Прошла премьера «Дэрила Диксона»: это крутые «Ходячие мертвецы» в красивой Франции

Трудно поверить, но интерес к «Ходячим мертвецам» возвращается. Сначала AMC выпустила приличный спин-офф про Мэгги и Нигана, где показали Манхэттен, фракцию паркурщиков и особо опасных тварей. Теперь пришло время легендарного байкера и следопыта Дэрила в исполнении Нормана Ридуса.

В первом эпизоде герой делает мало интересного, но продолжение ждёшь с нетерпением. В чём секрет спин-оффа «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»?

«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»: где смотреть?

Сериал показывают на AMC. Официальных озвучки и субтитров нет. 10 сентября вышел первый эпизод, остальные будут выпускать раз в неделю по воскресеньям. Финал намечен на 15 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат AMC.

Одиночка Дэрил становится отцом

Новый спин-офф с ходу ставит зрителя в тупик. Мы видим Дэрила Диксона в отключке: вокруг океан, герой привязан к перевёрнутой лодке, а волны настойчиво толкают его в сторону Франции. Что произошло с выдающимся следопытом? Не ждите внятных объяснений — в беседе с новыми знакомыми герой отделывается фразой «я здесь из-за череды плохих решений», а адекватные намёки дадут лишь в финале эпизода.

Впрочем, основной сюжет пока не касается приключений Дэрила за кадром. Высадившись на берегу Франции, герой ходит по симпатичным городам, слушает аудиодневники покойников и попадает в новые неприятности. К примеру, первая встреча с местными ходячими чудом не завершается смертью. Дело в ядовитых прикосновениях, которые приводят к ожогу и распространяют заразу. С такими монстрами нужно быть аккуратнее!

Выжившие, как обычно, ещё опаснее. Они мило улыбаются, притворяются слабыми и предлагают помощь, а затем неожиданно бьют по затылку. На убедительную уловку попадается даже мастер выживания Дэрил, который давно никому не верит.

Первая встреча с людьми Фото: AMC

Хотя хорошие люди во Франции тоже остались. Чего стоят боевые монашки! Именно они предлагают важную сделку: дамы показывают дорогу домой, а следопыт везёт в Содружество необычного ребёнка. Монашки считают юнца мессией, который вернёт человечеству надежду и построит новое общество без злобы и грехов. Диксон считает это чушью, но бросить хороших людей в беде не может, а других союзников на горизонте не видно.

Всё это делает первый эпизод приятной завязкой для масштабного роуд-муви. Герой наверняка угодит во множество переделок, полюбуется Парижем и в итоге проникнется к юноше симпатией. Концепция вроде бы заезженная, но в сеттинге «Ходячих мертвецов» и на новой локации она интригует.

Дэрил и его юный спутник Фото: AMC

Единственный минус спин-оффа в злодеях, которые на этот раз слишком никакие. Взять хотя бы стереотипного вояку — он творит безумства просто потому что, сознательно нарывается на неприятности и уступает в бою слабому противнику. Дэрил и его друзья много раз побеждали таких ребят, даже не вспотев. Поэтому солдат не дотягивает до роли негодяя недели. А ведь у сценаристов на него большие планы!

Чуть интереснее таинственная леди из финала эпизода. Она управляет большой организацией и как-то связана с приключением, которые привело Дэрила во Францию. Жаль, что других подробностей пока нет.

Увидеть Париж — и умереть

В «Ходячих мертвецах» мы видели много симпатичных локаций, но Франция их уделывает. Уже в первом эпизоде показали умиротворяющее побережье, симпатичный европейский городок и прекрасный монастырь. Всё это снято с удачных ракурсов, на хорошую аппаратуру и с использованием дронов — поэтому постоянно нажимаешь на паузу и внимательно рассмотриваешь кадр.

При этом самые красивые места впереди. Уже в следующей серии герои доберутся до Парижа, где орудуют новые банды, а по улицам шастают опаснейшие твари. Когда на фоне маячит Эйфелева башня, такие разборки кажутся особенно интересными.

Сериал запредельной красивый Фото: AMC

И не забывайте, что Франция — важная страна в мире «Ходячих мертвецов». Из других спин-оффов мы знаем, что заражение началось именно здесь, а местные учёные до сих пор ломают голову над вакциной и ведут другие полезные исследования. Вдруг сценаристы расскажут что-то новое о мифологии? Было бы интересно.

«Дэрил Диксон»: стоит ли смотреть?

Рано судить по первому эпизоду, но пока «Дэрил Диксон» кажется отличным сериалом, который привносит во франшизу что-то новое. Особенно к спин-оффу стоит присмотреться фанатам роуд-муви, где герои постоянно оказываются в новых местах, дерутся с негодяями и постепенно сближаются. Надеемся, в дальнейшем авторы удержат планку.

Понравилось

Франция прекрасна

Новые зомби напрягают

Боевые монашки очень круты.

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