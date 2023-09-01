Лучшие премьеры сентября: возвращение «Ходячих мертвецов», «Джона Уика», «Пацанов»

Будут даже мощные фильмы в российских кинотеатрах.

Весь 2023 год нас заваливают крутыми фильмами и сериалами. Самым насыщенным периодом станет осень: только в сентябре выйдут продолжения культовых франшиз, ожидаемые спин-оффы и множество новых тайтлов. Собрали самые интересные проекты — выбирайте, что будете смотреть!

«Великий уравнитель 3» (фильм)

Дата выхода: 1 сентября.

В главных ролях: Дензел Вашингтон, Дакота Фаннинг, Эудженио Мастрандреа и другие.

Где смотреть: в России официальных показов не будет.

Жанр: боевик, триллер.

Первый «Великий уравнитель» вышел девять лет назад и сразу стал хитом. Сюжет рассказывал о бывшем морпехе, который устал от несправедливости и начал войну с криминалом. Зрителям понравились принципы и брутальность мстителя. Неудивительно, что третья и финальная часть уже на подходе.

Видео доступно на YouTube-канале «что в кино». Права на видео принадлежат Sony.

«Крутая перемена» (сериал, первый сезон)

Дата выхода: с 1 сентября (первый эпизод).

В главных ролях: Никита Ефремов, Ольга Медынич, Иван Ивашов и другие.

Где смотреть: сервис Start.

Жанр: комедия, драма.

Многообещающий сериал с Никитой Ефремовым в главной роли. В этот раз актёр играет бывшего учителя, который начал бизнес и прогорел. Его единственная надежда — продажа фамильного дома, но без разрешения отца сделке не бывать. Проблема в том, что папа сидит в тюрьме и винит в своих бедах сына. Поэтому герой устраивается учителем в ту же колонию — так он надеется переубедить отца.

Видео доступно на YouTube-канале Start. Права на видео принадлежат Start.

«Колесо времени» (сериал, второй сезон)

Дата выхода: с 1 сентября (первый эпизод).

В главных ролях: Розамунд Пайк, Дэниел Хенни, Зои Робинс и другие.

Где смотреть: сервис Amazon Prime.

Жанр: фэнтези.

В первом сезоне «Колеса времени» хватало проблем. Чего стоят главные герои, каждый из которых был невыносимо скучным. Впрочем, рейтинги всё равно оказались достойными: похоже, дело в невероятной Розамунд Пайк и роскошном визуале. Надеемся, в продолжении Amazon исправит старые ошибки.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Sony.

«Проклятие монахини 2» (фильм)

Дата выхода: 7 сентября.

В главных ролях: Бонни Ааронс, Таисса Фармига, Анна Попплуэлл и другие.

Где смотреть: в России официальных показов не будет.

Жанр: ужасы.

Создатели называют «Проклятие монахини 2» самым страшным фильмом в истории. Мы увидим жуткие храмы, тёмные коридоры, несчастных жертв и ту самую монахиню, которая доведёт до нервного срыва даже подкованного зрителя. Оправдает ли хоррор высокие ожидания? Скоро узнаем.

Видео доступно на YouTube-канале Screen Culture. Права на видео принадлежат WB.

«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» (сериал, первый сезон)

Дата выхода: с 10 сентября (первый эпизод).

В главных ролях: Норман Ридус, Клеманс Поэзи, Гилберт Гленн Браун и другие.

Где смотреть: сервис AMC.

Жанр: ужасы, триллер.

Новый спин-офф «Ходячих мертвецов» посвятили Дэрилу. Герой придёт в себя во Франции, где много новых монстров и жестоких выживших. Как он там оказался? Эту тайну нам и предстоит раскрыть.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат AMC.

«Звук свободы» (фильм)

Дата выхода: 14 сентября.

В главных ролях: Джеймс Кэвизел, Билл Кэмп, Хавьер Годино и другие.

Где смотреть: в кинотеатрах России.

Жанр: триллер, криминал, драма.

В США «Звук свободы» неожиданно стал одним из главных хитов года. Секрет в продвижении традиционных ценностей и конспирологах, которые пиарили новинку в соцсетях. Сюжет рассказывает об агенте, спасающем детей от педофилов. Какие ужасы ждут его на пути? Запланируйте поход в ближайший кинотеатр и скоро узнаете.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат «Атмосфере Кино».

«Призраки в Венеции» (фильм)

Дата выхода: 14 сентября.

В главных ролях: Кеннет Брана, Келли Райлли, Мишель Йео и другие.

Где смотреть: в России официальных показов не будет.

Жанр: детектив, триллер, драма.

Эркюль Пуаро берётся за новое дело. В этот раз он расследует убийство, произошедшее во время спиритического сеанса. Подозреваемых много, улик не хватает, к обстоятельствам уйма вопросов. Но не сомневайтесь: легендарный детектив во всём разберётся.

Видео доступно на YouTube-канале «что в кино». Права на видео принадлежат 20th Century Studios.

