Российским киберспортсменам вернули флаг и гимн: это всё меняет?

28 августа в Румынии прошло заседание Международной федерации киберспорта (IESF). По его итогам делегаты отказались исключить Федерацию компьютерного спорта (ФКС) России из числа членов организации. Более того: после голосования были отменены санкции, наложенные на нашу сборную в апреле 2022 года.

Согласно новому решению, российские киберспортсмены снова смогут выступать на международных соревнованиях под флагом России, а после их победы на награждениях будут включать национальный гимн.

В любом традиционном виде спорта это было бы масштабное и громкое событие. Вероятно, по цепочке даже запустившее многие другие. Однако киберспорт занимает особую нишу, поэтому этот инфоповод требует пояснений.

Открытые киберспортивные студенческие игры — 2022 в Москве Фото: ФКС России

Что такое IESF и на что она влияет?

Важно сразу подчеркнуть, что в киберспорте Международная федерация не играет такой большой роли, как, например, ФИФА – в футболе. IESF не стоит сравнивать даже с Международной федерацией тенниса (ITF) или с Международной федерацией бокса (AIBA). Есть киберспортсмены, которые становятся звёздами и строят успешную богатую карьеру, даже не подозревая о существовании IESF.

Почему так происходит? Правами на виды спорта, такими как футбол, волейбол или хоккей (и прочие), никто не владеет. Заниматься ими и что наиболее важно – создавать турниры – может кто угодно. Киберспортивные игры же (как фильмы или книги) — продукт интеллектуальной собственности, неразрывно связанный с издателями этих игр. И как раз издатели игр, в отличие от IESF, могут делать со своим продуктом всё, что пожелают.

Если компания Valve захочет, уже завтра ни один участник чемпионата мира от IESF не сможет сыграть свои матчи по Dota 2 и CS:GO. Или она может резко выпустить патч, который резко поменяет правила игры посреди турнира. Или просто отключит сервера на обслуживание — и федерация не сможет сделать ничего.

Подобное, что логично, наряду с низкими призовыми резко снижает и статус соревнований IESF, и внимание к таким «официальным» турнирам. Над остальными федерация просто не имеет влияния.

Выступление президента IESF на одном из прошлых ЧМ Фото: IESF

Решение Международной федерации киберспорта вернуть российским командам флаг и гимн распространяется только на турниры под её эгидой. Крупнейший из них — это проходящий сейчас чемпионат мира по киберспорту (IESF World Championship 2023), за которым следят, судя по трансляциям, несколько сотен зрителей. А призовые – по $ 100 тыс., на самых обычных топ-ивентах разыгрывают в разы больше.

Самые важные турниры по Dota 2, CS:GO и другим играм могут не подчиняться правилам IESF, устанавливая собственные. Для большинства киберспортсменов важнее не получить бан от Valve или крупного стороннего турнирного оператора (ESL, BLAST и других), чем от какой-то федерации.

Это можно сравнить с решением игроков условной НБА или НХЛ не играть за сборную на чемпионате мира или отказаться от участия на Олимпиаде. Звёзды киберспорта аналогично с равнодушием смотрят на этот чемпионат мира в Румынии, готовясь к действительно масштабному The International 2023 или к очередному мэйджору.

В 2021 году чемпионат мира IESF прошёл посреди торгового центра Фото: IESF

В то же время не стоит полностью обесценивать решение IESF. Для молодых игроков любые официальные турниры – необходимый опыт для перехода в «большой киберспорт». Кто-то просто хочет сыграть за свою страну. В конце концов, и $ 50 тыс. на пятерых за победу — хороший выигрыш. И здорово, что у российских игроков будет такая возможность в будущем. Если текущий турнир Россия вместе с Беларусью пропускала по соображением безопасности, следующие ивенты IESF открыты для наших талантов, желающих на них играть.

А ещё Международная федерация так или иначе остаётся официальным органом. Возможно, если на той же Олимпиаде когда-то всё же обратят внимание на кибератлетов, отбираться туда, вероятно, придётся через соревнования IESF.

В 2019 году на ЧМ по Dota 2 за сборную России играл Miposhka — будущий чемпион The International Фото: Team Empire

Что будет на The International и Major?

На главных киберспортивных чемпионатах, таких как The International и Intel Extreme Masters, решение IESF не поменяет ровным счётом ничего. Но как дела обстоят там сейчас?

Если говорить об отстранении российских игроков, то это редкое явление. Некоторые, как авторы игр League of Legends и Valorant, только закрыли региональные лиги в России и СНГ — но киберспортсмены могут выступать за команды из других регионов.

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Где-то россиянам не рады чуть сильнее, хотя вот на важнейшем турнире года по Apex Legends сыграет российская Aurora Gaming, а 17-летний Данила Malibuca Яковенко забирает призовые места в Fortnite. При этом ранее EA с Epic Games хотели запретить россиянам выступать на своих турнирах.

Главный турнир по Apex Legends начнётся 6 сентября в Бирмингеме Фото: EA

В Dota 2 и CS:GO, самых популярных дисциплинах, не изменилось почти ничего. В других играх и на отдельных ивентах ограничения есть, но главное остаётся неизменным: игрок или команда из России могут выступать на самых крупных турнирах, выигрывать кубки и зарабатывать деньги.

C национальной символикой сложнее. На топовых турнирах в принципе почти не играют национальные команды — выступают отдельные сборные, зачастую с участниками из разных стран. Например, в Team Spirit россияне до сих пор играют и побеждают вместе с украинцами (пусть это и не всем нравится). Принадлежность к стране, как правило, не подсвечивается особенно. Потому и флаги на киберспортивных матчах — такое же редкое зрелище, как в решающих стадиях Лиги чемпионов. Иногда они появляются по инициативе отдельных игроков, но не более. Гимны же вообще никогда не используются на соревнованиях по виртуальному спорту.

Ивану Pure Москаленко простили даже скандал с рисунком «Z» на мини-карте Фото: Valve

Тем не менее можно утверждать, что понятия «нейтральный спортсмен» в кибере почти нет. Например, в рейтинге лучших игроков на официальном сайте Dota 2, а также на авторитетных информационных порталах типа Liquipedia и HLTV, флаги никому не меняют (если сами не попросят).

Организаторы, которые привыкли использовать флаги в трансляциях тоже действуют, как и прежде. Исключением стала компания ESL, но она отказалась от национальных флагов полностью во избежание споров. У других компаний российские игроки (чаще всего в CS:GO) отмечены триколором.

Официальная трансляция финала крупного онлайн-турнира CCT Online Finals #2 Фото: CCT

Возвращаясь к вопросу о флаге: возможно, на каких-то ивентах по тому же Counter-Strike отдельные игроки хотели бы выйти с бело-сине-красным полотном. Скорее всего, против этого выступают организаторы, но есть большая вероятность, что игроки и сами идут на этот небольшой компромисс.

Так или иначе, многие киберспортсмены приезжают на турниры, чтобы показать красивую игру, порадовать фанатов и получить удовольствие от игры — и, независимо от национальности, для них это важнее, чем потенциальные провокации и скандалы в сообществе.