013

SimCity 2013 должна была стать переосмыслением культовой градостроительной серии Уилла Райта. Для неё придумали полноценный кооператив, в котором игроки строили свои города в одной области и делились друг с другом различными ресурсами, деньгами и технологиями.

Но что-то пошло не так. EA совершенно не ожидала ажиотажа и сервера SimCIty просто не выдерживали, отчего геймеры не могли нормально поиграть в течение целого месяца после релиза. Из-за этого некоторые игровые издания даже понизили проекту оценку до самых минимальных баллов — несмотря на то, что игра им понравилась.

Впоследствии издательство признало свои ошибки и даже выпустило специальный одиночный режим, в котором игрок не зависел от ресурсов из других регионов. Но было уже поздно: о проекте забыли, а студию-разработчика в скором времени закрыли. Так погибла одна из величайших градостроительных серий в индустрии.

RimWorld

Научно-фантастический симулятор колонии от инди-студии Ludeon Studios. В далёком будущем космический лайнер терпит крушение на неизвестной планете, выживают всего три человека. Теперь им предстоит восстановить свою расу, следить за настроением и потребностями членов команды и устранять различного рода угрозы.

RimWorld — это в первую очередь генератор истории, ведь колонисты, выжившие после падения, могут быть кем угодно: от археологов до парикмахеров. У каждого из них будут собственные навыки и недостатки, от которых будет зависеть судьба поселенцев. За неказистой графикой скрывается очень глубокий симулятор колонизации далёкой планеты с невероятной проработкой геймплейных элементов. Проект занимает восьмое место в списке самых высокооцененных игр в Steam по версии пользователей — невероятный результат.

FTL: Faster Than Light

Одна из лучших космических стратегий от студии Subset Games. В FTL игрок управляет командой на космическом корабле, которая должна поддерживать лайнер в исправленном состоянии. В их обязанности также входит исследование случайно генерируемых звёздных систем и уничтожение противников, каждая схватка с которыми превращается в настоящую нервотрёпку.

Благодаря детальной проработке каждого элемента и затягивающему геймплею даже сотый забег в Faster Than Light не надоедает. Проект уже давно входит в списки инди-жемчужин и совершенно не зря — FTL прошла проверку временем и за последние 10 лет ни капельки не устарела.

Armies of Exigo

Малоизвестный клон Warcraft 3 от EA вышел в 2004 году. Armies of Exigo рассказывает историю противостояния людей из Империи и Орков из расы Зверей. В какой-то момент в конфликт вмешивается третья, инопланетная раса — Падшие, поработители миров. Бывшим врагам предстоит объединиться, чтобы дать отпор общему противнику и спасти свои земли от полного уничтожения.

Геймплей сильно напоминает Warcraft, однако с рядом отличий. Например, в игре есть подземелья, в которых можно добывать ресурсы и даже устраивать диверсии в рядах противника. Также у каждого юнита свой уровень развития, от которого зависит его урон, защита и другие улучшения для союзных существ. Очень жаль, что судьба сыграла злую шутку с игрой, его оклеймили клоном Warcraft и забыли уже через несколько лет. Между тем, это один из лучших представителей жанра, который во многом развивал идеи Blizzard, а не паразитировал на них.

Northgard

Northgard — нордическая стратегия, в которой нужно заниматься экономикой: добывать еду, вырубать лес, зарабатывать золото. Более того, придётся заботиться о счастье клана, познавать науку и зарабатывать славу самой великой общины.

При этом игроку нужно готовиться к смене сезона. Каждый внутриигровой год наступает зима. Карта покрывается снегом, добыча еды падает, а дерева нужно больше — чем-то надо обогревать дома, иначе все простудятся, заболеют и умрут. Поэтому нужно не только копить деньги на армию и застраиваться вышками для обороны территорий, но и запасаться припасами к следующим заморозкам.

Northgard — удивительно качественная RTS, особенно если учесть послужной список команды. Такой уровень исполнения не могут показать большие студии с опытом, тогда как в Shiro Games смогли с первой же попытки создать стратегию, ничем не уступающую классике жанра.

Company of Heroes

Ещё одна стратегия оRelic, только вместо футуристического Warhammer тут реалистичный сеттинг Второй мировой войны. В своё время игра отметилась передовыми технологиями, благодаря чему на уровнях было множество разрушаемых конструкций вроде зданий, а отряды активно использовали особенности ландшафта — например, укрывались за ними.

Первая часть рассказывала традиционную голливудскую историю американских солдат с высадкой в Нормандии и дальнейшим уничтожением агрессора.

Сиквел же пошёл совсем по другому пути: он рассказывал о войне со стороны Красной армии, однако с нотками «серой морали», где геройство советских людей соседствовало со зверствами начальства.

Многие не оценили такой подход и случился громкий скандал, из-за чего игру даже собирались снять с продаж в России — до этого, правда, так и не дошло. Технически сиквел заметно двинулся вперёд, но такой же любви, как и первая часть, совсем не получил.

Сейчас в релизу готовится Company of Heroes 3 — её действие развернётся в солнечных Африке и Италии. Сюжетная кампания неожиданно развивает идеи Warhammer 40K: Dawn of War: Dark Crusade. Перед игроком — карта войны, а его решения влияют на исход событий.