«Американская история ужасов: Нежный» (сериал, 12-й сезон)

Дата выхода: с 20 сентября (первый эпизод).

В главных ролях: Эмма Робертс, Кара Делевинь, Ким Кардашьян и другие.

Где смотреть: сервисы FX, Hulu.

Жанр: ужасы, триллер.

За 11 сезонов сценаристы «Американской истории ужасов» рассказали, кажется, все мистические истории. Герои жили в доме с призраками, боялись культистов, бродили по жуткому отелю. В этот раз сценарий основан на романе Даниэль Валентайн «Нежное состояние». Там написано про девушку, которая не может забеременеть из-за потусторонней силы.

Промо нового сезона Фото: FX

«Половое воспитание» (сериал, четвёртый сезон)

Дата выхода: 21 сентября (сразу все эпизоды).

В главных ролях: Эйса Баттерфилд, Джиллиан Андерсон, Эмма Маки и другие.

Где смотреть: сервис Netflix.

Жанр: драма, комедия.

Четвёртый сезон «Полового воспитания» завершит историю Отиса, Мейв и других подростков. Они долго боролись с комплексами, прятали истинную натуру и познавали радости взрослой жизни — теперь герои поделятся последней порцией мудрых советов и уйдут на покой.

Кадр финального сезона Фото: Netflix

«Неудержимые 4» (фильм)

Дата выхода: 22 сентября.

В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Меган Фокс, Сильвестр Сталлоне и другие.

Где смотреть: в кинотеатрах России.

Жанр: боевик.

Герои боевиков из 90-х снова соберутся, чтобы навалять злодеям. Они устроят много взрывов, раскидают толпу взмахом ноги и спасут мир. Правда, сначала часть команды придётся вытащить из плена, но это точно не проблема!

Видео доступно на YouTube-канале «Киноафиша Трейлеры». Права на видео принадлежат Lionsgate.

«Континенталь» (мини-сериал)

Дата выхода: 22 сентября.

В главных ролях: Мэл Гибсон, Колин Вуделл, Кейт Нюнг и другие.

Где смотреть: Peacock.

Жанр: боевик, триллер.

Спин-офф «Джона Уика», в котором расскажут о молодости Уинстона. Как он стал управляющим отеля для убийц? Чем занимался в юности? Какие страдания пережил? Также нам раскроют больше подробностей о мифологии мира и устройстве Правления кланов.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon Prime. Права на видео принадлежат Prime.

«Дети шпионы: Армагеддон» (фильм)

Дата выхода: 22 сентября.

В главных ролях: Закари Ливай, Роберт Родригес, Джина Родригес и другие.

Где смотреть: Netflix.

Жанр: фантастика, боевик, комедия.

Последняя часть «Детей шпионов» на 12 лет отправила франшизу в нокаут. К счастью, Netflix решился на ещё одну попытку. Пока «Армагеддон» обнадёживает: Роберт Родригес в кресле режиссёра, у Закари Ливая важная роль, трейлеры весёлые. Вдруг команда действительно снимет весёлое кино для детей?

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Создатель» (фильм)

Дата выхода: 27 сентября.

В главных ролях: Джон Дэвид Вашингтон, Джемма Чан, Эллисон Дженни и другие.

Где смотреть: в России официальных показов не будет.

Жанр: фантастика, боевик, драма.

Дорогой фантастический фильм про ИИ, который вышел из-под контроля и развязал войну с людьми. Надежда только на опытного солдата, потерявшего жену и надежду на счастливую жизнь. Если он найдёт таинственного архитектора ИИ, человечество спасётся. Вот только миссия кажется самоубийственной!

Видео доступно на YouTube-канале «что в кино». Права на видео принадлежат 20th Century Studios.

«Пила 10» (фильм)

Дата выхода: 29 сентября.

В главных ролях: Тобин Белл, Шоуни Смит, Стивен Брэнд и другие.

Где смотреть: в России официальных показов не будет.

Жанр: ужасы, триллер.

В последних частях «Пила» стала слишком унылой. Сценарий переполнили самоповторы, интересных испытаний не было, актёры не старались. Впрочем, 10-й фильм может вернуть серии величие — всё же главным злодеем снова станет легендарный Джон Крамер. Он без труда шокирует новых жертв.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Twisted Pictures.

«Поколение Ви» (сериал, первый сезон)

Дата выхода: 29 сентября (первый эпизод).

В главных ролях: Джаз Синклер, Чэнс Пердомо, Лиззи Бродвей и другие.

Где смотреть: Amazon Prime.

Жанр: фантастика, боевик, драма.

Первый спин-офф «Пацанов» наконец стартует! В «Поколении Ви» нам расскажут о колледже для начинающих суперов. Там люди с силой занимаются любовью, убивают друг друга, сходят с ума и переживают травлю. Отличный сеттинг, чтобы показать ещё больше сцен с ультранасилием и развратом.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Prime.

Какие фильмы и сериалы сентября будете смотреть? Расскажите в комментариях!