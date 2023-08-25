Илья something Петров вместе с Paper Rex вышел в финал чемпионата мира по Valorant

Сингапурская команда Paper Rex, за которую выступает 21-летний российский игрок Илья something Петров, вышла в финал чемпионата мира VALORANT Champions 2023 по одноимённому шутеру от Riot Games.

В матче верхней сетки «рексы» выиграли у Evil Geniuses из США со счётом 2:1 (10:13, 13:9, 15:13). Для коллектива из Сингапура эта победа стала пятой подряд — на турнире Paper Rex не проиграла ни одного матча.

Финальный матч состоится завтра, 26 августа, в 22:00 по московскому времени. Соперником команды Петрова станет победитель матча Evil Geniuses — LOUD, при этом Paper Rex получит преимущество на стадии выбора карт.

Сетка плей-офф VALORANT Champions 2023 Фото: Liquipedia

VALORANT Champions 2023 проходит в Лос-Анджелесе, призовой фонд чемпионата мира по Valorant составляет $ 2,25 млн. Помимо этого, 16 команд-участниц поровну разделят доход от продажи тематических внутриигровых предметов — в прошлом году он составил более $ 16 млн.