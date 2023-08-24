К сожалению, сейчас для игры нет активных промокодов.

Помощь для Standoff 2: как активировать промокоды и получать голду

Некоторые разработчики часто поощряют внимательных игроков, которые следят за новостями в сообществе. Таким фанатам предоставляются особые «ключевые слова», позволяющие заполучить ценные награды. Standoff 2 от Axlebolt — не исключение.

Сегодня мы расскажем о принципе работы промокодов в игре и поможем их правильно активировать.

Как работают промокоды

За успешную активацию промокодов игроки могут бесплатно добыть голду, скины, ножи, медали и рарки.

К сожалению, на текущий момент (24 августа) рабочие промокоды к Standoff 2 отсутствуют. Новые ключи могут появиться в течение пары недель. Мы будем следить за обновлением базы и планируем обновлять материал, чтобы держать базу актуальных кодов.

Многие сторонние ресурсы обильно размещают всевозможные промокоды, они якобы всегда работают постоянно — как показала наша проверка, активных промокодов сейчас попросту нет. Скорее всего, после их использования появится оповещение «Промокод не найден». Также обращаем внимание, что настоящий промокод состоит из 12 символов, например, KEDSRHC97LC4 — не ведитесь на остальные.

Как активировать промокод в игре

Правильная активация промокодов позволит добыть ценные призы за мгновение. Для этого нужно выполнить несколько простых действий:

После входа в игру нажимаем на значок пистолета в вертикальном списке слева. Щёлкаем на кнопку «Магазин» и переходим в раздел «Промокод». В пункте «Активировать промокод» вводим рабочее «кодовое слово» и используем кнопку «Применить». При успешной активации промокода появится соответствующее оповещение, а бесплатная награда отправится в инвентарь.

Активация в игре Фото: Чемпионат

Как активировать промокод на сайте

Игроки могут активировать промокоды на сайте Standoff 2. Для этого достаточно выполнить несколько простых шагов:

Переходим на официальный сайт игры. В пункте «Укажите свой аккаунт» вводим свой игровой ID и нажимаем кнопку «Искать». ID указан в профиле пользователя над никнеймом. Если после ввода появились правильный никнейм и ID, то щёлкаем на стрелку, чтобы оказаться в личном кабинете. В открывшемся окне переходим в раздел «Промокод». В пункте «Активировать промокод» вводим рабочее «кодовое слово» и используем кнопку «Применить». При успешной активации промокода появится соответствующее оповещение, а бесплатная награда отправится в инвентарь.

Активация в игре Фото: Чемпионат

Как получить голду

Для добычи голды в Standoff 2 существует несколько легальных способов.

Выполнять задания. Этим способ игроки смогут заработать серебро и приобрести на него кейсы. В них спрятаны различные предметы, которые удастся продать на внутриигровой площадке, чтобы получить некоторое количество золота.

Активировать промокоды. Несмотря на редкие действующие промокоды, изредка повезёт ввести рабочую опцию и бесплатно добыть голду.

Перепродать предметы. При наличии большого количества предметов можно выгодно приобрести и продать скины на рынке Standoff 2, однако этот способ потребует внимательного изучения ценовой политики и терпения.

Участвуйте в турнирах, акциях и розыгрышах. Разработчики часто проводят различные соревнования и мероприятия, которые позволят удачливым, умелым и опытным игрокам добыть золото.

Купить голду. В магазине Standoff 2 можно за реальные деньги приобрести некоторое количество золота, однако этот донатный способ подойдёт не каждому пользователю.

Сторонние приложения. В Google Play и App Store существуют особые приложения, которые позволяют получить бесплатные скины и голду за выполнение заданий. Используйте указанную опцию на свой страх и риск.

Голда Фото: Axiebolt

Отдельно отметим, что мы не рекомендуем применять читы и пользоваться «помощью» сторонних сервисов, рулеток и других онлайн-магазинов. Существует огромный риск нарваться на мошенников или получить пожизненный бан за нарушение правил игровой площадки. Будьте всегда бдительны!